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Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella

La prueba deportiva espera reunir a unas 300.000 personas entre participantes, visitantes, organizadores y público, lo que lo convierte en un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT)

La carretera N-634 permanecerá cortada entre Llovio y Arriondas desde las 10:00 horas hasta la finalización de la prueba deportiva

El descenso del Sella del año pasado

El descenso del Sella del año pasado / Mario Canteli

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Miguel Guerrero

Oviedo

La DGT ha preparado un dispositivo especial de tráfico con motivo del 88º Descenso Internacional del Sella este sábado 8 de agosto. Se desplegarán un helicóptero y un dron en la zona desde el viernes, así como más de 100 agentes para la vigilancia y regulación de la circulación en los principales accesos a Arriondas y Ribadesella. El motivo es que el acontecimiento deportivo espera una asistencia de alrededor de 300.000 personas, lo que lo convierte en un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT).

El objetivo es garantizar la seguridad vial, mantener la fluidez de la circulación y responder con rapidez ante cualquier incidencia que pueda producirse durante el desarrollo del evento. Al discurrir a lo largo de 20 kilómetros entre Arriondas y Ribadesella, el Descenso genera un importante movimiento de vehículos que acompañan a los piragüistas por carretera, así como numerosos desplazamientos peatonales y en el conocido Tren Fluvial, lo que puede generar congestiones circulatorias.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desarrollará un papel especial durante todo el operativo, ya que contará con 100 agentes que establecerán dispositivos de control en los principales accesos a Arriondas y Ribadesella, supervisando la circulación y velando por el cumplimiento de las restricciones temporales. Por otro lado, la DGT desplegará medios aéreos durante los días 7 y 8 de agosto, concretamente un helicóptero y un dron que transmitirán imágenes en tiempo real al Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico. Desde allí se hará un seguimiento permanente de la circulación durante todo el fin de semana, ofreciendo información actualizada a los conductores y coordinando las actuaciones con los distintos organismos participantes en el operativo.

Dónde consultar el estado del tráfico

La información sobre incidencias y estado de las carreteras se encontrará en los paneles de mensaje variable, los boletines de tráfico, las redes sociales de la DGT, el mapa de tráfico en tiempo real y el teléfono 011.

Medidas especiales para la circulación

El sábado 8 de agosto quedará restringida la circulación en la carretera N-634 entre Llovio y Arriondas desde las 10:00 horas hasta la finalización de la prueba deportiva, con posibilidad de que se adelante esta restricción si las circunstancias de tráfico así lo aconsejan. Asimismo, entre las 07:00 y las 24:00 horas permanecerá prohibida la circulación para determinados vehículos pesados, transportes especiales y vehículos que transporten mercancías peligrosas en los tramos afectados de las carreteras N-634 y N-625.

Recomendaciones de las autoridades

En consecuencia de la elevada densidad de tráfico y las medidas especiales del día, la DGT recomienda a los conductores que tengan previsto desplazarse ese día hacia Arriondas, Ribadesella, Cangas de Onís, Covadonga o los Picos de Europa que planifiquen el viaje con antelación y utilicen los itinerarios recomendados. En particular, los vehículos que circulen por la A-8 con destino a Covadonga y Picos de Europa deberán utilizar la salida 300 para continuar por la AS-379 hasta Posada de Llanes y la AS-115 hasta el Alto de la Robellada, mientras que quienes procedan de la zona central de Asturias podrán acceder a Cangas de Onís y Arriondas a través de la salida 14 de la A-64, en Lieres para continuar por la N-634.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, recuerdan que los vehículos que acompañen la prueba deben hacerlo sin realizar adelantamientos ni maniobras que puedan poner en riesgo la seguridad de los participantes o del resto de usuarios de la vía. En caso de avería, el vehículo deberá retirarse de la calzada con la mayor rapidez posible para evitar interrupciones de la circulación.

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