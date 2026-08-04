Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista "Y": importante atasco en dirección a Gijón

Trágico suceso. Una persona ha fallecido este martes tras precipitarse desde una pasarela de Robledo que cruza por encima de la autopista "Y", en el concejo de Llanera. Aunque la víctima no impactó contra ningún vehículo que circulaba por la transitada vía rápida, el incidente sí ha causado alarma entre los conductores, que se han encontrado con una larga caravana de vehículos.

El atasco generado por el suceso en la "Y". / LNE

El siniestro ha provocado, de hecho, retenciones de tráfico de varios kilómetros en dirección hacia Gijón y Avilés, mientras los agentes de la Guardia Civil tratan de ordenar el tráfico y asegurar la zona para que se efectúen las labores de levantamiento del cadáver.

Hasta el lugar se ha trasladado la UVI móvil, aunque los sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida.