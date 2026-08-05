El Principado destina más de 61.000 euros a reforzar la labor de las parroquias rurales

El Gobierno del Principado de Asturias ha concedido una partida de 61.370 euros, destinados a respaldar la actividad de las parroquias rurales del territorio. Esta aportación, gestionada a través de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, busca fortalecer la capacidad operativa de estas entidades locales, y garantizar el desarrollo de sus competencias operativas como la administración más próxima a los vecinos.

Las parroquias rurales juegan un papel determinante en la "conservación de las infraestructuras comunales, la gestión de bienes de uso vecinal y la prestación de servicios básicos". Esta labor resulta "prioritaria" para dinamizar el mapa rural asturiano, sostener la fijación de población y mitigar el impacto de la dispersión geográfica que caracteriza a numerosos concejos de la región.

Con la asignación de estas subvenciones, los gobiernos parroquiales podrán cubrir los "costes corrientes", derivados de su gestión administrativa, y mantener la atención continuada a las demandas cotidianas de la ciudadanía.

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Desde la Administración autonómica encuadran este programa dentro de una estrategia global orientada al fortalecimiento del municipalismo y de los núcleos descentralizados. Este compromiso presupuestario se suma al incremento del Fondo de Cooperación Municipal, que marca este ejercicio un máximo histórico con 12,1 millones de euros, y a los planes de actuación ejecutados por la Dirección General de Cooperación Local en infraestructuras rurales a lo largo de la presente legislatura.