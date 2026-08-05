Condena institucional unánime al asesinato machista de la agente Laura Cruz en el cuartel de Llanes: víctima número 34 en España y primera en Asturias en 2026

La condena al asesinato fue unánime. La Delegación del Gobierno en el Principado, el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes emitieron este miércoles una declaración institucional conjunta en la que expresaron su "más enérgica condena y rechazo" al crimen por violencia de género y trasladaron su apoyo a la familia y al entorno de Laura, de 50 años. Las tres administraciones señalaron que este tipo de violencia constituye "una grave vulneración de los Derechos Humanos" e hicieron un llamamiento a la ciudadanía para participar en la concentración de repulsa convocada para este jueves, a las 18.30 horas, frente al Ayuntamiento de Llanes.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el caso para su confirmación como crimen machista. De confirmarse oficialmente, Laura sería la víctima mortal número 34 por violencia de género en España en lo que va de 2026 y la primera registrada en Asturias este año.

También la Guardia Civil lamentó en su perfil oficial en la red social X el asesinato de su compañera Laura y trasladó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, además de desear una pronta recuperación al agente herido al intentar impedir el ataque.

La respuesta de las asociaciones profesionales tampoco se hizo esperar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) calificó el suceso de "tragedia en la Guardia Civil" y recordó que la agente asesinada deja tres hijos. Además, subrayó que la víctima estaba incluida en el sistema VioGén por denuncias previas de malos tratos y lamentó que se trate de un caso de "violencia machista dentro de nuestra propia casa". La organización trasladó su apoyo a la familia y a los compañeros de la guardia civil fallecida y deseó una pronta recuperación al teniente que resultó gravemente herido al intentar frenar la agresión.

En términos similares se expresó la asociación Unión de Guardias Civiles, que lamentó la muerte de la agente, expresó su "más sentido pésame" y condenó "con la máxima firmeza cualquier forma de violencia machista", además de desear una pronta recuperación al compañero herido.