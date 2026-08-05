El estafador de la autocaravana vuelve a la carga: el vehículo desaparece del depósito policial y aparece en un taller que el sierense tenía alquilado (aunque no pagaba) en Langreo

El pasado 1 de febrero fue detenido un vecino de Pola de Siero por estafar a una catalana en la compra de una autocaravana. Le hizo creer que había ingresado 34.000 euros para que le entregase el vehículo, pero en realidad no había efectuado pago alguno. La autocaravana quedó bajo custodia en el depósito policial, pero el vehículo desapareció posteriormente del mismo, se supone que sustraída.

El caso es que el vehículo ha terminado apareciendo, meses después, en un taller mecánico de Lada, en Langreo, y todo apunta a que fue el presunto estafador detenido el pasado febrero quien lo sacó del depósito policial y lo trasladó al taller, que él mismo había alquilado a sus propietarios. La autocaravana ha sido entregada a la Policía Nacional este mismo miércoles por los propietarios del taller, que tienen un pleito con el supuesto estafador por impago: le van a reclamar más de 20.000 euros por el impago del alquiler y destrozos en el taller.

Hace unos meses firmó un contrato de alquiler con los propietarios. Debía depositar una fianza de 3.000 euros, pero pidió unos días margen hasta que le devolviesen la garantía que había depositado por el alquiler de otro local. Una vez que cogió las llaves, "se nos metió en el taller y no pagó nada". Tuvieron que emprender un pleito contra él en el Juzgado, que decretó su lanzamiento el pasado 9 de julio.

Al entrar en el taller, los propietarios observaron los daños en el suelo del mismo, cuya reparación costará "más de 10.000 euros", y se encontraron una caravana, que era precisamente la que había sido incautada por la Policía Nacional el pasado febrero, y que al parecer había intentado vender a través de una web compra-venta. Este vehículo no podía venderse, al estar sujeto a un proceso judicial, pero sí otros bienes en el interior del taller, como un remolque de 700 kilos, para resarcir las deudas dejadas por el vecino de Pola de Siero.

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Según aseguraron los propietarios, el presunto estafador entró hasta en dos ocasiones en el garaje tras su desahucio, se supone que para llevarse cosas, y ha iniciado una campaña contra ellos en las redes sociales, acusándoles de haberle robado un kart y el remolque, algo que es mentira.