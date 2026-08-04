Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
El conductor del coche tuvo que ser excarcelado por los bomberos tras la colisión registrada cerca del polígono de Falmuria, en la zona de Prendes
A. R.
Seis personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión entre un autobús de pasajeros y un turismo registrada esta mañana en la AS-19, a la altura del polígono de Falmuria, en la zona de Prendes, en Carreño.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital de Jove. Uno de ellos fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico y los otros cuatro, en una ambulancia convencional. El herido de mayor gravedad, un varón, fue trasladado en la UVI móvil al Hospital de Cabueñes.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso del accidente a las 9.54 horas. En la llamada se alertaba de una colisión entre un autobús y un turismo y se indicaba que el ocupante del coche se encontraba atrapado en el interior del vehículo. En el autobús viajaban el conductor y siete pasajeros.
Hasta el lugar se desplazaron el jefe de la Zona Centro de Bomberos de Asturias, cinco efectivos del parque de Avilés y otros tres con base en La Morgal, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.
A su llegada, los bomberos procedieron a excarcelar al conductor del turismo. Una vez liberado el herido y concluida la intervención, los efectivos realizaron tareas de limpieza de la calzada.
La sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) comunicó el accidente a la Guardia Civil y al SAMU. El dispositivo sanitario movilizado estuvo compuesto por la UVI móvil de Gijón, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia convencional de la zona y una ambulancia colectiva.
- Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
- Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
- Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
- Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
- El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
- Muere tras caer al intentar trepar por un edificio de Colunga
- Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
- La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas