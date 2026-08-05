Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA: "La Sociedad Económica de Amigos del País contribuyó a traer la modernidad a Asturias"

LA NUEVA ESPAÑA ofrece, el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, la cuarta entrega de la colección «Asturias en la Edad Moderna», una serie de seis libros que repasan la historia de la región en los siglos XVI, XVII y XVIII. Sus autores, el periodista Eduardo García y el fotógrafo Miki López, abordan este nuevo proyecto con rigurosidad, apoyándose en grandes expertos, como Ramón Rodríguez, que fue director de la biblioteca de la Universidad de Oviedo durante 34 años, hasta su jubilación, y actual director del Real Instituto de Estudios Asturianos, que custodia los fondos documentales de la Sociedad Económica de Amigos del País.

Ramón Rodríguez (San Cucao de Llanera, 1950) explica en esta entrevista el papel de la Sociedad Económica de Amigos del País en Asturias, en un adelanto del nuevo volumen de la colección "Asturias en la Edad Moderna" de LA NUEVA ESPAÑA, titulado "Vender naranjas a Europa, importar tabaco y bacalao". Rodríguez es una de las figuras más destacadas de la gestión cultural y bibliográfica en el Principado. Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo y miembro por oposición del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado, dedicó cerca de medio siglo de su trayectoria profesional a la biblioteca de la Universidad de Oviedo. Durante sus más de 34 años al frente de esta institución, lideró el proceso de modernización tecnológica y digitalización de sus fondos. En el ámbito institucional, compagina su labor intelectual como director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), cargo que ocupa desde el año 2013.

¿Cuál fue el origen de la Sociedad Económica de Amigos del País en Asturias?

La base de todas las sociedades económicas está en los postulados contenidos en la obra "Discurso sobre el fomento de la industria popular" del asturiano Campomanes. La primera es la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País fundada en 1765, mientras que la de Asturias comienza su andadura en 1780. En el caso de la Sociedad de Asturias, Campomanes tiene una importancia decisiva, ya que escribe una carta al respecto a José María Queipo de Llano, conde de Toreno, a partir de la cual se pone en marcha la fundación de la Sociedad.

¿Cuál era su papel?

La misión principal de estas sociedades era fomentar el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la pesca, la educación y la llamada industria popular. Es decir, promover la modernidad de acuerdo a las ideas de la Ilustración. Para ello escribían memorias que explicaban los cambios necesarios para mejorar la situación económica.

¿Qué actividades desarrollaba?

Se encargaba, por ejemplo, de la divulgación de nuevas técnicas de agricultura para que llegaran a los campesinos, algo de vital importancia, ya que la agricultura y la ganadería eran la base de la economía asturiana. También es llamativa la atención que se prestaba a la minería, particularmente la del carbón, ya que su uso ahorraba cantidades importantes de madera, material fundamental para la Real Armada. Todas estas medidas se difundían en las mencionadas memorias. Con ello se trataba de impulsar el desarrollo económico y cultural, una de las máximas preocupaciones del movimiento ilustrado.

¿Cuál fue su mayor hito?

Algunos de sus hitos más importantes fueron la creación de una Escuela de Dibujo y un Gabinete de Historia Natural, algo necesario ya que, salvo los estudios de Medicina, la Universidad de ese tiempo no se ocupaba de materias científicas. Sus estudios se centraban en el Derecho, la Teología y las Artes. Podrían señalarse otras muchas actividades del mayor interés, pero citemos una por su notable impacto social: otorgaba premios a los que lograban buenas cosechas gracias a las innovadoras técnicas que aplicaba.

¿Quiénes formaban parte de ella y cuál era su función?

Las sociedades económicas de amigos del país eran entidades privadas que se crearon gracias a iniciativa de la nobleza y del clero, aunque también había personas cultivadas de otros estamentos sociales. Algunos nombres destacados, además de Campomanes, el conde de Toreno y Jovellanos, son Andrés Carlos de Prada Cienfuegos, canónigo de la catedral y rector de la Universidad; Rodrigo Antonio González de Cienfuegos y Caso, conde de Marcel de Peñalba, y otras figuras importantes como Felipe Cangas Argüelles; Joaquín de Velarde, diputado por Avilés; Juan Martín Azcárate, regente de la Audiencia de Oviedo, Nicolás Argüelles, procurador general, el obispo Pisador y un largo etcétera. El cargo de director lo desempeñó Jovellanos durante un breve periodo de tiempo, aunque después fue nombrado Campomanes como director perpetuo.

¿Qué importancia tuvo para Asturias?

La sociedad tuvo una gran influencia en la economía asturiana. Asimismo, a lo largo del siglo XIX, con sus altibajos, desempeñó un papel importante en distintos ámbitos de la cultura regional. Conviene tener presente su colaboración con la Universidad de Oviedo en la década de 1840 y posteriores, particularmente en lo relativo a las disciplinas científicas. En definitiva, la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias contribuyó a establecer la modernidad en la región en diversos campos, aplicando desde sus inicios algunas de las más destacadas ideas de la Ilustración.

¿Cuál es su legado a día de hoy?

Su gran legado actual lo forman los libros y documentos que se conservan en el Real Instituto de Estudios Asturianos: unos setecientos libros de su biblioteca y más de una veintena de cajas de archivo con una documentación extraordinariamente.

¿Aquella iniciativa ha tenido continuidad en el tiempo?

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Las sociedades que perduran a día de hoy tratan de mantener el espíritu con que nacieron aunque, en general, suelen ser agrupaciones culturales que siguen llevando a cabo distintas actividades, pero sin mantener la gran influencia del siglo XVIII. En Oviedo la sociedad volvió a estar en activo en los años ochenta, pero el nombre de Sociedad Económica de Amigos del País se recuperó hace solo cuatro años. Están en proceso de aumentar su numero de socios y son los encargados de los actos organizados en la Catedral el Día de la Bandera, 25 de mayo. Su presidente es el abogado José María Fernández González, su vicepresidenta es la catedrática de Filología inglesa, Alicia Laspra, y su secretario el abogado Pablo Pérez Rodríguez.