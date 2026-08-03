Los veterinarios acusan al Principado de "incumplimientos graves" en prevención de riesgos laborales

El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) acusa a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de “incumplimientos graves” en materia de prevención de riesgos laborales para el personal facultativo veterinario.

Advierten que en la mayor parte de los puestos de veterinario oficial y coordinador veterinario no se ha realizado la evaluación inicial de riesgos laborales (obligatoria desde 2001) ni las reevaluaciones periódicas correspondientes. Además, dónde si se realizaron dichas evaluaciones, aseguran que no se han cumplido las medidas preventivas básicas.

El sindicato va más allá y alerta que hay profesionales expuestos a riesgos biológicos derivados de enfermedades transmisibles al hombre (zoonosis), que, detallan, desempeñan su labor en terrenos de difícil acceso con presencia de artrópodos vectores y con animales potencialmente peligrosos, sin disponer de servicios básicos como duchas, vestuarios, ropa o calzado de trabajo.

Los representantes sindicales trasladaron ya hace dos años esta situación al Principado, en una reunión con el propio consejero Marcelino Marcos, la secretaria general técnica, Angelina Álvarez, y la directora general Rocío Huerta.

En dicho encuentro, en el que también participó la Junta de Personal Funcionario, se informó a los responsables políticos del "alto riesgo laboral existente" y se solicitaron soluciones que no llegaron a ejecutarse.

Ante la falta de actuaciones después de esta reunión, el sindicato decidió presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ahora, según detalla, habría requerido al Principado que corrija dichos incumplimientos.

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El sindicato critica que “parece que hay que esperar a un grave accidente, una grave enfermedad o un fallecimiento por accidente de trabajo para que actúe la justicia y algo se mueva”. Asimismo, lamenta que “solo les queda ya la movilización y el conflicto laboral” para poder solucionar algo “que tenía que funcionar de oficio a la perfección" y que en la empresa privada "ya hubiera sido corregido duramente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social".