Un nuevo pabellón en Fidma para una nueva Hunosa

HUNOSA estrena ubicación en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). La compañía, antaño referente en el ámbito minero y hoy centrada en las nuevas energías, el medio ambiente y la gestión del patrimonio industrial, inaugura un nuevo pabellón desde donde muestra a los visitantes la transformación que vive la empresa y los proyectos que marcarán esta nueva etapa. El pabellón está situado en la calle de stands tan conocidos como el de Alimerka o el de Camilo de Blas.

Con una superficie superior a los 200 metros cuadrados, una amplia zona exterior anexa y un emplazamiento más institucional, el “stand” exhibe los distintos proyectos en los campos del hidrógeno, la biomasa, la geotermia y la energía fotovoltaica de la compañía a través de modernas maquetas que permiten entender procesos tan singulares como la generación de energía a partir del agua de mina.

HUNOSA busca nueva vida para sus pozos clausurados y estos usos novedosos también están presentes en un stand interactivo: campus universitario (Barredo), centrales de redes de calor (Fondón y Barredo), centros de innovación (Carrio), centro nacional de rescates y centro de datos (Santiago y San Jorge) o espacios culturales y de oferta turística vinculada al legado histórico minero (Sotón, Fondón y San José). La historia de la minería y los retos lúdicos y didácticos también encuentran su propio espacio en el pabellón. A pesar de su avance como agente descarbonizador y gestor medioambiental, la compañía persiste en su compromiso con la memoria del carbón, reflejo del profundo orgullo por sus raíces. El visitante podrá jugar emparejando pozos mineros de las cuencas del Caudal y del Nalón y descubrir la Red de Espacios Cultural de HUNOSA, que conforman el pozo Sotón, el Archivo Histórico y el pozo San José en Turón.

Zona del pabellón de Hunosa dedicada a las nuevas energías. / Cedida a LNE

Locomotora centenaria

Pero HUNOSA no solo cuenta en la Feria con un edificio donde muestra todos esos proyectos. También con una parcela exterior anexa donde en esta edición la sociedad estatal expondrá un elemento del patrimonio histórico muy especial. Y es que la cuenca central asturiana tiene en su patrimonio minero un auténtico tesoro que la distingue.

Sus esbeltos castilletes son quizás el elemento más característico de su paisaje pero hay muchos más elementos de gran valor más allá de los activos inmobiliarios. Entre ellos destacan las locomotoras, sofisticadas máquinas de vapor que portaban el carbón de Asturias al resto de la región, primero, y después de país, permitiendo el desarrollo de la industria, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo industrial de España.

HUNOSA lleva una de ellas a la Feria de Muestras. La histórica locomotora “Luis de Adaro”, bautizada así como homenaje póstumo al ingeniero de minas —abuelo de Luis Adaro Ruiz-Falcó, quien que da nombre al recinto ferial gijonés— se podrá contemplar en la parcela exterior del pabellón. La máquina fue adquirida en 1917, en plena Guerra mundial, por Minas de La Encarnada a un fabricante americano.

Conocida popularmente como «la yanqui», remolcaba vagones con carbón en San Martín del Rey Aurelio. Expuesta desde 2021 en los jardines del Pozo Sotón y recientemente restaurada, la máquina ofrece a los visitantes la oportunidad de contemplar de cerca una pieza excepcional de la historia ferroviaria e industrial de Asturias.

El nuevo espacio fortalece la presencia institucional HUNOSA en la feria y contribuye a reforzar su posicionamiento, prestigio y notoriedad en un foro de referencia del que forma parte prácticamente desde su constitución. La presencia de la compañía se remonta a justo un año después del inicio de su actividad como empresa del INI, en 1968.