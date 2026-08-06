Adif invertirá 2,7 millones de euros en la mejora de los puentes de la vía de cercanías Pravia-Gijón Sanz Crespo

Un total de 2.722.733 euros, esa es la cantidad que ha licitado Adif para rehabilitar y mejorar la línea de ancho métrico Pravia-Gijón Sanz Crespo. La obra se centra en la optimización de dos puentes: el que cruza el río Nalón en Pravia, y el de la carretera N-632 en Raíces, en Castrillón.

El primero se encuentra entre las estaciones de Pravia y Peñaullán, y consta de una longitud de 400 metros y de un total de 23 vanos (huecos entre dos pilas). Su elemento más característico es su último vano, construido a partir de un arco de hormigón de 45 metros sobre el cauce del río. Por otro lado, el de Raíces está ubicado entre esta localidad y Salinas, midiendo 42 metros de extremo a extremo, con dos vanos.

Las obras de rehabilitación licitadas por Adif, entre otras acciones, contemplan la impermeabilización del tablero de cada uno de los puentes, con el objetivo de elevar su durabilidad y mejorar la funcionalidad de sus elementos. Además, también se operará en la plataforma ferroviaria y se renovarán las barandillas.

Asimismo, en el puente sobre el Nalón de Pravia se planea el encapsulado de la estructura con mallas geotextiles sobre los andamios de trabajo, con l ojeivo de evitar desprendimientos. Esta labor forma parte de la red Natura 2000, que busca preservar el cauce y el entorno del Nalón.

Este proyecto de casi tres millones de euros de inversión se suma a otras obras que ha impulsado Adif en varios puentes de Asturias. Por ejemplo, se invirtieron un total de 2.9 millones de euros en la renovación integral de los puentes sobre el río Negro y La Fomigal de la línea Ferrol-Pravia, la cual ya ha sido finalizada. Por otro lado, hace unas semanas la empresa también licitó una obra por 3.1 millones de euros para la reparación de dos puentes del concejo de Cudillero.

Este tipo de obras pretenden cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que pretende desarrollar y modernizar las infraestructuras de forma fiable.