Recatan, ya de madrugada, a una pareja perdida por culpa de la niebla tras pasar el día en Las Ubiñas (Lena)
El equipo de rescate tuvo que abandonar el helicóptero por la falta de visibilidad, pero continuó la operación a pie para salvar a los excursionistas
Bomberos de Asturias rescataron este domingo, ilesas a dos personas, un hombre y una mujer, que se habían desorientado por la niebla en Las Ubiñas (Lena).
La pareja alertó al servicio de emergencias 112 a las 18:01 horas mientras realizaban la ruta de los Portillines. Ambos se encontraban bajo el rápel del tercer Portillín cuando la visibilidad se redujo a cero. Hasta el lugar se desplazó el equipo de rescate a bordo de un helicóptero que tuvo que retirarse por culpa de la niebla.
El equipo continuó a pie, localizó a los afectados ya entrada la noche (a las 00.28 horas). Una vez comprobado que se encontraban un buen estado, los rescatadores los acompañaron de regreso a Tuiza, donde llegaron a las 4.53 sin incidentes. La Guardia Civil participó en la coordinación del dispositivo y destacó la actuación de los servicios implicados.
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