URA denuncia el “abandono” del campo asturiano y exige la comparecencia urgente del Consejero de Medio Rural

Unión Rural Asturiana (URA) alza la voz contra lo que define como “el abandono institucional y la inacción”, del Gobierno del Principado ante una crisis del sector primario “sin precedentes”. Su coordinador, Borja Fernández, advierte de que el campo asturiano se halla “al borde del colapso”, debido a una combinación de factores externos, adversidades climáticas y una gestión administrativa caracterizada por “la burocracia, la falta de diálogo y el silencio”. Ante esta situación, la organización exige la presentación inmediata del consejero de Medio Rural en la Junta General para que depure responsabilidades políticas y presente un plan de choque urgente.

El diagnóstico de URA muestra un "escenario límite" para agricultores y ganaderos. En el plano exterior y de mercado, la organización señala el impacto directo de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, sin la activación de cláusulas de salvaguardia para blindar la carne española, al que se unen el cierre de la frontera con Marruecos, el frenazo de las exportaciones a Líbano y el desplome de las cotizaciones. A este marco internacional se suma una de las sequías más severas de los últimos años en la región, que "ha arruinado buena parte de la cosecha de maíz forrajero, echado a perder las praderas y disparado el precio del forraje, obligando a las explotaciones a asumir sobrecostes inasumibles"

Desde URA destacan la gestión de la Consejería de Medio Rural. Según denuncian, la Administración asturiana sufre un “colapso burocrático”, que frena expedientes clave como los "planes de mejora o la incorporación de jóvenes". Fernández critica que la Consejería exija a los solicitantes documentación, que ya obra en su poder a través de los sistemas de interoperabilidad autorizados, lo que genera retrasos artificiales que ahogan el necesario relevo generacional.

A ello se añade el "impago de subvenciones ya vencidas". La organización alerta de que los ganaderos en producción ecológica siguen sin cobrar los importes correspondientes pese a que el plazo comprometido expiró el 30 de junio. Ante la “falta de explicación pública” por parte del Principado, URA ha tenido que registrar más de 40 alegaciones. Una demora similar, registran los pagos dirigidos al mantenimiento de razas autóctonas, lo que agrava los problemas de liquidez de las familias rurales.

La falta de interlocución es otro de los ejes de la protesta. Como ejemplo, URA cita la prórroga de las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa, (enfermedad de la piel de las vacas) adoptada “desde los despachos de forma unilateral”, y sin consensuar con el sector, a pesar de que la organización agraria había solicitado revisar la evolución epidemiológica para no perjudicar la actividad económica sin justificación sanitaria actual.

Desmantelamiento de oficinas

Por último, el sindicato agrario denuncia la progresiva disminución de los servicios públicos en el territorio. Como muestra del desmantelamiento de las oficinas comarcales agrarias, exponen el caso de Luarca, que carece de veterinario oficial durante todo el mes de agosto, y obliga a los ganaderos a desplazarse a Navia, para ser atendidos solo determinados días de la semana, una carencia de personal que afecta de igual forma a sedes como la de Cangas del Narcea.

URA concluye que el Principado “ya no puede refugiarse en la improvisación ni en los anuncios vacíos”, y exige medidas concretas, dotación presupuestaria y un compromiso firme para frenar el cierre en cadena de explotaciones en la comunidad.