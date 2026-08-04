El "campus virtual" del gran centro de datos de Salas dará servicio a la IA y la nube: 120 empleos, un subestación eléctrica, 350 paneles solares...

El proyecto para establecer un gran centro de datos informáticos en Salas, desvelado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, supondrá una inversión de 1.226 millones de euros y la creación de 120 empleos directos y casi un millar indirectos, según anunciaron ayer sus promotores en una presentación en Oviedo junto al presidente del Principado, Adrián Barbón. El enclave salense se focalizará en el procesamiento, almacenamiento y gestión de datos, y también podrá albergar servicios digitales relacionados con la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y otras actividades similares.

La iniciativa se denomina Digital Valley Asturias y forma parte de una serie de inversiones en este tipo de infraestructuras que está realizando en toda España la compañía Sales For You Consulting, enmarcada en la tendencia al alza que están protagonizando estas instalaciones a nivel mundial ante el auge de tecnologías como la IA. En concreto, el proyecto de Salas está financiado por un fondo de inversión estadounidense. Sus promotores aspiran a que el Gobierno asturiano lo declare Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), lo cual aceleraría su tramitación.

Las obras para crear el centro, que se ubicará en el futuro polígono salense de Nonaya Este –actualmente en fase de planificación–, arrancarán en el segundo semestre de 2027 y se desarrollarán hasta finales de 2030, según el calendario ofrecido por la compañía. La construcción del centro, que sus promotores definen como "campus virtual", alcanzará un pico de empleo de 3.000 trabajadores, afirmó Armando Layna, socio director de Sales For You Consulting y Digital Valley. Una vez que el almacén esté en marcha, en él trabajarán de forma directa unas 120 personas, así como unas 960 de forma indirecta.

El enlave incluirá un parking con 375 plazas, una subestación eléctrica y 350 paneles solares

Digital Valley Asturias ocupará una superficie de 154.584 metros cuadrados, de los cuales 46.865 corresponderán a equipamientos. El recinto reservará un 28% del espacio para zonas verdes y contará con 375 plazas de aparcamiento. El campus estará formado por diez módulos de centro de datos y alcanzará una capacidad informática final de 120 megavatios. También incluye una subestación eléctrica y una instalación fotovoltaica con 350 paneles solares.

Según explicaron los promotores, la inversión global se ejecutará en dos fases. La primera movilizará 240 millones y permitirá instalar 24 megavatios de capacidad informática. La segunda sumará 96 megavatios más y un gasto de 960 millones. A estas cantidades se añaden las actuaciones correspondientes a los terrenos, la urbanización y la instalación fotovoltaica, hasta alcanzar una cifra total de 1.226,3 millones.

De acuerdo con la estimación económica realizada por la consultora PwC, el impacto de Digital Valley Asturias sobre el PIB regional alcanzará los 4.177 millones durante un periodo de 20 años. También se calcula un beneficio fiscal acumulado de 753 millones, de los que 26,4 serán ingresos fiscales para Salas durante la etapa de construcción.

"Hoy es un día muy especial", enfatizó Layna, socio director de Digital Valley y profesional con larga experiencia en el desarrollo de infraestructuras digitales. El empresario detalló que el proyecto de Salas lleva dos años incubándose junto a la Administración asturiana. Layna también trató de desmentir "tabús" de los almacenes informáticos como su consumo de agua: "Consumimos lo mismo que cualquier circuito cerrado de refrigeración".

Adrián Barbón, presidente del Principado, no ocultó su alegría por anunciar la inversión, aunque hizo una lectura política, deslizando una más que clara crítica a los partidos de la oposición: "Asturias es una tierra de oportunidades, como estamos viendo hoy. Son las empresas las que anuncian los proyectos cuando están maduros, frente al exhibicionismo que practican otros políticos".

En la presentación del proyecto también participó Esther Zorzano, consultora de PwC, que sufrió un desmayo mientras presentaba algunos datos sobre la iniciativa. No obstante, se recuperó al cabo de unos minutos.