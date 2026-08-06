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Asturias, tercera región española en la que más creció la población en el segundo trimestre de 2026

La población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica

Personas inmigrantes a la espera de trámites de regularización.

Personas inmigrantes a la espera de trámites de regularización. / Efe

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Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Durante el segundo trimestre de 2026, la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,43%), Illes Balears (0,36%) y Principado de Asturias (0,29%), según los datos que este jueves ha difundido el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica.

En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 444.205 personas.

Población por nacionalidad y lugar de nacimiento

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 10.291.807 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543. La población de nacionalidad española creció en 16.981. 

El número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un aumento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026.

Migraciones exteriores

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100).

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Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900).

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