Asturias moviliza un operativo histórico de 1.300 efectivos para garantizar la seguridad durante el eclipse solar del 12 de agosto

El Principado de Asturias se prepara en la recta final de lo que sus responsables consideran un "reto histórico y sin precedentes". Con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico único que tendrá en la comunidad un "escenario de observación privilegiado", las distintas administraciones públicas (gobierno central y autonómico) mantuvieron este miércoles la última reunión de coordinación de un operativo especial que movilizará a unos 1.300 efectivos de seguridad, emergencias y transporte en toda la región.

"Asturias está preparada, nos hemos venido coordinando durante los últimos meses y ahora estamos ya en esa última fase, preparados para dar respuesta a este reto", afirma la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. Según explica, la región llega con "los deberes hechos tras seis meses de trabajo". En el plano turístico y organizativo, recalca la trascendencia del evento al recordar que en apenas una semana se afrontará "un momento histórico, algo que no vamos a vivir nunca más". También recuerda que el fenómeno supondrá un impacto extra en la llegada de visitantes, ya que la comunidad "roza el cien por cien de ocupación", y donde la "cifra habitual de medio millón de turistas se verá notoriamente incrementada por quienes busquen el litoral asturiano", apostilla.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, detalla que el Plan de Emergencias del Principado de Asturias (Platerpa), se activará a las "ocho de la mañana en fase de alerta preventiva". Con la constitución del comité de crisis en la sede de La Morgal, los responsables autonómicos realizarán un seguimiento continuo, que se intensificará por la tarde, "a partir de las cuatro volveremos a reunir al comité asesor, y nuestro comité de crisis quedará constituido hasta que pasen las ocho y media". Asegura que "es el momento más crítico", junto al cierre del dispositivo "en torno a la medianoche".

Movilidad por las carreteras

"El volumen de tráfico se va a producir no tanto en el tiempo del eclipse, sino en el tiempo de después, cuando los ciudadanos cojan sus vehículos y vuelvan a sus casas", avanza la jefa provincial de Tráfico, Raquel Casado. También comenta que el principal punto crítico de la jornada recaerá sobre las vías de alta capacidad y en concreto sobre la A-8 (Autovía del Cantábrico). La DGT reforzará la vigilancia con paneles de mensajería, cámaras, helicóptero y drones, prestando especial atención a nudos conflictivos como los accesos a Villaviciosa.

"Es una cuestión de movilidad más que de seguridad", señala Jordi Moreno, jefe superior de Policía de Asturias, tras realizar la evaluación de riesgos. El mando policial aclara que "no se han detectado amenazas extraordinarias, ni convocatorias de fiestas masivas no autorizadas, ni tampoco fraudes en la venta de gafas no homologadas". Sin embargo, para responder a la concentración de observadores, el despliegue sumará cerca de 600 agentes entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, 120 profesionales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), 500 personas voluntarias de las agrupaciones municipales de Protección Civil y de Cruz Roja, 75 agentes del Medio Natural y la aportación de las distintas policías locales. Además se fijarán órganos de mando conjuntos con la Guardia Civil y las Policías Locales, en los cuatro concejos donde se prevé mayor afluencia: Luarca, Gijón, Oviedo y Avilés. En el municipio gijonés, además, se instalará un Centro de Coordinación Operativa físico en la sede de su Policía Local.

El coronel jefe de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta, confirma el despliegue de casi 360 efectivos pertenecientes a todas sus especialidades. La Guardia Civil dispondrá de 166 vehículos terrestres, cuatro embarcaciones del Servicio Marítimo, un helicóptero, tres drones, y especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). "No lo tenemos fácil porque tenemos que cubrir el 98 por ciento del territorio de Asturias", reconoce el coronel Puerta, quien agradece el respaldo prestado por los agentes del Medio Natural y los grupos municipales de Protección Civil para patrullar los entornos rurales y de montaña más aislados.

Las autoridades insistieron de manera unánime en que el éxito de la jornada dependerá en gran medida de la responsabilidad de la ciudadanía. El consejero, Alejandro Calvo, hace un llamamiento a "usar el sentido común", recomendando "evitar desplazamientos innecesarios y primar la observación desde los puntos habilitados en cada municipio". Para facilitar los traslados sin saturar las carreteras, el Gobierno de Asturias ampliará el horario y el número de vehículos en su servicio de autobuses lanzadera.

Asimismo, desde el área de Salud se urge a no mirar al sol sin la protección adecuada, recordando que el Ejecutivo autonómico ha repartido ya cerca de 100.000 gafas homologadas en la red de oficinas de turismo y en el estand del Principado en la Feria Internacional de Muestras. Respecto a la previsión del tiempo, la administración confía en un cielo despejado, aunque mantiene el "operativo adaptado para cualquier eventualidad meteorológica".