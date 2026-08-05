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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Hablan testigos del crimen en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes: "Escuché tiros y vi a los guardias corriendo pistola en mano, parecía una película"

Conmoción en Llanes por el asesinato de una gente a manos de su exmarido, que acabó muerto en su huido tras un tiroteo

Ambulancia y Guardia Civil, tras el tiroteo en el cuartel de Llanes.

Ambulancia y Guardia Civil, tras el tiroteo en el cuartel de Llanes. / Irma Collín

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María Rendueles

María Rendueles

Llanes

Conmoción total en Llanes. La villa llanisca se ha visto brutalmente golpeada por el tiroteo en el cuartel de la Benemérita después de que un agente, destinado en Zamora, irrumpiese en el mismo para acabar con la vida de su exmujer, guardia civil destinada en el concejo. Las dependencias policiales se encuentran completamente acordonadas tras lo sucedido mientras la Policía Judicial ya investiga los hechos, en los que además de la mujer falleció su agresor tras ser atendido durante dos horas por los servicios sanitarios de la UVI móvil.

"Escuché los tiros y parecía una película, empezaron los policías y los guardias civiles a correr pistola en mano detrás de él", cuenta una testigo de lo sucedido, aún en shock por lo vivido.

"Después, un poco más tarde, entraron como tres ambulancias sonando muy fuerte, hacia la parte de atrás del cuartel, donde debía estar la mujer que murió", agrega quien aún no se quita de la cabeza persecución que presenció: "Eso sí que lo vimos, a los guardias y policías corriendo con las pistolas, cuando le buscaban a él". Fue en ese momento cuando se produjo el tiroteo en el que el agresor acabó herido, y posteriormente fallecido. Igualmente, un teniente de Ribadesella que quiso proteger a la víctima está herido grave. "Vimos a una mujer que gritaba y lloraba, creemos que es la esposa de uno de los heridos", señala otra testigo de los hechos.

La fallecida, Laura C. V., de 50 años y que vivía desde hace mucho tiempo en Llanes, donde crió a sus tres hijos, era muy conocida en el concejo llanisco. Su exmarido, que tenía una orden de alejamiento respecto a ella, estaba destinado por ello en Zamora, lejos de Asturias.

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Pero la distancia y la orden de alejamiento no fueron suficientes impedimentos para que viajase hasta el cuartel de Llanes para acabar con la vida de su expareja.

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