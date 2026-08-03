Recatan, ya de madrugada, a una pareja perdida por culpa de la niebla tras pasar el día en Las Ubiñas (Lena)

Bomberos de Asturias rescataron este domingo, ilesas a dos personas, un hombre y una mujer, que se habían desorientado por la niebla en Las Ubiñas (Lena).

La pareja alertó al servicio de emergencias 112 a las 18:01 horas mientras realizaban la ruta de los Portillines. Ambos se encontraban bajo el rápel del tercer Portillín cuando la visibilidad se redujo a cero. Hasta el lugar se desplazó el equipo de rescate a bordo de un helicóptero que tuvo que retirarse por culpa de la niebla.

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El equipo continuó a pie, localizó a los afectados ya entrada la noche (a las 00.28 horas). Una vez comprobado que se encontraban un buen estado, los rescatadores los acompañaron de regreso a Tuiza, donde llegaron a las 4.53 sin incidentes. La Guardia Civil participó en la coordinación del dispositivo y destacó la actuación de los servicios implicados.