Arclin (antigua Nomex) despide a 25 empleados de Tamón y no descarta más recortes hasta finales de año
El ajuste incluye a su antigua presidenta, Ángela Santianes
La empresa química estadounidense Arclin, que hace un año se hizo con Nomex (antigua división de fibras de aramida de la también estadounidense DuPont) ha despedido a 25 profesionales de sus instalaciones del valle de Tamón (Carreño) y, según trasladaron a este diario fuentes sindicales, la compañía no descarta hacer más ajustes de plantilla de aquí a finales de año. En total, la plantilla de Arclin en Asturias asciende a 301 personas.
Entre las citadas 25 salidas se incluye la de langreana Ángela Santianes, antigua presidenta de DuPont en España y, en la última etapa, de Arclin en el país.
El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha criticado este jueves en un comunicado que Arclin está haciendo despidos "a dedo, “sin criterios objetivos”y “en secreto” para “eludir la ley y evitar negociar un ERE”. “Al situarse intencionadamente por debajo del umbral legal de 30 afectados (el 10% de una plantilla de 301 empleados), Arclin evita la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y elimina cualquier obligación de negociar con la representación legal de los trabajadores”, señala el comunicado.
Arclin es propiedad del fondo de capital riesgo estadounidense TJC (The Jordan Company, en su denominación antigua). El papel de TJC ha sido determinante en la compra, anunciada hace ahora un año, de las dos últimas fábricas que DuPont poseía en Asturias: una en la que se produce Nomex, material caracterizado por su alta resistencia al calor y a las llamas, y otra de cloruro de isoftaloilo (ILC), componente básico para la elaboración del Nomex.
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