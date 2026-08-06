Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 6 de agosto de 2026

Oviedo

Visitas teatralizadas al Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrecerá, del 3 al 8 y del 10 al 14 de agosto, con pases a las 17.30 y a las 19.30 horas y un aforo de 60 personas por sesión, visitas teatralizadas por sus rincones más entrañables. Diversos personajes guiarán el recorrido, que incluirá tanto la parte noble del teatro como sus entrañas: camerinos, escenario y salas de ensayo. Las entradas, a la venta desde el 27 de julio en entradas.oviedo.es, tienen un precio de 9 euros para menores de 4 a 11 años y 12 euros a partir de 12 años, siendo gratuitas hasta los 3 años.

Cine a la luz de la luna en Colloto

Se proyectará a las 22.15 horas en la plaza del del Pueblo de Madrid en Colloto la película «Robot Salvaje», un largometraje de animación muy aclamado tanto por público y crítica que cuenta la historia de un robot que naufraga en una isla de lo más salvaje.

Ciclo de bailes en el Bombé

El mítico quiosco del campo de San Francisco acoge una nueva sesión de bailes tradicionales a partir de las 19.00 horas.

«Más p’allá que p’acá» en el teatro Filarmónica

El teatro Filarmónica acoge a las 19.30 una nueva sesión del Festival de teatro amateur memorial José Antonio Lobato. En esta ocasión la compañía de teatro Padre Coll interpreta la comedia «Más p’allá que p’acá» escrita por Fernando Valle Campal y dirigida por Juanjo Navarrete.

Charla familiar de la Asociación Astronómica Cielos Despejados en la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano

La biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano también conocida como la Granja acogerá a las 18.30 horas una charla para todos los públicos de la Asociación Astronómica Cielos Despejados. En ella se hablará de temas relacionados sobre el eclipse.

Cuentacuentos en el estanque Covadonga del campo San Francisco

El estanque de Covadonga acogerá a las 19.00 una nueva sesión del ciclo jueves de cuento. En esta sesión la «Bailadera de Títeres» narrará la historia «La niña que riega la albahaca». En caso de lluvia la actividad se traspasará a a biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano.

Concierto de «Evolfo» en Kuivi Almacenes

«Evolfo» actuará a las 22.00 horas en Kuivi Almacenes (C/ de Almacenes Industriales, 40). El grupo caracterizado por su música alternativa que han ido forjando en sus conciertos por todo Estados Unidos y Europa.

Mercadillo del Fontán

Los jueves se celebra el habitual mercado semanal en la ciudad de Oviedo. Este mercadillo, estará instalado en la Plaza 19 de octubre, situada junto al conocido mercado el Fontán. El recinto permanecerá abierto al público en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 15.00 horas. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de pasear y realizar sus compras a través de los 120 puestos de venta ambulante habilitados.

Exposición «Poesía de Impacto» en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Poesía de Impacto» que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Gijón

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta el 16 de agosto. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Paseo Gastro en Begoña y Jardines de la Reina

Veinte establecimientos hosteleros vivirán la Semana Grande de Gijón desde los Paseos Grastro abiertos en el paseo de Begoña y los Jardines de la Reina. El horario de atención al público es de 12.30 a 00.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.00 los viernes y sábados. A las 20.00 horas en Begoña sonará la música de «Moriarty».

Homenaje a Jovellanos

Gijón conmemora hoy el regreso a la villa de su vecino más ilustre, Gaspar Melchor de Jovellanos. Lo hará con una ofrenda floral, a las 11.00 horas, ante su estatua, en la plaza del 6 de Agosto.

Premios de los Antiguos Alumnos del Real Instituto Jovellanos

En el Centro de Cultura Antiguo Instituto, a las 12.30 horas, tendrá lugar hoy la entrega de premios a los nuevos alumnos distinguidos del Real Instituto Jovellanos. En este caso el Premio de Antiguo Alumno Distinguido 2026 se concede al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de León, Francisco Carantoña Álvarez; el Alumno Distinguido Joven será la investigadora Ana Finzel Pérez; y el premio «Campanil» a una institución por su labor social, cultural, económica y deportiva, ha recaído en la Casa de Acogida de Nuestra Señora de los Desamparados de La Guía.

La Cubana, en el Jovellanos

Hoy, a las 20.30 horas, habrá nuevo pase de «La cuisine de ma cousine (La cocina de mi prima)», el nuevo espectáculo de la compañía La Cubana que ofrecerá 14 sesiones en el mes de agosto. Las entradas tienen un precio de 48 euros en butaca, 43 euros en entresuelo y 37 euros en la localidad general.

Visita guiada al Evaristo Valle

Hoy, en el programa de «Los Jueves al Museo», en el Evarito Valle se ofrece una visita guiada bajo el título «Evaristo Valle y la condición humana», con Carmen Estrada Fernández. Será a las 18.00 horas y en este caso la visita permite recorrer una selección de obras para descubrir cómo Valle representó las emociones, los comportamientos y los conflictos que siguen definiendo la experiencia humana.

«Me Fritos and the Gimme Cheetos», en la Plaza Mayor

La banda asturiana de estilo punk-rock fiestero «Me Fritos and the Gimme Cheetos» levanta el telón musical de la Semana Grande con su actuación en la plaza Mayor, a partir de las 22.00 horas.

Festival Internacional de Gaites en el Parchís

El XXVI Festival de Gaites Villa de Xixón tiene hoy el siguiente programa, centrado en la plaza del Instituto o plaza del Parchís y en la plaza del Marqués: Actuación de la Bandina Villa de Xixón (12.00 horas); Concierto de Milngavie Pipe Band (Escocia) a las 13.00 horas; actuación de Milngavie Pipe Band en la Plaza del Marqués a las 19.00 horas, y a las 20.00 horas Concierto de BG Nova Fronteira (Galicia).

Presentación de libro en Toma 3

La librería-café Toma 3 acoge hoy, a las 19.00 horas, la presentación del libro «Animal print» de Irene Cuevas. Conversará con Millanes Rivas.

Exposición en El Llano

Hasta el 14 de agosto se podrá visitar en el centro municipal integrado de El Llano la muestra «Mujeres y deporte II: Voces femeninas». Organiza la Fundación Vicente Ferrer.

Avilés y Comarca

Juegos en el Ferrera

El parque de Ferrera acoge de 11.00 a 14.00 horas una nueva sesión de «Ferrera Jugón», con juegos de mesa, dinámicas en equipo, juegos de movimiento y retos de escape. La actividad es gratuita y no requiere inscripción.

Gimnasia

De 10.00 a 11.00 horas, el Ayuntamiento organiza una actividad para mayores de 55 años. La actividad finalizará el 29 de octubre y se realizará en los parques biosaludables de Versalles (dos turnos: de 9.00 a 10.00 horas y de 10.00 a 11.00 horas), Las Meanas, Llaranes, El Alfaraz, El Pozón, El Nodo y la zona verde junto al centro de salud de Valliniello. Las sesiones tendrán una duración de 60 minutos durante los que se realizarán estiramientos previos y calentamiento, así como ejercicio físico suave en los aparatos instalados. Los grupos serán de 25 personas como máximo y dispondrán de monitores que ofrecerán recomendaciones y explicaciones necesarias para utilizar el equipamiento de forma cómoda y segura. Dentro de la programación «Por tu salud muévete».

Barco por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés acoge salidas por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El paseo dura una hora, cuesta 8 euros y está abierto a mayores de cuatro años.

Bienal Climática

La primera Bienal Climática despliega sus propuestas en espacios como la Escuela de Artes y Oficios, la Noria, el parque Ferrera, el puente de San Sebastián, Camposagrado, la antigua Pescadería, Valdecarzana, el CMAE y el Centro Niemeyer.

Exposición en el Niemeyer

El Centro Niemeyer abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas la muestra «Naturalezas Vivas», con obras de Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney o Barceló, junto a la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Entrada: 5 euros.

Fotografía en el Niemeyer

La sala de fotografía del Centro Niemeyer acoge «Agua», exposición del fotógrafo Edward Burtynsky incluida en la Bienal Climática. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada general al centro cuesta 5 euros.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa Municipal de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón», una exposición con 16 cuadros y 5 esculturas de 15 artistas. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Ruta guiada en Mieres

La programación estival del Ayuntamiento de Mieres incluye una visita guiada hoy al pozo Santa Bárbara, ubicado en el valle de Turón y declarado Bien de_Interés Cultural. Será a las 17.30 horas y para asistir es necesario reservar plazas..

Mercado ambulante en Pola de Laviana

En el entorno de la plaza del Ayuntamiento y del parque de Los Príncipes se instalan una centenar de puestos ambulantes con oferta de artículos textiles, complementos, zapatería y bazar, en horario aproximado de 9.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Morcín

Los jueves se celebra mercado semanal en la localidad morciniega de Santa Eulalia. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la calle de Parteayer desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Pozo Fondón de Hunosa

El Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, puede visitarse todos los jueves laborables por la mañana, previa reserva. Más información en la página web www.archivohunosa.es y en el teléfono 630119642.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Centro

Fiestas de San Mamés en Argüero (Villaviciosa)

Argüero acoge hoy una nueva jornada de las fiestas de San Mamés 2026. La programación incluye una verbena con la actuación del Grupo Límite dentro de su gira “Evolution Tour”. Argüero continuará de celebración hasta el domingo 9 de agosto, días en las que el público podrá disfrutar de orquestas cada día.

Xirinfantil en Pravia

Pravia celebra hoy una jornada previa del Xiringüelu 2026 con varias actividades. A las 17.30 horas tendrá lugar el Xirinfantil en el Parque Sabino Moutas, con juegos para público infantil. A las 22.00 horas, la plaza del Ayuntamiento acoge la fiesta de la cerveza con la actuación de Buscavidas y Broken Lights. Las actividades preparatorias continuarán hasta la gran romería del Xiringüelu, el domingo 9 de agosto.

Fiestas de San Salvador en Fuentes (Villaviciosa)

El pueblo maliayo de Fuentes, celebra hoy la festividad de San Salvador. A las 19.00 horas tendrá lugar la misa solemne y, a las 20.30 horas, el XXIII Festival del Corderu a la Estaca, con los siguientes precios: cordero (25 euros), adobo (6 euros), criollo (4 euros) y arroz con leche (3 euros).

Cine de verano en Villaviciosa

La plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa acoge esta noche, a las 22.00 horas, una sesión de cine al aire libre dentro del programa Verano 2026. Se proyectará la película «¡Salta!», una historia familiar sobre viajes en el tiempo y la infancia. La actividad está dirigida a público general y cuenta con acceso libre.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, «La aldea tradicional», a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Mercadillo de L’Agostiellu en Infiesto

Como cada jueves de agosto, la capital piloñesa celebra su mercadillo nocturno de L’Agostiellu. El evento se celebrará en la Plaza del Ganado a partir de las 20.00 horas con el pregón de Ana González Quevedo. Además de los puestos, también habrá talleres de alfarería, pintacaras, hinchables y espectáculo de jabón. Por la noche, conciertos de Candela Álvarez (Plaza Mayor) y «Vértigo Band».

Fiesta de las Nieves en Sellaño (Ponga)

La localidad pongueta de Sellanu celebra hoy la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne, con actuación coral, seguida de procesión y subasta del ramu. Desde las 16.00 horas se desarrollarán juegos infantiles a cargo de Cometa Verde, con posible fiesta de la espuma si el tiempo lo permite. A partir de las 23.00 horas, romería y verbena con los grupos Aroma y Tekila. Habrá carpa.

Fiesta de los Santinos en La Riera (Cangas de Onís)

En el corazón del concejo de Cangas de Onís, La Riera acoge hoy la fiesta de Los Santinos con una jornada completa de actividades. A las 10.00 horas habrá pasacalles con la A. F. Picos de Europa y a las 12.00 horas, procesión y misa solemne, seguida de subasta del ramu y sesión vermú. A las 14.30 horas se celebrará una gran paella (ticket necesario) y, a continuación, tardeo con música. A las 19.30 horas habrá juegos infantiles. La jornada culmina desde las 23.00 horas con verbena amenizada por K-Libre y Belén Rodríguez.

Verbena en Ribadesella

Enmarcado dentro de la “Semana de Piragües” que organiza el concejo riosellano en preparación al 88º Descenso Internacional del Sella, la capial del concejo podrá disfrutar a partir de las 23.00 horas del Grupo Ráfaga. La orquesta, que actuará en la Plaza Nueva, cierra u día marcado por la contrarreloj realizada en la Ría de Ribadesella, el sorteo del orden de salida, presentación de los palistas y clubs locales y tras el Coloquio “Ribadesella, alma del Sella: pasado, presente y futuro”.

Mercado en Arenas de Cabrales

Como cada jueves, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Arenas en Cabrales. Este pequeño mercadillo, de carácter generalista y activo durante todo el año, estará instalado en la Calle del parque. El horario de apertura al público será durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Mercado en Colombres

Como cada jueves, se celebra el tradicional mercado semanal en Colombres, capital del concejo de Ribadedeva. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado en la céntrica plaza Manuel Ibáñez durante la franja matinal, concretamente en horario de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen tendrán la oportunidad de recorrer los 20 puestos que conforman este espacio de venta ambulante.

Exposición sobre el Sella en Ribadesella

La Sociedad etnográfica del Sella organiza en la Casa de Cultura de la capital riosellana una exposición que repasa los casi cien años de historia del Descenso internacional del Sella. La muestra lleva el nombre de «Recuerdos: el Descenso y Les Piragües», y reúne cientos de fotos, recortes de prensa, trofeo, carteles, billetes de tren, dorsales e incluso embarcaciones, para repasar la evolución de una competición insignia en la región. La exposición estará abierta al público hasta el viernes 14 de agosto, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas los sábados.

Occidente

Festival Intercéltico d’Occidente en Tapia

Tapia de Casariego estrena hoy la XXIX Edición del Festival Intercéltico d’Occidente, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. La jornada arranca a las 19.00 horas en el Ayuntamiento con la inauguración oficial e izado de la Bandera Celta, seguida de la apertura del mercado (19.30) y actuaciones desde las 19.35. A las 19.45 se inaugura una exposición en la Casa de Cultura (hasta las 21.00). A las 20.30, concierto en el auditorio. La programación continúa en el puerto desde las 22.15 y culmina con verbena tradicional a las 23.00 horas. El festival terminará el próximo lunes, día 10.

Fiestas de San Salvador en Valdredo (Cudillero)

Valdredo celebra el jueves 6 de agosto el día grande de San Salvador 2026. A las 12.30 horas tendrá lugar la misa solemne y procesión, seguida a las 13.30 de sesión vermú con el grupo Folixa. A partir de las 21.00 horas se celebrará romería y verbena con las actuaciones de Folixa de Asturias y Acordes de Lugo. La organización dispone de carpa y zona de aparcamiento.

Fiestas de San Salvador de Belén de la Montaña (Valdés)

La localidad de Belén de la Montaña acoge el jueves 6 de agosto la jornada festiva de las Fiestas de San Salvador. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa y procesión, seguida de sesión vermú amenizada por Paula Acordeonista. A continuación, se realizará el reparto del bollo. Por la tarde continuará la fiesta con ora actuación musical de Paula Acordeonista.

Fiestas de San Salvador en Naraval (Tineo)

La parroquia tinetense de Naraval celebra hoy el primer día de sus fiestas en honor a San Salvador, tras los campeonatos de parchís y dardos de ayer. A las 12.00 horas tendrá lugar la procesión y misa en la iglesia parroquial, acompañadas por David y Juan, de Casa Manín. Por la tarde se disputarán las finales de parchís (18.00) y dardos (19.00). A las 21.30 se celebrará una cena popular a cortesía de Catering Lozano. La jornada culmina a medianoche con verbena a cargo del dúo Héctor & Jose y DJ Abel SM. Las celebraciones continuarán hasta el sábado 8 de agosto.

Fiestas de San Salvador en Fondos de Vega (Degaña)

Fondos de Vega celebra hoy las fiestas de San Salvador, en Degaña. La jornada comienza a las 12.00 horas con misa en honor al patrón, seguida de sesión vermú amenizada por Sandra Acordeonista. Por la tarde, a las 17.30 horas habrá juegos infantiles y a las 18.30 un tardeo musical. A las 23.00 horas dará comienzo la verbena con el Grupo Esencia y DJ Chame. La organización dispondrá de carpa en el campo de la fiesta.

Premio Vegadense del Año a Isabel Oliveros

Vegadeo acoge este jueves el acto de entrega del XXVIII Premio Vegadense del Año en el Auditorio Félix Menéndez. El reconocimiento, concedido por Amigos de Vegadeo y su Concejo, distingue en esta edición a Isabel Oliveros Martínez, maestra jubilada vinculada a la vida cultural de la localidad.

Inicio del Festival Prestoso en Cangas del Narcea

Las Barzaniellas, en Cangas del Narcea, albergan del 6 al 8 de agosto la novena edición del Festival Prestoso, una cita que une música y entorno rural. La jornada inaugural del jueves será de acceso libre, con inicio en el Parador de Corias y conciertos posteriores en el Escenario Cangas del Narcea. El viernes y sábado continuarán las actuaciones en distintos espacios del recinto, junto a propuestas complementarias como rutas, catas de productos locales y exhibiciones de alfarería. Entradas: 65 euros por día y abono de 90 euros, con modalidades reducidas (72 euros).

Representación teatral en Taramundi

La Casa de Cultura Eduardo Lastra Pérez, en Taramundi, recibe el jueves 6 de agosto, a las 20.00 horas, la representación del espectáculo de Zig Zag Danza, dentro del circuito Asturies Cultura en Rede. La propuesta presenta a dos personajes atrapados en el marco de un cuadro, que recorren distintas épocas a través de la música, la danza y el humor. Actividad dirigida a público familiar.

Fiestas de San Salvador de Loza (Coaña)

La localidad coañesa de Loza acoge hoy la penúltima jornada de las fiestas de San Salvador de la localidad. A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne cantada por el coro Villa de Navia, seguida de procesión acompañada por banda de gaitas. A continuación, tendrá lugar la sesión vermú, amenizada por Jaime Paredes. Por la noche, a las 23.00 horas, gran verbena con las actuaciones de la orquesta Saudade y la Banda Gaudí. La organización dispone de carpa.

Mercado en Tineo y en Navia

Noticias relacionadas

Como cada jueves se celebran los tradicionales mercados semanales en Tineo (Avenida del Conde Campomanes) y en Navia (Avenida Dársena). Los puestos estarán disponibles de 9.00 a 14.00 horas.