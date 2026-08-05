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Abren diligencias por un incidente en Candás tras el Rally de la Sidra: un joven herido tras lanzarse por una cuesta a bordo de un carrito de súper y chocar a gran velocidad contra un autobús

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, y el joven quedó aturdido y con lesiones sangrantes en el rostro, como se ve en varios vídeos que corren por la redes sociales

VÍDEO: La Policía Local de Carreño abre una investigación por una imprudencia en el Rally de la Sidra

VÍDEO: La Policía Local de Carreño abre una investigación por una imprudencia en el Rally de la Sidra

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Rally de la Sidra de Candás, celebrado este lunes, ha tenido un colofón poco edificante. Poco después de la siete de la mañana del jueves, a un grupo de jóvenes se le ocurrió la peregrina idea de utilizar uno de lo carritos de supermercado que habían utilizado en el Rally para recoger la sidra que se les donaba en los establecimientos para llevar a cabo una práctica de lo más peligroso. Buscaron una calle con una cuesta pronunciada y uno de ellos se montó en el carrito. Luego se dejó caer con el carrito, tras ser empujado por otros dos jóvenes.

El descenso no tuvo problemas, pero justo cuando el carrito y su ocupante alcanzaron una calle perpendicular, apareció un autocar a cierta velocidad. El joven no pudo detener el carrito, que también iba a una velocidad considerable, y chocó brutalmente contra el vehículo, cayendo al suelo.

Todo fue recogido por los propios protagonistas en un video que ha corrido como la pólvora por la redes sociales. Hay un segundo vídeo circulando, en el que se ve al joven que se lanzó cuesta abajo siendo atendido por sus amigos, con algunas heridas sangrantes en el rostro y aspecto de estar conmocionado por el golpe contra el autobús.

Este incidente no le ha pasado desapercibido a las autoridades. La Policía Local de Carreño ha procedido a la apertura de diligencias de investigación en virtud de los hechos, ocurridos el día 4 de agosto a las 7.25 horas. Consideran que los tres jóvenes tuvieron un comportamiento que pudo poner en peligro a las personas presentes en algunas calles de Candás y afectar a la seguridad del tráfico.

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Los agentes municipales tienen identificados a los jóvenes y han comunicado el inicio de investigaciones al Tribunal de Instancia de Gijón.

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