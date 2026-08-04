Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 4 de agosto de 2026

Oviedo

Visitas teatralizadas al Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrecerá, 3 al 8 y del 10 al 14 de agosto, con pases a las 17.30 y a las 19.30 horas y un aforo de 60 personas por sesión, visitas teatralizadas por sus rincones más entrañables. Diversos personajes guiarán el recorrido, que incluirá tanto la parte noble del teatro como sus entrañas: camerinos, escenario y salas de ensayo. Las entradas, a la venta desde el 27 de julio en entradas.oviedo.es, tienen un precio de 9 euros para menores de 4 a 11 años y 12 euros a partir de 12 años, siendo gratuitas hasta los 3 años.

Ventanielles proyecta "Wicked: Part One"

Se emitirá a las 22.15 horas en la explanada del Palacio de los Deportes de Ventanielles (puerta principal) la película "Wicked: Part One", de Jon M. Chu. En caso de lluvia, la proyección se trasladará a la pista polideportiva adyacente. La cinta narra la historia jamás contada de las brujas de Oz, con Elphaba y Glinda forjando una insólita amistad como estudiantes de la Universidad Shiz. Apta para todos los públicos.

Encuentro literario con Santos Morán Pérez

A las 19.00 horas en el estanque de Covadonga, en el Campo San Francisco, la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Oviedo organizará un nuevo encuentro dentro de su ciclo de verano "Martes, Letras al aire: Aires de Europa". Esta vez contará con la participación del escritor Santos Morán Pérez. En caso de lluvia, el encuentro se trasladará a la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, en La Granja.

Festival de teatro amateur en el Filarmónica

El Teatro Filarmónica acogerá a las 19.30 horas, dentro del Festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato, "Ciao amore. Adiós Babayo", a cargo de la compañía "Teatro Selena", obra de Laura Camafreita Beato con dirección de G.T Selena. La comedia, de 80 minutos de duración, sigue a Maritere, quien tras una infidelidad debe vender su casa para afrontar sus deudas, en una historia de sororidad y superación que invita a reflexionar sobre la autorrealización y el empoderamiento femenino.

Concierto de Vixil en Kuivi Almacenes

Vixil actuará a las 22.00 horas en Kuivi Almacenes (C/ de Almacenes Industriales, 40). Con el proyecto, en marcha desde hace cinco años, ha publicado cuatro discos, entre ellos "Llévame xera", "Adulces" y, este 2026, "Un requexu". Su música transita entre la electrónica y el technopop, con samples, juegos vocales y una temática ligada a lo costumbrista y lo mágico. Acceso libre.

Exposición "Poesía de Impacto" en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición "Poesía de Impacto" que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición "Vestigios de pintura" en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

Blues en la Plaza Mayor

Xavier Amin Dphrepaulezz, conocido con el nombre artístico de Fantastic Negrito, es un cantante y compositor estadounidense de blues y R&B que hoy actúa a las 22.00 horas en la plaza Mayor. Ganador de un Grammy en la categoría de mejor álbum de blues contemporáneo en la edición de los premios de 2016 por "The last days of Oakland".

Festival Internacional de Gaites en el Parchís

El XXVI Festival de Gaites Villa de Xixónse hará presente hoy en El Parchís y la calle La Merced, con un taller infantil a las 12.00 horas de construcción de instrumentos tradicionales (Carpa Central); la actuación de la Bandina Villa de Xixón (C/ La Merced, 13.00 horas); a las 13.30 horas el espectáculo infantil Dallecapé, con Hombre Orquesta (Carpa Central); a las 17.30 horas, espectáculo infantil Arnaldo, o músico trasno (Carpa Central); a las 18.30 horas concierto de Leirana (Escenario Parchís) y a las 20.00 horas concierto de Milngavie Pipe Band (Escenario Parchís).

Ficción sonora en el Antiguo Instituto

La instalación "Cápsula Radio", un proyecto de ficción sonora impulsado por las compañías Coma 14 y Société Mouffette en colaboración con el programa "La Sala" de Radio Nacional de España, llega a Gijón. La propuesta podrá visitarse desde hoy hasta el 30 de agosto en la Sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto con acceso gratuito. La instalación reúne once ficciones sonoras originales, creadas por otras tantas voces de la dramaturgia contemporánea, que toman como punto de partida diferentes aparatos de radio históricos. En Gijón se presenta "La tercera luz", una ficción escrita por Alberto Conejero. El horario será de 17.30 a 20.30 horas los lunes, martes y miércoles; de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas los jueves, viernes y sábados; y de 12.00 a 14.00 horas los domingos y festivos de apertura. La entrada es libre.

Exposición de acuarelas en La Arena

"L’antigua Xixón mirando al mar" es el título de la exposición que hoy se inaugura en el Centro Municipal de L’Arena, del grupo Acuarelastur. La inauguración será a las 19.00 horas. Son una colección de acuarelas que representan diferentes zonas de la playa de San Lorenzo, el antiguo muelle, la antigua rula, la zona de Fomento... en un diálogo visual entre el pasado y el presente de la ciudad.

Charla sobre historia naval en el Puerto Deportivo

En la sala de conferencias del Puerto Deportivo, hoy a las 19.00 horas, el capitán de la Marina Mercante e investigador, Sabino Laucirica, dará la conferencia sobre "Testamento y muerte de El Cano". A continuación se presentará su libro "Magallanes frente a El Cano. El juicio de la historia".

Exposición "Eclipse de sol, comprender para disfrutar"

La exposición "Eclipses de sol, comprender para disfrutar", organizada por la Sociedad Astronómica Omega, puede verse en la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto. Hoy habrá una visita guiada a las 19.00 horas.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta el 16 de agosto. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Exposición sobre Tutankamón en la Colegiata de San Juan Bautista

Hasta el 22 de septiembre se podrá visitar, en la Colegiata de San Juan Bautista, la muestra "Tutankamón: Secretos Revelados". Los horarios son de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 horas.

Magia en Arte en la Calle

Al Parque Los Llocos llega hoy a las 18.00 horas (hasta las 21.00 horas) La Petite Caravane" y la magia cómica de Adrián Conde.

Ensayo feminista en Toma 3

Julia Ripodas presenta hoy en Toma 3 el libro "Grita Casandra", con ilustraciones de Blanca Prendes, un ensayo literario sobre la credibilidad negada a las mujeres. Será a las 19.00 horas.

Música en Arte en la Calle

En la plaza Tres de Abril, a las 20.00 horas, el dúo "Flor de Nopal", de canción popular latinoamericana, actúa a las 20.00 horas. A la misma hora, en el Paseo de Begoña actúan "Jalapeños", un dueto de versiones versátil con éxitos del pop, rock nacional y latinoamericano.

Exposición en El Llano

Hasta el 14 de agosto se podrá visitar en el centro municipal integrado de El Llano la muestra "Mujeres y deporte II: Voces femeninas". Organiza la Fundación Vicente Ferrer.

Fotografía y cine en una exposición en el Antiguo Instituto

"La imaxe, lo tapecío", de_Pablo Casanueva, es la exposición que se podrá ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que parte de una investigación de Casanueva, a través de la fotografía y el cine, para dar espacio a lo olvidado y reconstruir trayectos vitales de su familia. Se podrá ver hasta el 7 de septiembre, en horario de 17.30 a 20.30 horas de lunes a miércoles, y de jueves a domingo también de 12.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Avilés y Comarca

Juegos en Ferrera

El parque de Ferrera acoge, de 11.00 a 14.00 horas, "Ferrera Jugón", una propuesta gratuita de Verano Joven con juegos de mesa, dinámicas en equipo, retos de escape y actividades de movimiento junto al quiosco de la Música.

Visita la rula de Avilés

La Nueva Rula de Avilés ofrece a las 16.45 horas una visita guiada gratuita para conocer el recorrido del pescado desde su llegada al puerto hasta la subasta. Es imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

Barco por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés acoge salidas por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El paseo dura una hora, cuesta 8 euros y está abierto a mayores de cuatro años.

Avilés medieval

La visita guiada "Avilés Medieval" sale a las 11.30 horas del exterior de la Oficina de Turismo, con reserva previa. El recorrido incluye el casco histórico y la capilla de Las Alas. El precio es de 10 euros.

Exposición en el Niemeyer

El Centro Niemeyer abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas la muestra "Naturalezas Vivas", con obras de Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney o Barceló, junto a la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Entrada: 5 euros.

Fotografía en el Niemeyer

La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge "Agua", exposición del fotógrafo Edward Burtynsky incluida en la Bienal Climática. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada general al centro cuesta 5 euros.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa Municipal de Cultura acoge "La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón", una exposición con 16 cuadros y 5 esculturas de 15 artistas. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Patios abiertos

Los patios escolares de Villalegre, Marcos del Torniello, Llaranes y El Quirinal permanecen abiertos de 10.00 a 22.00 horas para favorecer el ocio saludable, la práctica deportiva y la convivencia vecinal.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, abre de 11.00 a 13.30 horas la exposición "La ciencia de Mortadelo y Filemón", con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Naturalezas vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge "Naturalezas vivas", exposición con más de un centenar de obras de autores como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en Llano Ponte, mantiene abierta "¡Aquí hay petróleo!", muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos. La exposición forma parte de la Bienal Climática y permanecerá abierta hasta el 25 de octubre.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acoge "La memoria de lo cotidiano", con obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Cuencas

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Mercado en Riosa

Los puestos –una docena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la travesía de Santa Bárbara entre las 8.00 y las 1400 horas aproximadamente.

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El Centro Polivalente de Lugones acogerá, del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas de lunes a viernes, una Muestra de Artes Plásticas que reunirá medio centenar de obras de tres artistas radicados en el municipio: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

El cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Recorrido por el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge hoy sesiones de visitas teatralizadas que recorren la historia de la sociedad y su edificio desde 1911, a las 19.00 y 20.00 horas. La actividad está interpretada por alumnos del Taller de Teatro Contraste. Las entradas podrán recogerse en la secretaría del Ateneo Obrero en horario de 16.00 a 20.00 horas, gratuito para socios y por 3 euros para el público general.

Oriente

Fiestas de la Santina en Tereñes (Ribadesella)

La localidad riosellana de Tereñes comienza hoy sus fiestas de la Santina de Nuestra Señora de las Nieves, con una jornada que incluye pasacalles con banda de gaitas (12.00 horas), misa en la capilla (13.00) y subasta del ramu con vermú (13.30). Por la noche, desde las 22.00 horas, habrá verbena amenizada por Pedro Bautista, Pasito Show y Cardeo DJ. Las fiestas de Tereñes continuarán mañana miércoles con hinchables y concurso de tortillas.

Taller infantil "Crea Sella" en Ribadesella

La plaza Reina María Cristina de Ribadesella alberga hoy, a las 19.00 horas, el taller infantil y juvenil "Crea Sella", incluido en la programación de la Semana de Piragües del Descenso Internacional del Sella. La actividad está dirigida a público infantil y juvenil. La programación de la "Semana de Piragües" de Ribadesella continuará con el "Mini Sella" mañana y demás actividades que tendrán su gran colofón el sábado 8 de agosto a las 12.00 horas, con la salida del 88º Descenso Internacional del Sella en Arriondas.

Fiesta de Nuestra Señora de las Nieves en Espinaréu (Piloña)

Espinareu celebra hoy la multitudinaria Cena bajo el Texu, enmarcada dentro de las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves. La velada contará con animación musical a cargo de Chino el Indio y Carlos Velasco, e incluye entrantes, arroz de marisco y postre. El día grande de las celebraciones en la localidad piloñesa llegarán mañana miércoles con verbena a cargo de Grupo Aroma y DJ Vas Bailar.

Parrillada en Bobia y Demués (Onís)

Los pueblos onisenses de Bobia y Demués celebran este martes la primera de las dos jornadas de sus Fiestas de Nuestra Señora de las Nieves. Para ello, se organiza una parrillada multitudinaria en el Valle a las 22.00 horas (requiere reserva previa). A las 23.30 horas tendrá lugar el concierto de Hermanos Cosío, seguido de la primera verbena de las fiestas con la presencia del grupo por Vas Bailar.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición sobre el Sella en Ribadesella

La Sociedad Etnográfica del Sella organiza en la Casa de Cultura de la capital riosellana una exposición que repasa los casi cien años de historia del Descenso internacional del Sella. La muestra lleva el nombre de "Recuerdos: el Descenso y les Piragües", y reúne cientos de fotos, recortes de prensa, trofeos, carteles, billetes de tren, dorsales e incluso embarcaciones, para repasar la evolución de una competición insignia de la región. Lan exposición estará abierta al público hasta el viernes 14 de agosto, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas los sábados.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Concierto de Jazz en Castropol

El Casino Teatro de Castropol acoge hoy a las 20:30 horas, el concierto "Revisiting Ella & Joe" de Natalia Baeza y Jesús Parra. La actuación propone un recorrido por el jazz y otros estilos musicales a través de versiones personales de clásicos como "You Are the Sunshine of My Life", de Stevie Wonder, o de artistas como Ella Fitzgerald y Joe Pass. La entrada tiene un precio de 5 euros, con reserva previa. Más información en el correo casinoteatrocastropol@gmail.com.

Fiestas de Santo Domingo de Villalmarzo (El Franco)

Villamarzo celebra el martes 4 de agosto la festividad de Santo Domingo en su segundo y último día de su programa festivo. A las 13:00 horas tendrá lugar la misa solemne, seguida de una sesión vermú amenizada por el grupo Nuevo Ritmo. Ya por la noche, a partir de las 23:00 horas, se celebrará la gran verbena con las actuaciones de Nuevo Ritmo y el grupo M3. Las fiestas contarán con carpa.

Inauguración del Centro Gastronómico en San Martín de Oscos

El Palacio de Mon, en San Martín de Oscos, acoge hoy a las 19.30 horas, la inauguración del nuevo Centro Gastronómico y Cultural. El acto incluye la presentación del proyecto y una visita guiada al edificio a cargo del historiador José A. Castrillón. El programa se completa con un "showcooking" de Pastelería Cabo Busto, degustación de productos locales con música en vivo y un concierto del artista Frédéric Bougouin. Se habilita autobús lanzadera gratuito desde La Marquesita (18.00 horas).

Semana Cultural en Vegadeo

Vegadeo acoge el martes 4 de agosto dos actividades dentro de su Semana Cultural. A las 17:30 horas tendrá lugar la visita guiada "A Veiga al pé", con salida desde el quiosco de la música (parque El Medal). Ya por la tarde, a las 19:30 horas, el Auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura acogerá la conferencia "Memoria de Arnao. Campo de concentración de Figueras", impartida por Fernando García. La Semana Cultural vegadense tendrá actividades hasta el próximo jueves 6 de agosto, con la entrega del XXVIII Vegadense del Año a doña Isabel Oliveros Martínez.

Campamento infantil de verano en Boal

Boal organiza un Campamento Infantil de Verano durante los martes y jueves de agosto de 2026 en la Casa de Encuentros, en horario de 10:30 a 13:00 horas. La actividad, dirigida a público infantil, propone la creación colectiva de un musical desde cero, participando en todo el proceso creativo de forma adaptada. Está organizada por el Plan de Salud de Boal, es gratuita y cuenta con plazas limitadas por orden de inscripción. Información e inscripciones en el correo pmdboalgrandas@boal.es o en el teléfono 663 931 656.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge este martes su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal en la plaza del Ayuntamiento, en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Soto de Luiña (Cudillero)

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Los puestos –una docena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza de la Iglesia entre las 9.00 y las 14.00 horas aproximadamente.