Nuevo rescate en Picos de Europa: resulta herido en un pie y pasa la noche en el refugio de Vegarredonda a la espera de ser rescatado
El herido, un varón angloparlante, estuvo acompañado en todo momento por la guía de la ruta y en contacto con los rescatadores, que se encontraron con él a las 14.26 horas de este martes
Un hombre tuvo que ser evacuado al Hospital de Arriondas tras lesionarse en un pie mientras realizaba el lunes una ruta de montaña en Picos de Europa. Debido a las adversas condiciones meteorológicas, el herido tuvo que pasar la noche en el refugio de Vegarredonda a la espera de poder ser rescatado este martes por los Servicios de Emergencias.
La sala del 112 recibió el aviso el lunes a las 22.03 horas. La guía de la expedición explicó que un hombre angloparlante se había lesionado en un pie y necesitaba asistencia. Tanto ella como el herido hicieron noche en el refugio, ya que la meteorología impidió la intervención del grupo de rescate hasta que las condiciones mejoraron, a las 13.36 horas.
Cuarenta y cinco minutos después, los rescatadores ya se encontraban con el afectado, con quien mantuvieron el contacto desde que se comunicó el incidente. A las 14.26 horas, el herido llegó al Hospital de Arriondas.
El 112 informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU, así como a los servicios de emergencias de Castilla y León y Cantabria. El helicóptero regresó a su base a las 15.02 horas.
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