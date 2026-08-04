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La Guardia Civil alerta de una nueva estafa que está llegando a los móviles en pleno periodo vacacional: "El objetivo es robar tus datos personales y bancarios"

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lanzan una serie de advertencias para evitar ser víctima de estafa

El uso del móvil entre los niños asturianos.

El uso del móvil entre los niños asturianos. / LNE

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Emma Fernández

En pleno auge veraniego las demandas en hoteles y apartamentos vacaciones aumentan sin cesar. En este contexto, la Guardia Civil ha alertado de una nueva práctica de robo extendida través de la plataforma WhatsApp. Se trata de un nuevo método de "phising masivo" que puede acarrear consecuencias tan graves como la sustración de datos personales y bancarios.

Los ciberdelincuentes suplantan a hoteles a través de este sistema de mensajería instantánea donde se exige la confirmación de la reserva vacacional mediante enlaces falsos y mensajes fraudulentos. Un solo clic que, si no se tomán las medidas necesarias, arruinará por completo el verano de muchos españoles.

Cómo evitarlo

En el momento en el que se accede a ese enlace y se facilita la información solicitada, los ciberdelincuentes tendrán acceso a todos los movimientos bancarios y datos personales. Por ello, la Guardia Civil insiste en que hay una serie de pasos a seguir para evitar ser víctima de estafa.

¿Qué hacer si te llega? Si hay sospecha de que el mensaje no proviene de la reserva realizada previamente, no se debe pulsar ningún enlace ni generar ningún tipo de feedback en la conversación.

Lo primero es levantar el teléfono y llamar directamente al hotel para contrastar que la conversación está directamente entablada desde el alojamiento. En caso de que no sea así, la solución es muy sencilla: "Bloquea, elimina y reporta".

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Si ya se han facilitado datos personales, hay que contactar de inmediato con el banco e interponer una denuncia para frenar cuanto antes el robo. Para cualquier otra información, la Guardia Civil pone a disposición de la ciudadanía un número de asistencia gratuita, el 017, que tratará de resolver el robo con la mayor inmediatez posible.

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