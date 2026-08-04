Evitar en Asturias la huelga nacional de médicos a partir del otoño, cometido del nuevo gerente del Sespa

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha sido muy disruptiva en su decisión de destituir a un gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) dotado de una nutrida trayectoria de gestión y de un peso político importante. Nadie, o casi nadie, se lo esperaba.

Y, a continuación, ha sido muy nítida al asignar un cometido a su sucesor, Juan José Alonso Ordiales, hasta la fecha director Económico y de Profesionales del área de salud III (Gijón-Oriente), aunque anteriormente fue, a lo largo de ocho años, director de Profesionales del Sespa.

Un cometido, por cierto, altamente complejo y extremadamente: evitar en Asturias la huelga indefinida con la que los médicos amenazan en todo el país a partir del mes de octubre. Una movilización con la que los facultativos se enfrentan no a sus respectivos gobiernos autonómicos, sino al Ministerio de Sanidad, que no tiene responsabilidades en la gestión ni en el control de las listas de espera, aunque sí en dictar normativa básica.

"Intentar desbloquear" una amenaza de huelga

Lo que la titular de Salud aclaró ayer que es responsabilidad del nuevo gerente del Sespa es lo siguiente: “Intentar desbloquear” la “situación” creada por “un conflicto nacional” que ha tenido a los médicos de todo el país con huelgas intermitentes desde junio de 2025 y que amenaza con generar un paro indefinido a partir de octubre.

Un escenario, conviene repetirlo, de dimensión nacional y que tiene como protagonista muy principal a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, quien mantiene soliviantados a los médicos de todo el país por negarles una Estatuto Marco específico, es decir, una norma jurídica propia que regule de forma diferenciada su papel y reconozca su singularidad en el Sistema Nacional de Salud.

El mensaje de Conchita Saavedra

Por ser puntillosos, estas son las palabras literales que pronunció la titular de Salud al ser preguntada en Gijón, durante una visita a la Feria de Muestras de Asturias, por el relevo al frente del Sespa. Conchita Saavedra dijo cuatro cosas:

“Quien me conoce sabe que algo fundamental en mí es anticiparme a los problemas o a la coyuntura”. “Tengo que decir que Aquilino Alonso ha hecho una labor muy importante y excelente en todo lo que fue el cambio, la reforma de la Administración sanitaria, del mapa sanitario, como también en la negociación y el diálogo con las organizaciones sindicales”. Aquí dejamos el pasado y nos adentramos en lo que la consejera de Salud pide para el futuro, con el telón de fondo de la amenaza de huelga de médicos a partir de octubre: “Es verdad que cambiamos un poco de etapa y vamos a una etapa donde sobre todo nos enfrentamos a un probable conflicto que nos están anticipando para el otoño, donde hay muchos intereses”. En este punto, la consejera de Salud ya especifica los cometidos que adjudica a Juan José Alonso Ordiales: “Está la parte de un conflicto nacional, también con determinadas peticiones a nivel de Asturias. Necesitamos un perfil de una persona que tenga una amplia experiencia; no solamente en el conocimiento del sistema sanitario, sino también una amplia experiencia en lo que son los recursos humanos, porque tenemos que intentar desbloquear esa situación. Y, al mismo tiempo, dar un nuevo impulso para conseguir mejorar también la parte asistencial y lo que es en sí las listas de espera”.

Este último mensaje, “dar un nuevo impulso para conseguir mejorar también la parte asistencial”, quizá podía haberse dicho en cualquier momento. De hecho, cuando en enero de 2014 Celia Gómez (hoy directora de la FINBA) fue desalojada de la gerencia del Sespa y sustituida por Tácito Suárez, la Consejería de Salud difundió un comunicado en el que señalaba que los cambios «obedecen a la voluntad de reforzar la organización sanitaria e impulsar el proyecto de gestión en las mejores condiciones de calidad, eficiencia y equidad».

El segundo cometido, acortar las listas de espera, constituye un desafío complicado, pero, desde luego, viable. Más difícil o imposible, obviamente, si tiene lugar una huelga de médicos prolongada.

Descolgarse de la batalla nacional

Lo más interesante estriba en la idea de “intentar desbloquear” el conflicto con los médicos en Asturias. El reto, ya se ha dicho, es ambicioso. Consiste en desvincular a los facultativos asturianos de una reivindicación de ámbito nacional que hace referencia a algo que ven como un ataque a su dignidad profesional y a una preponderancia ancestral que se impone preservar. Es cierto que la relación entre la Consejería de Salud y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) es muy cordial, pero el SIMPA tendría difícil justificar un descuelgue de una simbólica batalla de escala estatal.

Otra opción sería que la ministra de Sanidad cediese a las demandas de los médicos, al aproximarse las elecciones generales de 2027.

Lidiar con los médicos jóvenes

Por otro lado, el nuevo gerente del Sespa tendrá que lidiar con los facultativos jóvenes, agrupados en el nuevo Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), que reclaman guardias más cortas y una jornada laboral más reducida, eso sí, sin ver mermado su poder adquisitivo. Es posible que Conchita Saavedra quiera dar un rumbo nuevo a las negociaciones con este colectivo, más predispuesto que el SIMPA a ser beligerante con el Gobierno regional. Sin embargo, habrá que ver cómo evolucionan la cohesión, la fuerza y la coherencia de mensaje del SIMES.

El visto bueno de Barbón

Por otra parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se pronunció ayer sobre el relevo al frente del Sespa. Quiso agradecer el trabajo realizado por Aquilino Alonso, para posteriormente apuntar que siempre insiste a los consejeros en que deben “liderar equipos para que, en cada momento, en cada tiempo, interpreten qué es lo mejor que requiere la nueva estrategia temporal”.

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La queja de los usuarios

Y un tercer pronunciamiento de ayer, en clave de cierto enfado, vino de la mano de la Asociación de Usuarios de la Sanidad (Asencro), según la cual la Consejería está “impidiendo el acceso a los Consejos de Salud” porque “la Consejera va por libre”.