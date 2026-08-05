Un agente "muy reservado" que adiestraba perros, así era el guardia civil abatido tras matar a su exmujer en Llanes

"Muy reservado", así definen a Dámaso F. S. sus compañeros en la Guardia Civil de Zamora. El agente, destinado al entrenamiento de perros rastreadores en el Servicio Cinológico de la Benemérita, irrumpió en el puesto de la Benemérita en Llanes (Asturias) para matar a Laura Cruz, su expareja, que era agente destinada y asentada en Llanes desde hace más de una década. En su huida disparó e hirió a dos compañeros. Dámaso F. S., natural de la localidad gallega de Ferrol, llevaba diez años en tierras zamoranas después de haberse divorciado de su exesposa, con la que compartía tres hijos. En Zamora adiestraba perros para la búsqueda de estupefacientes. De hecho, en 2024 acompañó a "Donald", un pastor alemán con el que trabajaba, a un acto en el que el can de la Guardia Civil fue condecorado tras toda una vida de servicio al Cuerpo, con más de 1.000 intervenciones en su currículum.

El guardia civil que asesinó a su exmujer en Llanes (Asturias), en un acto en Zamora en 2024. / Efe

Pese al carácter introvertido y reservado que reseñan sus compañeros en Zamora, en Llanes sí eran conocidos sus antecedentes violentos contra su exmujer. A raíz de una condena por violencia de género, que terminó siendo firme en 2019, se le retiró el arma, aunque se le mantuvo en servicio mientras se dirimía su expediente. Recientemente se le había comunicad que iba a ser apartado definitivamente del Cuerpo.

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A ello se añade, según fuentes conocedoras del caso, episodios de trastornos de inestabilidad mental, que contribuyeron a que el Instituto Armado actuase internamente contra él. Fuentes oficiales de la Guardia Civil en Zamora emitieron a última hora de ayer un comunicado en el que confirmaban que su exmujer estaba dentro del sistema de protección de víctimas de violencia de género, pero que la orden de alejamiento había expirado en diciembre de 2025. Dicha medida de protección estaba impuesta por un juez, razón por la cual estaba destinado en Zamora, lejos de Llanes. La distancia no pudo impedir, sin embargo, que, una vez se hizo con el arma reglamentaria de un compañero, Dámaso F. S. viajase hasta Asturias para acabar con la vida de la madre de sus hijos.