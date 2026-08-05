Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 5 de agosto de 2026

Oviedo

Visitas teatralizadas al Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrecerá, 3 al 8 y del 10 al 14 de agosto, con pases a las 17.30 y a las 19.30 horas y un aforo de 60 personas por sesión, visitas teatralizadas por sus rincones más entrañables. Diversos personajes guiarán el recorrido, que incluirá tanto la parte noble del teatro como sus entrañas: camerinos, escenario y salas de ensayo. Las entradas, a la venta desde el 27 de julio en entradas.oviedo.es, tienen un precio de 9 euros para menores de 4 a 11 años y 12 euros a partir de 12 años, siendo gratuitas hasta los 3 años.

Vive la banda en la plaza Longoria Carvajal

La plaza Longoria Carvajal será escenario a las 19.00 horas del ciclo «Vive la Banda». Organizado por la Fundación Municipal de Cultura, se podrá disfrutar de la banda de Música Ciudad de Oviedo.

Concierto de «Parkineos» y «Gea»

El Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acogerá a las 20.00 horas una nueva sesión del ciclo «Tiempos Nuevos», con las actuaciones de «Parkineos» y «Gea». «Parkineos», proyecto nacido en la cultura hardcore rave española, construye su sonido a partir de ritmos crudos y repetitivos que fusionan rawstyle, hardtek, frenchcore, trap o hyperpop. «Gea», DJ, productora y vocalista independiente, fusiona techno bouncy y pumping con influencias del hard trance y el acid tekno, con una identidad sonora firme y marcadamente femenina. Organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, el ciclo reúne propuestas de la escena musical contemporánea, con nuevos lenguajes y la fusión de estilos y culturas posmodernas.

Concierto de «Herr Manos» en Kuivi Almacenes

«Herr Manos» actuará a las 22.00 horas en Kuivi Almacenes (C/ de Almacenes Industriales, 40), presentando por primera vez en Uviéu su segundo álbum, «¡Ya!», grabado entre 2018 y 2019 y autoeditado en enero de 2025. Los hermanos astur-germanos ponen el foco en las contradicciones de la condición humana a través de un sonido de raíz punk que se mezcla con otros estilos. Acceso libre.

Cine a la luz de la luna en La Corredoria

Se proyectará a las 22.15 horas en la plaza del Conceyín de La Corredoria la película «Una película de Minecraft», con Jason Momoa, Jack Black y Danielle Brooks en el reparto. La historia sigue a cuatro inadaptados que son arrastrados a través de un misterioso portal a un mundo cúbico nutrido por la imaginación, donde deberán aprender a dominarlo para poder regresar a casa.

Exposición «Poesía de Impacto» en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Poesía de Impacto» que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Nuevo disco de Nacho Vegas

El cantante y compositor asturiano Nacho Vegas actúa hoy, a las 22.00 horas, en la Plaza Mayor de Gijón, donde presenta «Vidas semipreciosas», su noveno álbum de estudio. A lo largo del disco, el artista combina lo íntimo y lo colectivo, articulando canciones en las que conviven la reflexión política y la mirada poética sobre lo cotidiano. Con una instrumentación que alterna pasajes de delicadeza con momentos de mayor intensidad, Vegas se apoya en una banda sólida para dar forma a un repertorio centrado en los afectos, las heridas y la búsqueda de la belleza en lo imperfecto. Además, aunque Vegas se caracteriza por cantar en castellano, hay presencia del asturiano en su nueva obra. El lanzamiento coincide con el inicio de una gira de presentación que arrancará la próxima semana con dos conciertos en Asturias con entradas agotadas.

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

Pregón de la feria taurina, en el Abba

A las 20.15 horas tendrá lugar hoy, en el hotel Abba, el pregón de la feria taurina de Begoña, que organiza la Peña Miguel Ángel Perera. El pregón lo dará Gonzalo I. Bienvenida, con presentación a cargo de Ignacio Peláez, responsable de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. La entrada es libre.

Festival Internacional de Gaites en el Parchís

El XXVI Festival de Gaites Villa de Xixón tiene hoy el siguiente programa, centrado en la plaza del Instituto o plaza del Parchís: 12.00 horas, actuación de la Bandina Villa de Xixón; 13.00 horas, taller de gaita y baile escocés, con Lauren Maree Munro y Alexander Hill Graham; 18.00 horas, en la Escuela de Comercio, proyección del documental «Ay agora que lo bailen los rapacinos, lo llixero n’Asturies»; 19.30 horas, concierto de Ambás y Ramsés – La Danza B.I.C.; y a las 20.30 horas, Fest Noz con Bagad Arvorizion Karnag.

La Cubana, en el Jovellanos

Hoy, a las 20.30horas, habrá nuevo pase de «La cuisine de ma cousine (La cocina de mi prima)», el nuevo espectáculo de la compañía La Cubana que ofrecerá 14 sesiones en el mes de agosto. Las entradas tienen un precio de 48 euros en butaca, 43 euros en entresuelo y 37 euros en la localidad general.

Exposición de acuarelas en La Arena

«L’antigua Xixón mirando al mar» es el título de la exposición que se muestra en el Centro Municipal de L’Arena, del grupo Acuarelastur. Son una colección de acuarelas que representan diferentes zonas de la playa de San Lorenzo, el antiguo muelle, la antigua rula, la zona de Fomento... en un diálogo visual entre el pasado y el presente de la ciudad.

Exposición «Eclipse de sol, comprender para disfrutar»

La exposición «Eclipses de sol, comprender para disfrutar», organizada por la Sociedad Astronómica Omega, puede verse en la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta el 16 de agosto. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Exposición sobre Tutankamón en la Colegiata de San Juan Bautista

Hasta el 22 de septiembre se podrá visitar, en la Colegiata de San Juan Bautista, la muestra «Tutankamón: Secretos Revelados». Los horarios son de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 horas.

Títeres en Arte en la Calle

Al Parque Los Llocos llega hoy a las 18.00 horas (hasta las 21.00 horas) La Petite Caravane», con la Compañía Los Pintores «Amor Valiente», de títeres.

Teatro en Arte en la Calle

En la plaza Tres de Abril, a las 18.00 horas, la compañía El Callejón del Gato Producciones» pone en escena «La neña de les trences al revés», obra ganadora del premio «Fetén» a la Mejor adaptación escénica y premio «Territorio Violeta» artes escénicas en igualdad. Por su parte, en el escenario de Begoña, a la misma hora, Arte en la Calle. Begoña. Guayomini Producciones muestra su trabajo «El secreto de Astriel».

Exposición en El Llano

Hasta el 14 de agosto se podrá visitar en el centro municipal integrado de El Llano la muestra «Mujeres y deporte II: Voces femeninas». Organiza la Fundación Vicente Ferrer.

Fotografía y cine en una exposición en el Antiguo Instituto

«La imaxe, lo tapecío», de_Pablo Casanueva, es la exposición que se podrá ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que parte de una investigación de Casanueva, a través de la fotografía y el cine, para dar espacio a lo olvidado y reconstruir trayectos vitales de su familia. Se podrá ver hasta el 7 de septiembre, en horario de 17.30 a 20.30 horas de lunes a miércoles, y de jueves a domingo también de 12.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Avilés y comarca

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Juegos en el Ferrera

El parque de Ferrera acoge de 11.00 a 14.00 horas una nueva sesión de «Ferrera Jugón», con juegos de mesa, dinámicas en equipo, juegos de movimiento y retos de escape. La actividad es gratuita y no requiere inscripción.

Pump track en Villalegre

La pista de pump track de Villalegre ofrece de 18.00 a 19.30 horas una actividad juvenil para practicar movimientos de bombeo, curvas y trazadas avanzadas, con sorteo de obstáculos, carreras y competiciones bajo supervisión.

Barco por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés acoge salidas por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El paseo dura una hora, cuesta 8 euros y está abierto a mayores de cuatro años.

Bienal Climática

La primera Bienal Climática despliega sus propuestas en espacios como la Escuela de Artes y Oficios, la Noria, el parque Ferrera, el puente de San Sebastián, Camposagrado, la antigua Pescadería, Valdecarzana, el CMAE y el Centro Niemeyer.

Exposición en el Niemeyer

El Centro Niemeyer abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas la muestra «Naturalezas Vivas», con obras de Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney o Barceló, junto a la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Entrada: 5 euros.

Fotografía en el Niemeyer

La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge «Agua», exposición del fotógrafo Edward Burtynsky incluida en la Bienal Climática. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada general al centro cuesta 5 euros.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa Municipal de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón», una exposición con 16 cuadros y 5 esculturas de 15 artistas. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Patios abiertos

Los patios escolares de Villalegre, Marcos del Torniello, Llaranes y El Quirinal permanecen abiertos de 10.00 a 22.00 horas para favorecer el ocio saludable, la práctica deportiva y la convivencia vecinal.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, abre de 11.00 a 13.30 horas la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón», con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Naturalezas vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», exposición con más de un centenar de obras de autores como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en Llano Ponte, mantiene abierta «¡Aquí hay petróleo!», muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos. La exposición forma parte de la Bienal Climática y permanecerá abierta hasta el 25 de octubre.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Cuencas

Mercadillo en Cabañaquinta

Los miércoles se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Cabañaquinta, en el concejo de Aller. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la plaza del Ganado desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Mercadillo en El Entrego

Los miércoles hay mercado callejero en El Entrego, localidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio. Los puestos se montan en la calle Albéniz durante la franja matinal, aproximadamente de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen pueden recorrer medio centenar de stands ambulantes.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación. Para más información, está el teléfono 630119642.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Circuito de ciclocross

Los aficionados al ciclocross pueden disfrutar de forma gratuita del circuito habilitado en El Entrego, en las inmediaciones del Museo de la Minería. También está abierto al «running». Se trata de un recorrido de un kilómetro y medio con rampas de tierra y peldaños, entre otros obstáculos.

Centro

Fiestas de San Mamés en Argüero (Villaviciosa)

La localidad maliaya de Argüero celebra hoy la primera jornada de las fiestas de San Mamés 2026. El programa incluye un campeonato de parchís a las 20.30 y el Memorial Tute “Chapí” a las 21.30 horas. Las celebraciones se prolongarán hasta el domingo 9, con orquestas todas las noches.

Recital de poesía en Grao

La plaza de la Blanca de Grado acoge el miércoles 5 de agosto, a las 19.00 horas, el III Recital de poesía social «Alcalde Carlos Barredo». El acto, coordinado por Carlos Granda, contará con acompañamiento musical de Flor de Nopal y la lectura de poemas de autores como Miguel Hernández, Ángel González o Ángelina Gatell, entre otros. En caso de lluvia, se trasladará al Auditorio Municipal.

Charlas científicas en Villaviciosa

El Teatro Riera de Villaviciosa recibirá hoy a las 19.00 horas, una sesión de ponencias dentro del programa Verano Conciencia 2026. Intervienen Alba Morán Álvarez, con la charla «Ciencia viral: comunicar con rigor en redes sociales», y Teresa Valdés-Solís Iglesias, que abordará «Asturias: del carbón a la descarbonización». Tras las conferencias habrá un brindis y aperitivo con motivo del V aniversario de la asociación.

Muestra de poesía y pintura en el ateneo de Villaviciosa

La Sala de Exposiciones Evaristo Arce Piniella, en el Ateneo de la capital maliaya, acoge la muestra «La Poesía y la Mar», de Guillermo Simón, que combina obra pictórica al óleo con textos de distintos poetas. La exposición puede visitarse del 9 de julio al 15 de agosto, en horario de miércoles a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Público general.

Oriente

Fiesta de las Nieves en Espinaréu (Piloña)

Día grande de las Fiestas de Nuestra Señora de las Nieves entre los hórreos de Espinaréu, en Piloña. A las 10.30 horas habrá alborada con gaita y tambor; a las 12.30, misa solemne con procesión, seguida de sesión vermú y subasta del ramu. A las 20.00 horas se celebra el concurso de tortillas. Como colofón, por la noche tendrá lugar la verbena, amenizada por el grupo Aroma y DJ Vas Bailar.

Fiestas de la Santina en Tereñes (Ribadesella)

La localidad riosellana de Tereñes celebra este miércoles la segunda y última jornada de fiestas en honor a la Santin. A las 17.00 horas comenzarán los juegos infantiles, seguidos de hinchables gratuitos durante una hora (18.00). De 18.00 a 20.00 horas tendrá lugar el reparto del bollo y el V concurso de tortillas y postres. La tarde estará amenizada con música a cargo de Los Muiles y La Movida.

Fiestas de Bobia y Demués (Onís)

Bobia y Demués celebran hoy el día grande de sus fiestas de Nuestra Señora de las Nieves. La programación comenzará a las 11.15 horas con la salida del ramu, acompañada de gaita y tambor. A las 12.00 horas tendrá lugar la misa solemne y procesión, seguida de subasta del ramu y sesión vermú (13.00), con música de Mercedes Ben Salah. A las 15.00 horas se celebrará la comida y, por la tarde, actividades como colchonetas y toro mecánico (17.00) y torneo de brisca (17.30). Como colofón a las fiestas de este año, se celebrará la gran verbena a las 23.00 horas, amenizada por Grupo D’Cano y Orquesta Pasito Show.

Fiestas de Las Nieves en El Peral (Ribadedeva)

El Peral alberga hoy la segunda jornada de las fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves. A las 11.00 horas comenzará el pasacalles con música y a las 12.30 horas se celebrará misa solemne en la capilla del Santo Cristo del Bau, seguida de subasta del ramu y sesión vermú. Por la tarde, hinchables gratuitos para público infantil y, a las 20.00 horas, reparto del tradicional bollu preñáu. Como guinda, a las 22.00 comienza la verbena con la orquesta Panamá Band y disco móvil Puzzle. El botellón estará prohibido en todo el recinto.

Fiestas de Nuestra Señora de El Henar (Llanes)

La Vega del Henar, en Nueva de Llanes, celebrará hoy la fiesta de Nuestra Señora del Henar. La jornada comenzará con la misa en honor a la patrona, seguida de procesión con gaita y tambor. A las 13.30, sesión vermú con música. A las 18.30 tendrá lugar la tradicional sardinada y merienda-cena popular, amenizada con música tradicional. A las 20.00 se celebrará un bingo y, a continuación, verbena con Disco-DJ Lío.

Exposición sobre el Sella en Ribadesella

La Sociedad Etnográfica del Sella organiza en la Casa de Cultura de la capital riosellana una exposición que repasa los casi cien años de historia del Descenso internacional del Sella. La muestra lleva el nombre de “Recuerdos: el Descenso y les Piragües”, y reúne cientos de fotos, recortes de prensa, trofeos, carteles, billetes de tren, dorsales e incluso embarcaciones, para repasar la evolución de una competición insignia de la región. Lan exposición estará abierta al público hasta el viernes 14 de agosto, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas los sábados.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes»

La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Visita al Molín de Mingolín La Caridad (El Franco)

La capital de El Franco acoge hoy a las 18.00 horas, una visita guiada al Molín de Mingolín, uno de los elementos etnográficos más destacados y mejor conservados de la zona. La actividad, organizada dentro del Curso de Capacitación en Eonaviego, está abierta al público general y permitirá conocer “in situ” el funcionamiento y la importancia histórica del molino. La salida tendrá lugar desde la biblioteca municipal, donde también se realizan las inscripciones hasta el día previo

Fiestas de San Salvador en Valdredo (Cudillero)

Valdredo celebra hoy la primera jornada de las Fiestas de San Salvador, con el reparto del bollo a las 21.00 horas en el local social La Casina. A partir de las 22.00 horas tendrá lugar la verbena con las orquestas Los Buscavidas y Grupo Folixa. La fiesta continuará mañana día 6 con la misa solemne y procesión, y la gran verbena.

Fiestas de La Campona en Villayón

Masenga y El Sellón, en el concejo de Villayón, celebran el miércoles 5 de agosto las fiestas de La Campona en honor a Nuestra Señora de las Nieves. La jornada incluye misa solemne y procesión a las 13.00 horas, seguida de sesión vermú con música. A las 19.30 horas habrá carrera de cintas a caballo. Desde las 22.00 horas se celebrará el reparto del bollo y, a continuación, verbena con el dúo Héctor & Jose y Sandra Acordeonista.

Conferencia sobre la traducción del eonaviego en Vegadeo

El Auditorio Félix Menéndez de Vegadeo acoge este miércoles a las 19.30 horas, la conferencia «Historia da traducción na nosa fala», impartida por Natalia Riego Arredondas. La actividad se enmarca en la programación de la Semana Cultural de Vegadeo 2026 y pretende repasar la traducción histórica del eonaviego.

Fiestas de San Salvador en Loza (Coaña)

La localidad de coañesa de Loza celebra hoy miércoles la víspera de las fiestas de San Salvador. A las 12.00 horas tendrá lugar el repique de campanas y descarga de cohetes. Por la noche, a las 21.30 horas, se reparte el bollo y se celebra la primera verbena, amenizada por la Banda de Gaitas El Trasno. Después, Nieves de «Obradores Nueva Barquera», recitará el pregón de las fiestas de este año. La jornada se cerrará con sesión de baile amenizada por Jaime Paredes. Las festividades continuarán los próximos dos días, con la misa solemne mañana jueves y gran verbena con Grupo Tekila y Assia el viernes.

Taller infantil «Fendo Pueblo» en Boal

A partir de las 12.00 horas, Boal albergará hoy el taller de verano «Fendo Pueblo», una actividad dirigida a niños de 5 a 11 años. La propuesta invita a reflexionar sobre la vida en los pueblos a través de juegos, retos y una creación artística colectiva. Las inscripciones se realizan en los ayuntamientos y la actividad forma parte de acciones para el impulso demográfico. El taller también visitará en Grandas de Salime el 7 de agosto y en Villanueva de Oscos el 11 de agosto. Más información al 613983426.

Charla sobre eclipses en Puerto de Vega (Navia)

La Biblioteca Jovellanos de Puerto de Vega acoge el miércoles 5 de agosto, a las 11.00 horas, la charla «Eclipse: ¿qué me cuentas del eclipse en Veiga?», impartida por el físico y astrofotógrafo Juan Francisco Abal. La actividad, de carácter divulgativo y educativo, está dirigida al público general y se completa posteriormente con una propuesta en el parque Benigno Blanco.

Juegos infantiles en Navia

Noticias relacionadas

De la mano de Sofinavia, arrancan las actividades infantiles que se realizan la primera quincena de agosto en la capital naviega. La primera de ellas se llevará a cabo hoy a partir de las 19.00 en el parque Alfonso Iglesias, seguidas de tres eventos más en diferentes puntos de la localidad el 6, 13 y 18 de agosto.