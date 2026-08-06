El eclipse sonará a música este viernes en Oviedo: el singular concierto inmersivo, con imágenes, que acogerá el Auditorio

Oviedo Filarmonía protagonizará este viernes, bajo la batuta del maestro británico Anthony Gabriele, “Armonía Eclíptica”, un concierto multimedia que combinará repertorio sinfónico y proyecciones astronómicas para acercar al público el fenómeno de los próximos eclipses totales de sol visibles desde España. La cita será a las 19.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe.

La iniciativa, organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, forma parte de un proyecto de divulgación concebido con motivo de los eclipses previstos para 2026, 2027 y 2028. Música e imagen se fundirán en una experiencia inmersiva, con audiovisuales sincronizados con precisión con la interpretación de la orquesta y proyectados en una gran pantalla sobre el escenario.

El recorrido musical comenzará con la introducción de “Así habló Zaratustra”, de Richard Strauss, y continuará con “Solaris”, de John Estacio; el “Claro de luna”, de Claude Debussy, y los movimientos “Júpiter” y “Mercurio” de “Los Planetas”, de Gustav Holst. La segunda parte incluirá “A la busca del más allá”, de Joaquín Rodrigo, inspirada en la exploración espacial, y “Cuadros de una exposición”, de Modest Músorgski, reforzada por el acompañamiento audiovisual.

Las proyecciones han sido creadas por "KV 265", organización estadounidense sin ánimo de lucro especializada en unir arte y divulgación científica. Sus producciones han acompañado más de 260 conciertos en distintos países y, en Oviedo, conducirán al espectador desde la contemplación del cielo nocturno hasta la inmensidad del universo. Su director ejecutivo, el astrónomo, fotógrafo y realizador José Francisco Salgado, explica que la propuesta busca “divulgar un poco de ciencia y promover el eclipse”. Para preparar el material recorrió durante dos semanas Asturias, Galicia y Castilla y León, territorios situados en la trayectoria del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. El público verá imágenes de la Luna tomadas en distintos lugares del mundo y también en España, especialmente en Castilla y León y Galicia.

Oviedo Filarmonía regresará así al Auditorio tras cerrar el pasado curso con la zarzuela “Maharajá”. Al frente estará Gabriele, especialista en grandes producciones audiovisuales con orquesta y con una amplia trayectoria en conciertos, cine sinfónico y musicales del West End londinense.

El concierto tendrá una duración aproximada de algo más de hora y media, con pausa incluida. Las entradas cuestan 15 euros en anfiteatro y 20 en patio de butacas, y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Campoamor, en la del Auditorio desde las 17.00 horas y en entradas.oviedo.es.

Las imágenes grabadas en Asturias no se proyectarán finalmente. Salgado las integró en el montaje del “Bolero”, de Ravel, una obra que no figura en el programa ovetense por limitaciones de plantilla, según explica el propio realizador del proyecto.