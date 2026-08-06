Asturias encadena cuatro años de crecimiento de población gracias al aumento de extranjeros: un 52% más que en 2022

El crecimiento demográfico que Asturias viene registrando en los últimos años todavía no basta para recuperar la población que llegó a tener hace más de cuatro décadas. El Principado alcanzó su máximo histórico en el censo oficial de 1981, cuando contabilizaba 1.127.007 habitantes, una cifra que sigue siendo la referencia demográfica de la comunidad.

Tras décadas marcadas por el descenso de la población, la tendencia ha cambiado en los últimos ejercicios. Los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan en 1.026.726 el número de residentes en Asturias, a 1 de julio de 2026. En apenas cuatro años, los habitantes de Asturias han aumentado en casi un 2,2%, al pasar de 1.004.553 a 1.026.726, lo que supone 22.173 residentes más.

Esta evolución contrasta con la tendencia de pérdida de población que marcó buena parte de las últimas décadas. Es el registro más elevado de los últimos años. No obstante, la comunidad continúa lejos de su máximo histórico, casi 100.300 habitantes por debajo del techo alcanzado a comienzos de la década de los ochenta.

Más de 135.000 residentes de origen extranjero

La evolución reciente se apoya en un crecimiento sostenido de la población desde 2022 y coincide con un incremento de los residentes de origen extranjero, tanto de quienes mantienen otra nacionalidad como de aquellos que ya han adquirido la española.

Hay un dato que resume bien cómo está cambiando la población del Principado: 135.924 residentes nacieron fuera de España, una cifra que supera en un 52% la registrada hace cuatro años, cuando se inició el repunte demográfico global de la región.

Sin embargo, no todos figuran como extranjeros en las estadísticas. De ellos, 79.918 mantienen una nacionalidad extranjera, mientras que 56.006 ya han adquirido la nacionalidad española. Es decir, aunque su lugar de nacimiento sigue siendo otro país, a efectos estadísticos pasan a contabilizarse como población española.

La diferencia no es menor. El INE distingue entre el lugar de nacimiento y la nacionalidad, por lo que una persona puede haber nacido en otro país y, tras varios años de residencia y cumplir los requisitos legales, obtener la nacionalidad española. En Asturias, ese colectivo supera ya las 56.000 personas, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años.

También ocurre la situación contraria, aunque en mucha menor medida. El Principado registra 4.169 personas nacidas en España que, sin embargo, tienen nacionalidad extranjera, una circunstancia que suele responder a hijos de inmigrantes que adquieren la nacionalidad de sus progenitores por filiación, el denominado "ius sanguinis", y que aún no han accedido a la nacionalidad española. Son estos casos los que elevan hasta 84.087 el número de personas con nacionalidad extranjera que residen actualmente en Asturias.

La radiografía de la población con nacionalidad extranjera muestra un perfil marcadamente joven. De esas 84.087 personas que residen en Asturias con otra nacionalidad, 62.973 tienen entre 20 y 64 años. El peso de los menores también es significativo. El INE contabiliza 15.449 personas menores de 20 años con nacionalidad extranjera, frente a 5.665 mayores de 65 años, lo que dibuja una estructura de edades muy distinta a la del conjunto de la población asturiana, caracterizada por un acusado envejecimiento.

Una población envejecida y extranjeros en edad laboral

El crecimiento de la población no modifica, sin embargo, uno de los principales rasgos demográficos de Asturias: el envejecimiento. La comunidad continúa siendo una de las más envejecidas de España y mantiene un saldo vegetativo negativo desde hace años, con más defunciones que nacimientos. En este contexto, el aumento del número de residentes registrado en los últimos ejercicios coincide con la llegada de población procedente del extranjero y con el incremento de personas nacidas fuera de España que han adquirido la nacionalidad española.

Con estos datos, Asturias se situó en el segundo trimestre de 2026 como la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento relativo de población, con un incremento del 0,29 %, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y Baleares.