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Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista "Y": importante atasco en dirección a Gijón

Hasta la zona se trasladó una UVI móvil, que nada pudo hacer por salvarle la vida

La Guardia Civil y la UVI móvil en el lugar del suceso, en la autopista &quot;Y&quot;.,

La Guardia Civil y la UVI móvil en el lugar del suceso, en la autopista "Y"., / LNE

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Alicia García-Ovies

Trágico suceso. Una persona ha fallecido este martes tras precipitarse desde una pasarela de Robledo que cruza por encima de la autopista "Y", en el concejo de Llanera. Aunque la víctima no impactó contra ningún vehículo que circulaba por la transitada vía rápida, el incidente sí ha causado alarma entre los conductores, que se han encontrado con una larga caravana de vehículos.

El atasco generado por el suceso en la &quot;Y&quot;.

El atasco generado por el suceso en la "Y". / LNE

El siniestro ha provocado, de hecho, retenciones de tráfico de varios kilómetros en dirección hacia Gijón y Avilés, mientras los agentes de la Guardia Civil tratan de ordenar el tráfico y asegurar la zona para que se efectúen las labores de levantamiento del cadáver.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar se ha trasladado la UVI móvil, aunque los sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

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