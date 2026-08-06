La complicada y arriesgada maniobra de un helicóptero en Cudillero para rescatar a un hombre, indispuesto en lo más alto del anfiteatro

El mundialmente conocido anfiteatro de Cudillero, el conjunto de casas asentadas en la ladera que rodea la popular plaza de La Ribera, es tan bello como complicado en sus accesos. Por sus intrincadas, empinadas y estrechas callejuelas solo hay posibilidad de transitar a pie. Esta singularidad hace que atender cualquier emergencia sea sumamente difícil y todo se complique.

Así se pudo comprobar esta misma tarde, cuando un hombre que se encontraba en el mirador de La Garita, uno de los balcones a la villa pixueta más altos en un extremo del anfiteatro, sufrió una indisposición. Dado el aviso al 112 Emergencias, el SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente) solicitó la intervención del grupo de rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero. Y es que resultaba imposible trasladar al hombre en un vehículo ya que el enclave carce de acceso rodado.

La maniobra no estuvo exenta de complicación y obligó al helicóptero a realizar la maniobra de rescate en estacionario, es decir, mantenerse suspendido en el aire sin desplazarse. Todo ello ante la sorpresa de los vecinos y numerosos visitantes que en esos momentos se encontraban en la villa pixueta. Los rescatadores lograron acceder al hombre, que fue izado hasta la aeronave.

Posteriormente fue depositado en tierra firme para ser trasladado en ambulancia hasta el hospital.