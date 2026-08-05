Suelo público, electricidad y agua, claves en la llegada a Salas del centro de datos

La disponibilidad de una amplia superficie de suelo municipal, el acceso a electricidad procedente de una cercana subestación eléctrica, el acceso a agua del río Nonaya y el "impulso y la colaboración desde el primer minuto" del Ayuntamiento de Salas son los que facilitaron la elección de la localidad del Occidente para la instalación de un gran centro de datos informáticos, según adelantó LA NUEVA ESPAÑA y anunció el pasado lunes el promotor del proyecto, la compañía española Sales For You Consulting, que también está impulsado centros similares en Madrid y Valencia. El de Salas prevé la creación de 3.000 empleos para su construcción y 120 puestos directos cuando esté en marcha, previsiblemente, a finales de 2030.

"El Ayuntamiento de Salas se mostró disponible desde que surgió la posibilidad de este proyecto, su disposición fue clave", aseguró a este periódico José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que ha estado muy involucrada en las negociaciones para que la inversión, valorada por sus promotores en 1.226 millones de euros, llegue a buen puerto. Ferreira también elogió el "impecable" trabajo del director de la Agencia Sekuens, David González.

Asimismo, el vicepresidente de la Cámara destacó como elementos muy favorables la existencia de la subestación eléctrica de Salas –con un nivel de tensión de 400 kilovoltios (kV) y situada a unos pocos kilómetros de la capital del concejo–, lo que permitiría al centro de datos el acceso a la red de electricidad, así como recursos hídricos gracias a la cercanía del río Nonaya. Este tipo de infraestructuras suelen ser intensivas en consumo de agua, aunque el director del proyecto, Armando Layna, aseguró el lunes que existe mucho "tabú" sobre esa cuestión y que los almacenes de datos consumen "lo mismo que cualquier circuito cerrado de refrigeración".

También ha sido fundamental, según Ferreira, el futuro desarrollo del polígono industria de Nonaya Este, que se situará muy cerca de la capital salense y de la nueva fábrica de mozzarella de Royal A-ware (antigua Danone). "Es uno de los pocos polígonos de titularidad municipal en Asturias", destacó el empresario.

Propuesta de Bruselas

Las facilidades para la implantación de estas instalaciones también se están fomentando a nivel europeo. Bruselas considera que algunos componentes de la factura de la luz, como las tarifas de red –el peaje por acceder al suministro eléctrico–, pueden convertirse en una barrera para el aumento de la demanda eléctrica, y propone una "tarifa especial" para la gran industria y los centros de datos.

En su reciente propuesta de revisión del Reglamento (UE) 2019/943, la Comisión Europea plantea la posibilidad de establecer tarifas más asequibles para categorías específicas de usuarios, como las industrias de alto consumo de electricidad y los centros de datos. No obstante, antes de plantear esas tarifas, los reguladores nacionales deberán demostrar que el perfil de consumo de los almacenes de datos genera un impacto distinto en los costes globales del sistema eléctrico y que se mantiene el principio de reflectividad de costes, esto es, que lo que paga cada usuario por utilizar la red está relacionado con los costes reales que provoca en el sistema.

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En el caso de los centros de datos, la Comisión señala que su creciente consumo eléctrico aumentará la presión sobre las redes, pero también destaca que su integración puede ser más eficiente si se tienen en cuenta factores como su ubicación, sus horarios de consumo o su capacidad para prestar servicios al sistema energético "y deberían incentivarse a través de las tarifas de red, en particular cuando los centros de datos puedan prestar servicios al sistema energético, por ejemplo, aportando servicios de flexibilidad, almacenamiento de energía adicional y producción de energía limpia a la red".