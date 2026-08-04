Los oftalmólogos alertan ante el eclipse: "El daño en la retina puede ser irreversible, aunque no se sienta dolor"

Asturias será uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse total de Sol el próximo 12 de agosto de 2026. La expectación es máxima ante un acontecimiento que atraerá a miles de personas a distintos puntos del Principado, pero los médicos oftalmólogos insisten en que disfrutar del espectáculo requiere extremar las precauciones para evitar daños irreversibles en la visión.

Advierten de que mirar directamente al Sol durante un eclipse, incluso cuando parte del disco solar está oculto por la Luna, puede provocar una retinopatía solar, una lesión causada por la radiación, que afecta a la mácula, la zona de la retina responsable de la visión central, el detalle y la percepción de los colores.

"La retina no tiene receptores del dolor, por lo que una persona puede estar sufriendo una lesión sin notar absolutamente ninguna molestia en ese momento. El daño suele manifestarse horas o incluso uno o dos días después", explica José María Ruiz, especialista en retina del Grupo Miranza.

También María de la Cruz, médico interno residente de Oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), recuerda que "el principal riesgo de un eclipse solar es el daño en la retina, que puede ser irreversible, y ocurre al mirar al Sol directamente sin la protección adecuada". La especialista subraya que la ausencia de dolor favorece una mayor exposición, ya que el afectado no percibe que se está produciendo la lesión.

Aunque algunos pacientes experimentan una recuperación parcial con el paso del tiempo, los expertos recuerdan que actualmente no existe un tratamiento capaz de reparar el daño cuando los fotorreceptores de la retina resultan afectados.

Consecuencias en el día a día

Los síntomas pueden aparecer varias horas después de la observación. Sin embargo, existe un matiz clave sobre el tipo de daño que se produce, y es que no genera una ceguera total. Según explica Begoña Baamonde, oftalmóloga del HUCA, la retinopatía solar "ocasiona una pérdida o alteración de la visión central, conservando intacta la visión periférica. La persona sigue viendo el entorno, el movimiento y las sombras a sus lados, pero tiene una mancha ciega, o de visión muy distorsionada, en el centro del campo visual". La especialista detalla que en los casos graves se forma "una mancha ciega grande que dificultará realizar tareas que requieran precisión visual", además de alterar la percepción del color, que se vuelve más apagada.

Esta limitación afecta directamente a la vida cotidiana. En las formas severas, al intentar leer o trabajar con pantallas, la mancha ciega cubre la palabra o el cursor al fijar la vista, impidiendo una lectura fluida. Ocurre lo mismo al intentar reconocer rostros: la zona ciega tapa los rasgos centrales (como los ojos, la nariz o la boca) dificultando la identificación de las personas.

A la hora de conducir, las consecuencias pueden ser incapacitantes, ya que se corre el riesgo de perder la visión mínima exigida por la ley para la obtención o renovación del carnet. Aunque la visión periférica permita percibir vehículos o peatones que se aproximan por los lados, la mancha central impide ver con claridad las señales de tráfico a distancia.

Respecto a la evolución del paciente, el pronóstico depende directamente de la gravedad de la quemadura. "Algunos casos leves se recuperan casi por completo en semanas o meses, una vez que disminuye la inflamación, mientras que los más severos quedan con secuelas permanentes", advierte Baamonde.

Las gafas de sol no son suficientes

Uno de los errores más habituales consiste en pensar que unas gafas de sol convencionales ofrecen protección suficiente. Los especialistas insisten en que ninguna gafa de sol, por oscura que sea, sirve para observar un eclipse.

"La única forma segura de contemplarlo es utilizando gafas específicas para observación solar que cumplan la norma internacional ISO 12312-2:2015. Cualquier otro método sigue siendo peligroso para la retina", señala Lucía Galletero, especialista de Miranza Bilbao. Begoña Baamonde añade que este tipo de filtro no permite ver absolutamente nada, solo las luces muy potentes. Si se ven los detalles de la habitación o la calle, no son seguros.

Desde el Servicio de Salud del Principado, también recuerdan la importancia de comprobar que las gafas estén correctamente homologadas. "Tenemos que verificar que lleven la clasificación ISO, que puede encontrarse en distintos lugares de la montura o del embalaje", explica María Aller, médica interna residente de Oftalmología del hospital de Cabueñes.

Además, las gafas deben utilizarse correctamente durante toda la observación. "Tienen que estar bien colocadas en todo momento y no presentar daños, arañazos o roturas que puedan comprometer su capacidad de protección", añade la también Cristina Canales, médica interna residente de Oftalmología en Cabueñes.

Atención con telescopios, prismáticos y cámaras

Los expertos advierten también de que el riesgo aumenta cuando se utilizan telescopios, prismáticos o cámaras fotográficas. Estos dispositivos solo pueden emplearse si disponen de filtros solares específicos colocados delante del objetivo, ya que mirar a través de ellos sin esa protección multiplica la intensidad de la radiación que llega a la retina.

Con miles de personas preparándose para contemplar el eclipse en Asturias, los oftalmólogos coinciden en un mensaje: disfrutar de un acontecimiento histórico es compatible con hacerlo de forma segura, siempre que se utilicen las gafas homologadas y se sigan las recomendaciones de los especialistas.