Salas aspira a una inversión millonaria para construir un gran centro de almacenamiento de datos

Los casi 4.800 habitantes del concejo de Salas están de enhorabuena. Una importante inversión está a punto de cristalizar en forma de un gran centro de almacenamiento de datos. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento salense y la Cámara de Comercio de Oviedo llevan varios meses negociando la llegada de un proyecto de peso.

La hoja de ruta de la inversión señala que la empresa se ubicará en el polígono municipal de Nonaya Este, que se halla en fase de diseño con una superficie total de unos 100.000 metros cuadrados, de los que se prevé que en torno a 56.000 sean para usos industriales, 24.500 para zonas verdes y otros 4.800 metros cuadrados para dotaciones y servicios públicos.

El avance de las negociaciones se está llevando a cabo en un clima de máxima discreción. Por parte del Principado, las gesiones las encabeza la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo (que dirige Borja Sánchez) y la Agencia Sekuens.

En el Ayuntamiento de Salas cunde el optimismo, pero se combina con prudencia. "Estamos ilusionados y ojalá salga adelante el proyecto", indicó ayer a este periódico el alcalde, Sergio Hidalgo, quien eludió ofrecer más información al respecto: "No podemos dar datos porque todas las partes estamos sujetas a un compromiso de confidencialidad".

De los escasos detalles que sí han trascendido es que el principal impulsor del equipamiento para almacenar datos es un fondo de inversión de Estados Unidos. El pasado mes de junio, en la exposición de planes para el nuevo polígono Nonaya Este, el Alcalde había indicado que "hay empresas interesadas" en implantarse en Salas y que el futuro equipamiento, situado a 20 minutos del aeropuerto de Asturias y a 25 de Oviedo, "generará puestos de trabajo en el municipio". El polígono estará enclavado cerca del futuro acceso a la autovía A-63, que va de Grado a La Espina.

De hacerse realidad, este proyecto empresarial constituirá un segundo revulsivo para Salas tras la llegada de la fábrica de queso mozzarella de Royal A-Ware. La multinacional holandesa, que ocupa la gran planta que Danone dejó libre en el casco urbano de la villa, tiene la factoría en periodo de pruebas, pero ya se hacen sentir la presencia de sus aproximadamente cien trabajadores.

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Salas es un territorio de perfil atípico en el contexto del Principado. En particular, por el notable peso que continúa teniendo el sector agrícola, que concentra el 21,6 por ciento del empleo y el 11,1 por ciento del producto bruto. En el ámbito agroalimentario, Salas dispone de cuatro queserías, un obrador de conservas con setas, dos fábricas de embutidos y una de café, entre otras empresas.