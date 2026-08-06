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La Guardia Civil alerta de un error muy común al pagar por internet: "Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea"

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lanzan una serie de advertencias para evitar ser víctima de estafa

La Guardia Civil alerta de un error muy común al pagar por internet: &quot;Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea&quot;

La Guardia Civil alerta de un error muy común al pagar por internet: "Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea" / Levante-EMV

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Emma Fernández

Las ventas a través de internet ya forman parte de la cotidianidad de millones de personas. Tiendas de ropa, plataformas de viajes o supermercados online son algunas de las opciones a las que más recurren los consumidores para realizar sus compras. De hecho, según un estudio reciente del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), "los artículos de vestimenta (ropa, zapatos y accesorios) son los productos más adquiridos por internet en España, comprados por el 78,9 % de los consumidores online".

Internet se ha convertido en una ventana de oportunidades para las compras inmediatas. Hay gestos que lo evidencian: cada vez es menos habitual desplazarse hasta el supermercado para comprar un artículo de última hora. En su lugar, existen plataformas que, en cuestión de escasos minutos, entregan en la puerta de casa ese pequeño olvido.

Verificar los métodos de pago

En este contexto, la Guardia Civil insta a la población a extremar la precaución con los métodos de pago en internet. Muchas estafas han evolucionado al ritmo de la digitalización y los delincuentes no han dudado en adaptar sus estrategias a un mundo que hoy está al alcance de cualquiera.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad insisten en que la principal recomendación es "no realizar pagos fuera de las plataformas oficiales". En pleno periodo estival es frecuente dejarse llevar por el atractivo de un supuesto "chollo de última hora". Antes de efectuar cualquier pago, conviene comprobar que la página web es auténtica y que está realmente vinculada al establecimiento o servicio que se pretende contratar.

Ante la duda, existen varios indicios que pueden alertar de una posible estafa: "Esas vacaciones de última hora, ese coche, esa moto... con un precio inigualable". Si una oferta resulta demasiado barata o atractiva, lo más prudente es desconfiar.

Además, los ciberdelincuentes suelen solicitar transferencias bancarias directas o métodos de pago difíciles de rastrear. Del mismo modo, si piden datos personales o bancarios que no son habituales en una compra online, conviene activar todas las alarmas.

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La Guardia Civil lo resume con una advertencia clara: "Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea".

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