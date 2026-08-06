El Corte Inglés avanza en economía circular

El Corte Inglés continúa avanzando en su compromiso con el medio ambiente y la economía circular mediante la incorporación progresiva de criterios de ecodiseño en todo el ciclo de vida de sus productos, desde la fase de fabricación hasta su posterior reciclaje o revalorización.

Esta línea de trabajo responde al objetivo de la compañía de hacer un uso eficiente de las materias primas, adaptarse a los marcos ambientales del Pacto Verde Europeo y facilitar opciones de consumo responsable y accesible a sus clientes.

ECODISEÑO Y SUSTITUCIÓN DE PLÁSTICOS

Dentro de las actuaciones desarrolladas en materia de envasado y packaging, el Grupo ha alcanzado el hito de que el 100% de los envases de sus áreas de alimentación esté diseñado para ser reciclable, reutilizable o compostable.

A su vez, la compañía mantiene una estrategia continua, orientada a la reducción de plásticos de un solo uso y a la incorporación de materiales de origen reciclado:

Menos plástico : Respecto a 2024, se ha registrado una disminución del 8,9% en el uso global de plástico en envases.

: Respecto a 2024, se ha registrado una disminución del 8,9% en el uso global de plástico en envases. Más material reciclado: Actualmente, el 33,5% del plástico utilizado en sus packagings procede ya de material reciclado.

EL CLIENTE COMO ALIADO CIRCULAR

La correcta gestión de los recursos al final de su vida útil requiere de la involucración de la sociedad. Por ello, El Corte Inglés promueve diversos programas de recogida y valorización en sus centros comerciales, convirtiendo la visita a la tienda en una oportunidad de reciclaje.

A través de iniciativas como la alianza con la entidad social Moda re- la compañía ha recogido y donado más de 630 toneladas de textil en tienda durante el último año, que se destinan a proyectos de reutilización, reciclaje y valorización energética.

Esta visión se extiende a toda la oferta comercial mediante la aplicación de medidas de aprovechamiento en la cadena alimentaria y el mantenimiento del sistema de gestión de residuos certificado, Residuo Cero. Además, los establecimientos cuentan con puntos limpios accesibles para los clientes, favoreciendo la circularidad de los recursos.

UN PAPEL ACTIVO EN TODO EL CICLO

Adicionalmente, El Corte Inglés promueve su implicación en sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) con el objetivo de contribuir a una gestión más eficiente y sostenible de los residuos post-consumo vinculados a los productos que comercializa. Mediante esta participación, la compañía asume un papel activo a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, garantizando que, una vez finalizada su vida útil, los residuos generados sean recogidos, tratados y valorizados de forma adecuada.

En este contexto, durante el ejercicio 2025 El Corte Inglés ha impulsado:

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