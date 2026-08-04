Asturias quiere un proyecto de la misión espacial Artemis y enseña sus minas para ensayos a la élite mundial de la investigación: "Tenemos que adelantarnos"

El futuro del sector espacial en Asturias pasa por estrechar la colaboración entre la ciencia, la empresa y las administraciones. Ese fue uno de los mensajes centrales de un encuentro que reunió en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, a investigadores, expertos internacionales y representantes del tejido empresarial para analizar las oportunidades que ofrece una industria en plena expansión. La reunión se organizó como previa a la jornada "El futuro del sector espacial en Asturias: ciencia, industria y empresa", que se celebrará desde este miércoles en Oviedo.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, resaltó la oportunidad que tiene Asturias de hacerse un hueco en el sector. "Tenemos una universidad que está produciendo ciencia a primer nivel, tenemos empresas que ya están realizando proyectos; nosotros desde la Consejería estamos en proceso de compra pública para el tema de los nanosatélites. Hay muchas piezas y lo que nos queda es encontrar el proyecto que permita unirlas todas", afirmó.

Todo este trabajo tendría su núcleo principal en el Pozo Santiago, que el Principado quiere convertir en un banco de pruebas para el espacio. Por eso, explicó Sánchez, "era importante traerlas aquí para que vieran cómo se están transformando los pozos asturianos".

"Sabemos que hay una misión internacional, Artemis, y llevamos tiempo intentando atraer alguno de los proyectos que la conforman", reconoció el consejero, porque "en ese espacio entre la Luna y la Tierra va a haber mucha economía, y tenemos que adelantarnos".

Durante la jornada, los participantes coincidieron en que la transferencia de conocimiento será uno de los pilares para impulsar nuevos proyectos. En ese sentido, se defendió la necesidad de actuar como puente entre las universidades, los centros de investigación y las empresas, favoreciendo el desarrollo de iniciativas conjuntas, la captación de financiación y la creación de alianzas internacionales que permitan convertir la investigación en innovación y actividad económica.

Desde el ámbito empresarial también se puso en valor el potencial de la industria asturiana para incorporarse a la cadena de valor del sector espacial.

Francisco Córdova, director de operaciones del International Space Station National Laboratory (Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional), la entidad gestionada por el Center for the Advancement of Science in Space (CASIS), subrayó que las iniciativas con mayor recorrido son aquellas que responden a una necesidad real, cuentan con una hoja de ruta tecnológica y, sobre todo, tienen una aplicación práctica y un modelo de negocio viable en la Tierra. "Muchas veces la gente plantea hacer algo muy interesante en el espacio, y efectivamente puede ser fascinante, pero si no tiene clientes ni una forma de convertirse en un negocio en la Tierra, difícilmente será viable", afirmó.

Porque, defendió, "el acceso al espacio es complejo y costoso; por eso es importante que la tecnología espacial genere también valor fuera de él".

Por su parte, el científico planetario de la Universidad de Tokio Seiji Sugita animó a investigadores y empresas a incorporarse cuanto antes a las misiones espaciales, aunque recordó que "nunca es demasiado tarde para participar". Destacó, además, la importancia de la colaboración internacional y agradeció el apoyo prestado por equipos españoles de observación desde tierra en el éxito de una reciente misión de exploración de asteroides.

En la inauguración participó Irene Díaz, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, quien resaltó que las ciencias planetarias son un "ámbito muy interdisciplinar", que se nutre "de casi todos los campos", algo que "viene muy bien a la Universidad".

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, agradeció la organización de la jornada en el concejo y que "se tenga en cuenta el Pozo Sotón como ejemplo de transformación".