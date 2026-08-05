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TotalEnergies España, con sede en Oviedo, destituye como CEO a José Ignacio Sanz tras un año en el cargo

El directivo cesará en septiembre y el español Pablo Semolinos se perfila como sustituto

José Ignacio Sanz, en su despacho de TotalEnegies, en Oviedo.

José Ignacio Sanz, en su despacho de TotalEnegies, en Oviedo. / Luisma Murias

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Yago González

Yago González

Oviedo

La multinacional energética francesa TotalEnergies, cuya sede para el mercado español se encuentra en Oviedo, ha comunicado la destitución del leridano José Ignacio Sanz como CEO en España apenas un año después de su nombramiento, según ha confirmado este periódico de fuentes conocedoras y después de que lo haya desvelado el diario "El Mundo". La razón del cambio, aseguran las fuentes, se debe a una reestructuración global de la empresa.

La decisión ha sido comunicada a la plantilla de la filial española de TotalEnergies, aunque la salida de Sanz de su cargo no será efectiva hasta el próximo 1 de septiembre, según indican fuentes conocedoras. Todo apunta a que el ejecutivo será sustituido por el español Pablo Semolinos, veterano de la compañía. Por su parte, Sanz será reubicado en otro puesto dentro de Total.

En septiembre de 2025, Sanz asumió, además del cargo de CEO (en sustitución de Tom Van de Cruys), las funciones del anterior presidente de Total en España, el mierense Javier Sáenz de Jubera, tras su jubilación.

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Nacido en Lérida en 1968, criado en Cuenca, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, casado y con dos hijos, Sanz lleva 25 años en TotalEnergies. Ha vivido en países como Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Francia, Australia o la India, entre otros.

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