La Cámara de Oviedo avisa al consejero de Vivienda de que topar los alquileres "traerá más escasez de oferta" y éste le advierte de que es "interés general"

Posturas encontradas e inamovibles. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, rechazó este miércoles la limitación de los precios del alquiler al considerar que esta medida no resolverá el problema de la vivienda en Asturias, cuya principal causa situó en la insuficiencia de la oferta. Y por su parte, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, responsable del departamento impulsor de una medida que tiene por objetivo facilitar el acceso al mercado inmobiliario en la región, advirtió de que es "interés general".

Paniceres y Zapico mantuvieron un encuentro con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, celebrado en el stand de la Consejería en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón.

“Topar los precios no soluciona el problema”, afirmó el presidente de la institución cameral, quien añadió que esta intervención “solo agrava la escasez: en Asturias faltan viviendas”.

La visita institucional se produjo por invitación del consejero, después de las críticas realizadas por Zapico sobre las posiciones expresadas por la Cámara de Comercio en materia de vivienda. “La Cámara representa legítimamente al tejido empresarial, mientras que yo tengo la responsabilidad de representar el interés general de Asturias, que debe ser el criterio que guíe las decisiones que adoptamos desde el Gobierno”, señaló el Consejero. Éste defendió las medidas impulsadas por su consejería para intervenir en el mercado del alquiler, entre ellas, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta prevista en la Ley por el Derecho a la Vivienda que, a su juicio, permitirá corregir un mercado “por las nubes, desorbitado e inasumible para la clase trabajadora y para la mayoría social”.

Un problema estructural

Por su parte, Paniceres defendió que el debate sobre la vivienda requiere una reflexión pública serena, abierta y basada en la evidencia, los datos y el análisis. También sostuvo que los planteamientos de la Cámara no responden a posiciones ideológicas. La institución cameral fundamenta su diagnóstico en un Cuaderno de Cámara dedicado a la vivienda, en el que analiza la situación del mercado y plantea medidas dirigidas a incrementar la oferta.

Según la Cámara, el déficit de vivienda en Asturias responde a factores estructurales, entre ellos la escasez de suelo disponible, los prolongados plazos administrativos, la insuficiente rentabilidad de las promociones, una fiscalidad que penaliza la inversión y la ausencia de una organización territorial con mayor escala metropolitana.

La entidad considera que el Proyecto de Ley de Vivienda del Principado se centra en gestionar las consecuencias de la escasez, pero no aborda las causas que limitan la construcción y la salida de nuevas viviendas al mercado.

Más colaboración público-privada

Frente a la regulación de los precios, la Cámara de Comercio reclamó políticas destinadas a aumentar la oferta, con más suelo disponible, mayor agilidad administrativa, seguridad jurídica e incentivos fiscales para la inversión.

La institución también pidió avanzar hacia una visión metropolitana del territorio y reforzar la colaboración entre los sectores público y privado para facilitar la promoción de vivienda en Asturias.

Consultas sobre zonas tensionadas

El consejero Zapico anunció que la Dirección General de Vivienda habilitará en los próximos días un correo electrónico específico para atender consultas de la ciudadanía sobre los efectos y la aplicación de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

En relación con el recurso presentado por el Ayuntamiento de Gijón contra la declaración de las zonas de La Arena y Cimadevilla, Zapico ha asegurado que el consistorio “no solo se equivoca”, sino que su decisión supone “una declaración de guerra a la clase trabajadora y a la mayoría social” de ambos barrios, al intentar impedir la aplicación de una herramienta prevista en la Ley por el Derecho a la Vivienda para contener el precio de los alquileres.

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Sobre este asunto, ha valorado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de no resolver este mes la solicitud de suspensión cautelar y ha reiterado su confianza tanto en el trabajo técnico realizado por la Dirección General de Vivienda como en el criterio de la magistratura. Según ha subrayado, la consejería ha demostrado durante toda la legislatura su voluntad de diálogo con alcaldes y alcaldesas de cualquier signo político y ha logrado alcanzar acuerdos para desarrollar políticas de vivienda en numerosos concejos. Por ejemplo, ha recordado que la colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo ha permitido la cesión de suelo para la construcción de cientos de viviendas públicas y ha contrapuesto esa cooperación institucional a la estrategia de confrontación que, a su juicio, mantiene el Ayuntamiento de Gijón. “Lo mejor es coordinar esfuerzos y trabajar conjuntamente por más vivienda pública y por fortalecer los programas de movilización de pisos privados hacia el alquiler", concluyó..