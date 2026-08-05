Gestión "nefasta" y "falta de agilidad": las críticas del PP a la tramitación de ayudas a la industria agroalimentaria en Asturias

Nueva crítica del PP a la «falta de agilidad» de la administración regional y, en concreto, de la Consejería de Medio Rural para gestionar ayudas al sector. El diputado Luis Venta Cueli tacha de «nefasta» la gestión del Gobierno regional y pone de ejemplo un caso reciente: en las ayudas dirigidas a la industria agroalimentaria y forestal «tardaron» 11 meses en resolver la convocatoria, en la que de 80 empresas que se presentaron quedaron 27 sin ningún tipo de fondos.

«Mientras el consejero de Medio Rural (Marcelino Marcos) y sus directores generales posan con una nueva mascota -en referencia al urogallo que se encargará de promocionar Alimentos del Paraíso por ferias y mercados-, ésta es la realidad de la gestión del Gobierno de Asturias con la industria agroalimentaria y forestal: el 30% de las solicitudes no son atendidas y se tardan 11 meses en resolver una convocatoria», señala Venta, quien considera que los plazos son «un despropósito».

Gastos justificados

Las empresas que han recibido las ayudas deberán justificar los gastos antes del 30 de noviembre. «Nos están engañando un día sí y otro también. Este Gobierno vive de la verborrea y de las fotos para no profundizar ni en los verdaderos problemas que tiene Asturias ni para agilizar la tramitación de expedientes, que se dilatan sine die y ponen en riesgo inversiones de empresas y empleo en Asturias», afirma. «No se puede presumir de ayudas cuando una de cada tres solicitudes acaba en el cajón».

No son nuevas las quejas del PP sobre la gestión de la Consejería de Medio Rural y las críticas a los «atascos» burocráticos que sufre habitualmente el departamento. «A este equipo solo le queda sacarse conejos de la chistera para despistar a los asturianos; en este caso, se sacan mascotas, eso sí, de especies como el urogallo, que tras 40 años de gobierno y régimen socialista también se han cargado con su gestión».

Recuerda Venta que la industria agroalimentaria asturiana tiene gran importancia en el tejido económico regional, especialmente de las empresas que elaboran productos de calidad amparados bajo la marca Alimentos del Paraíso. «El sector, que produce alimentos de calidad, incluidos muchos bajo la marca Alimentos del Paraíso, no se defiende ni se promociona con mascotas; se defiende actuando». Y recordó el grave daño de los ataques del lobo al ganado en cuanto a la producción lechera, sobre todo, de ovejas y cabras, que ha ido a menos. «Hay que actuar para que el lobo no ataque los rebaños, donde ya ha acabado con la reciella para producir leche de oveja y cabra», señala, al tiempo que exige al Gobierno.

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También reclama al Gobierno asturiano que aplique «protocolos justos» ante los casos de tuberculosis bovina y evite «vacíos sanitarios» que, según ha advertido, también pueden poner en riesgo la producción de leche destinada a la elaboración de quesos con denominación de origen protegida. «Las de cabrales y gamonéu, si están en peligro, es por los reiterados ataques del lobo y por los vacíos sanitarios, que dejan sin leche a los queseros. Pero este Gobierno se dedica a nombrar embajadores a urogallos, es una desfachatez».