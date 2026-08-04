El turismo lleva a Asturias a los 406.262 cotizantes, el máximo en casi dos décadas

El mes de julio ha traído noticias agridulces al mercado laboral asturiano, según los datos difundidos este martes por Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por un lado, la temporada turística (muy intensiva en empleo en los meses veraniegos, especialmente en regiones de moda como Asturias) ha elevado el número de cotizantes a la Seguridad Social a 406.262, el máximo desde el verano de 2008, justo antes de la gran crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria española. En concreto, no se veía una cifra así desde agosto de 2008 (411.452). Sin embargo, también en julio ha aumentado el paro registrado en 132 personas, hasta las 48.304.

Ya el pasado junio se había superado la barrera psicológica de los 400.000 afiliados a la Seguridad Social, uno de los objetivos económicos que se había marcado el Gobierno de Adrián Barbón. Este dato se ha incrementado en julio en 3.898 cotizantes. La inmensa mayoría (3.782) pertenecen al régimen general, mientras que se han incorporado 60 autónomos y 106 trabajadores del mar. Por su parte, los profesionales del carbón se han reducido en 51.

En lo que respecta al paro, este se ha situado en 48.304 desocupados, con 132 más que en junio. El grueso se concentra en el sector servicios, donde ha subido hasta los 35.444 (esto es, 56 más). También ha aumentado en el colectivo sin empleo anterior: 140 más, hasta los 5.663. Por su parte, el desempleo se ha recortado en 46 personas en la industria (3.209), catorce en el sector primario (770) y cuatro en la construcción (3.232). El saldo neto, por tanto, es de 132 parados más.

Noticias relacionadas

Según ha apuntado UGT Asturias en un comunicado, en la contratación durante el mes de julio "se observa una leve mejoría en volumen, pero un claro déficit de calidad". "De los 29.761 contratos registrados (cifra similar a los 29.529 de hace un año), la precariedad sigue siendo la norma: apenas 8.820 fueron indefinidos, frente a 20.941 temporales", ha apuntado el sindicato.