No solo desde tierra, también desde barcos o tablas de surf: Asturias será el paraíso del eclipse desde el mar para turistas de medio mundo

El eclipse total del próximo 12 de agosto está a la vuelta de la esquina, y Asturias está preparada para ello. Una red de 78 puntos de observación autorizados, un dispositivo de seguridad con 700 efectivos y la distribución de miles de gafas homologadas aguardan la llegada de los cientos de millares de personas que se desplazarán a la región para disfrutar del acontecimiento. Pero no solo se podrá observar desde tierra. Varias empresas de actividades acuáticas han preparado innovadoras actividades para vivirlo desde un lugar único: el mar Cantábrico.

Es el caso de “Fre Surf School”, una escuela surfera asentada en la playa de Frexulfe (Navia) que ha organizado una actividad en grupo con las tablas para verlo desde el agua, cerca de la costa. “Se nos ocurrió que podíamos ofrecer un punto de vista diferente, así en vez de verlo desde un banco sentado estás en el mar disfrutando de un momento histórico”, comenta Pablo Suárez, dueño de la escuela. La empresa proporcionará la tabla y el traje de neopreno, necesario según Suárez para “aguantar las dos horas y media o tres que dura el eclipse en el agua”. Tal y como cuenta el dueño, lo único que podría truncar el plan es que hubiese demasiado oleaje, aunque confiesa que no está preocupado: “Va a haber marea alta y con ella suele haber menos oleaje, pero si el mar está peligroso pues nada, se devuelven las reservas y a verlo desde el bar, donde se podrá disfrutar del eclipse también”.

Vista de la playa de Frejulfe (Navia), donde se encuentra la escuela de surf / LNE

Otras empresas proponen una ruta en barco. Carlos Rojo, fundador, gerente y patrón de la embarcación de “Trampalones”, empresa de turismo activo y deportes acuáticos de Villaviciosa, explica las plazas son muy limitadas: “Voy a ofrecer sólo ocho, el plan es salir del puerto del Puntal o de Tazones y ver el eclipse a unas tres millas de la costa”. En su caso, ofrecen la actividad a un precio de 250 euros, una suma que Rojo considera “razonable”, pero denuncia que otras empresas, y hasta particulares no regulados, están aprovechando la ocasión para poner precios que considera abusivos: “Están por ahí pidiendo 500, 600, 1000 o más, y lo hace mucha gente que tiene un barco, pero no está autorizada para cobrar por estos servicios ni tiene una formación profesional”. Rojo también cuenta que la iniciativa para hacer esa actividad no salió de ellos en un primer momento: “No habíamos pensado en ello, pero nos empezó a llamar gente desde hace tiempo para preguntarnos si íbamos a hacerlo, y ante las peticiones decidimos organizar la actividad”.

La embarcación "Sella", de Trampalones / LNE

Similar fue la situación de Chus López, patrón de la embarcación de “Cudillero Aventura”, otra empresa de turismo activo que ofrece rutas marítimas: “A nosotros nos empezó a llamar gente de California desde el mes de enero que iba a venir a ver el eclipse; es impresionante”. López ofrece 12 plazas en su embarcación, y asegura que la mayoría están cubiertas por estadounidenses y franceses, habiendo una minoría española. “Siempre tenemos gente de Francia o Alemania, pero me ha sorprendido mucho la cantidad de gente de Estados Unidos que está viniendo”, comenta. En Cudillero Aventura van a hacer la ruta del Cabo Vidio, pasando por la cueva de La Iglesiona, la más grande del mar Cantábrico. “Luego inmovilizaremos el barco cerca de la playa del Silencio para ver el eclipse”, agrega. Sobre la previsión meteorológica, López se muestra igualmente optimista: “Solo cancelaríamos la excursión en caso de que hubiese mucho viento o muy mal tiempo en el mar, y no creo que vaya a pasar”.

La embarcación que utilizará Cudillero Aventura para la ruta del eclipse / LNE

Ahora solo queda esperar que las previsiones se cumplan y el día del eclipse el mar esté tranquilo y el cielo, despejado. De esta manera, Asturias podrá disfrutar del eclipse solar total, ya sea desde los puntos de observación autorizados o desde el mar Cantábrico. Asturias será el 12 de agosto el paraíso de la astronomía. También aguas adentro.