El Principado destina más de 61.000 euros a reforzar la labor de las parroquias rurales
La Consejería de Movilidad impulsa la actividad de las parroquias rurales asturianas con una subvención que busca fortalecer su operatividad
Lucía Rodríguez Alonso
El Gobierno del Principado de Asturias ha concedido una partida de 61.370 euros, destinados a respaldar la actividad de las parroquias rurales del territorio. Esta aportación, gestionada a través de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, busca fortalecer la capacidad operativa de estas entidades locales, y garantizar el desarrollo de sus competencias operativas como la administración más próxima a los vecinos.
Las parroquias rurales juegan un papel determinante en la "conservación de las infraestructuras comunales, la gestión de bienes de uso vecinal y la prestación de servicios básicos". Esta labor resulta "prioritaria" para dinamizar el mapa rural asturiano, sostener la fijación de población y mitigar el impacto de la dispersión geográfica que caracteriza a numerosos concejos de la región.
Con la asignación de estas subvenciones, los gobiernos parroquiales podrán cubrir los "costes corrientes", derivados de su gestión administrativa, y mantener la atención continuada a las demandas cotidianas de la ciudadanía.
Desde la Administración autonómica encuadran este programa dentro de una estrategia global orientada al fortalecimiento del municipalismo y de los núcleos descentralizados. Este compromiso presupuestario se suma al incremento del Fondo de Cooperación Municipal, que marca este ejercicio un máximo histórico con 12,1 millones de euros, y a los planes de actuación ejecutados por la Dirección General de Cooperación Local en infraestructuras rurales a lo largo de la presente legislatura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
- Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
- Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
- Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
- El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
- Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
- Muere tras caer al intentar trepar por un edificio de Colunga
- Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”