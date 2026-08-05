¿Qué escapada se puede hacer con mil euros? Una capital europea en pareja, la Costa del Sol...

Cuando se pregunta a los asturianos en qué se gastarían los mil euros que LA NUEVA ESPAÑA sortea durante diez semanas de este verano, sus respuestas fueron muy aleatorias: desde comer en un buen restaurante hasta pagar el alquiler. Pero hay una constante que se repite en la mayoría de las respuestas: las ganas de viajar a algún lugar. Mientras que algunos ansían visitar ciudades fuera de España, otros prefieren moverse por la península. Íñigo Fernández, director de la agencia de viajes ALAS y presidente de la Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (Otava), cuenta las posibilidades reales.

Según Fernández, para una o dos personas sería posible viajar fundamentalmente a ciudades europeas: “Ciudades como París, Roma, Londres, Lisboa, Oporto…Si viajas solo, unos 5 o 6 días perfectamente; 2 personas, unos 3 o 4 días”. El presidente de Otava también menciona que otra "muy buena opción" es moverse por España: “Málaga, Valencia, la Costa del Sol… serían destinos más baratos y te permitirían estar más días”, explica.

Más económico a partir de septiembre

Además de moverse por ciudades europeas, muchas personas optan por visitar otros continentes. Más allá de destinos clásicos como América o Asia, últimamente está incrementando la afluencia de turistas a África, en zonas como el Desierto del Sáhara, Marruecos o Egipto. Sobre este último destino, Fernández explica que, con los mil euros, podría ayudar, sobretodo con "ofertas para una persona”. Aun así, el empresario destaca que los precios, tanto de hoteles como de vuelos, son muy “dinámicos”, y cambian constantemente. En culquier caso, los mil euros podrían servir para abaratar considerablemente un viaje más caro.

Otro punto en el que el presidente de Otava hace hincapié es en cómo la época estival es la más cara para viajar, siendo más preferible esperar al otoño para moverse. “En verano viajar es muy costoso”. Y añade: “A partir de septiembre los precios son más bajos, es mejor esperar”. Entonces, los mil euros del sorteo de LA NUEVA ESPAÑA pueden dar incluso para más.

Cómo jugar

El sorteo de otros mil euros comenzará a jugarse este domingo, con la publicación de la página-cartilla en el periódico. Para optar a ellos, hay que rellenar el resguardo inferior y entregarlo en el kiosco habitual hasta el martes. También puede enviarse por correo o depositarse en la urna de la sede de LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo hasta las ocho de la tarde del jueves. La cartilla debe conservarse para pegar en ella los cupones que aparecerán de lunes a viernes. El sábado se publicará un comodín para sustituir una posible ausencia. Cada cupón equivale a 200 euros, por lo que los cinco permiten optar al premio completo.