Asturias se abre a acoger menores llegados a Ceuta: "Somos una comunidad solidaria, tenemos la obligación de protegerlos"

Más de mil menores de edad permanecen en Ceuta tras la última crisis migratoria, y la imposibilidad de acogerlos en la ciudad autónoma fuerza a su reparto por la península. Vox se opone a ese reparto, y el PP se muestra ambiguo. Asturias, sin embargo, se abre a acoger a los menores. "Somos una comunidad solidaria y de acogida. Tenemos la obligación legal, ética y moral de protegerlos y de garantizar una solución que respete sus derechos", indicaron fuentes del Gobierno regional.

Para el Ejecutivo, "la crisis migratoria de menores no acompañados es uno de los mayores desafíos humanitarios que enfrentamos. No hablamos de cifras, sino de niños y niñas que llegan solos, en situación de extrema vulnerabilidad". El Gobierno espera el mismo gesto del resto de regiones: "Confiamos en que todas las administraciones colaboremos y busquemos soluciones, con la mejor voluntad, para ofrecerles la mejor atención y garantizar su seguridad".

Este mismo jueves, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, reclamó que las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox acaten la ley en lo que respecta al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta, algo que también es "un imperativo ético y moral". Peláez asistió a la jornada 'Europa en Asturias: cuatro décadas de transformación' en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en la que también han participado los eurodiputados Jonás Fernández (PSOE) y Susana Solís (PP).

El consejero reclamó a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox que "cumplan la ley" en lo que respecta al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta. En esta línea, ha añadido que lo sucedido en la ciudad autónoma ha supuesto una "enorme crisis humanitaria", con niños y niñas que "están ahora mismo abandonados a su suerte". Peláez ha indicado que "hay una ley que regula cómo tiene que ser el reparto de menores" y, además, acatar esa ley "es un imperativo ético y moral" para el Gobierno regional.

Hace unos días, la consejera de Sanidad, Concepción Saavedra, explicó que en el Principado, "aparte de los que son de competencia nacional, contamos con tres recursos para menores extranjeros acompañados. Hay unos 107 en este momento en Asturias. Acabamos de abrir un nuevo recurso, que es Villarosa. Tenemos otros dos recursos relacionados con la transición a la edad adulta, donde ya hablamos de formación, de empleo y también de autonomía, y en ese caso hay unas 57 personas. Y luego tenemos acuerdos con organizaciones y con el tercer sector, con asociaciones".

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Además, añadió, "hay cinco subvenciones nominativas y 18 proyectos en marcha de concurrencia competitiva, precisamente para el resto de migración". En su opinión, "son todos recursos asociados a los que hay en competencia nacional que dan una respuesta desde Asturias a estas necesidades, a esta situación. Lo más importante es que tiene que haber una corresponsabilidad institucional para una situación que no es solo de Asturias, ni de España, es de Europa, dar respuesta a unas personas vulnerables que buscan comenzar su vida nuevamente en otro lugar".