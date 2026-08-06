El plan de Estatuto de Autonomía de Asturias hallado en Ávila es "un tesoro histórico", dicen los expertos

El primer proyecto institucional de Estatuto de Autonomía de Asturias –hallado en el Archivo General Militar de Ávila por un grupo de estudiosos, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA– ha generado un enorme interés entre estudiosos de la historia contemporánea de la región, politólogos y sociólogos. La opinión unánime es que el documento, que lleva por título "Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León" y localizado por Pablo Martínez Corral, historiador y profesor de Secundaria, es del "máximo interés histórico y político". Y es mayoritario el juicio de que refrenda la tesis de que en Asturias ya bullía por entonces –en los años de la Guerra Civil española– un fuerte sentimiento autonomista que posteriormente fue sofocado por el régimen franquista. La cuestión más debatida es si esta propuesta de Estatuto, elaborada en Gijón y de autoría y fecha desconocida, fue concebida por los políticos de izquierda como una maniobra coyuntural en pleno escenario bélico o si se trataba, por el contrario, de una iniciativa con visión de futuro en un marco de victoria republicana.

A continuación, se reproducen las reacciones recogidas por LA NUEVA ESPAÑA.

Pedro de Silva, expresidente del Principado (1983-1991):

"Es un texto muy interesante, aunque su importancia histórica dependerá del contexto: quién encargó su elaboración, con que propósito efectivo, etcétera".

Sergio Sánchez Collantes, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Burgos, formado en la Universidad de Oviedo:

"Se trata de un hallazgo excepcional por el que debemos felicitarnos: toda la ciudadanía asturiana está de enhorabuena y estos tesoros completan nuestra historia. No conozco al detalle el contenido del texto que se acaba de encontrar, pero me parece fundamental conectarlo con esa tradición de pensamiento republicano y autonomista que se remonta al siglo XIX y sobre la que escribí el libro ‘El pueblo a escena. Republicanismos y tradición democrática en la Asturias del siglo XIX’ (RIDEA, 2019)".

Carmen Suárez Suárez, historiadora:

"En septiembre de 1936 se había creado el Consejo Interprovincial de Asturias y León, el camino hacia el Consejo Soberano. Por eso no es extraño que desde el propio Consejo Interprovincial o Soberano se planificase la posibilidad de un Estatuto propio, con las provincias vecinas (León, Zamora, Salamanca), entonces bajo control franquista. Se trataba de un desafío político a los autores del golpe de Estado, pero también de un reclamo a la Segunda República, a los efectos de construir, quizás, en el futuro una ‘República Federal’".

David Guardado, autor de "Nunca vencida":

"Me parece un hallazgo espectacular de la gente de ‘La Trókola’, que aporta luz sobre una parte de nuestra historia sobre la que todavía queda mucho por decir y descubrir. Lo más importante es el hecho de que ayuda a desmentir, con un dato incontestable más, el tópico de la falta de tradición autonomista en Asturias, que se convirtió en un mantra durante la Transición y con el que, en un momento clave de nuestra historia, se ocultó o se minimizó la tradición federal y autonomista asturiana que está presente de forma constante desde el siglo XIX".

Ignacio Fernández Gutiérrez, profesor de Historia en el IES Alto Nalón de Barredos (Laviana):

"Por lo que se puede conocer de la información publicada, hay una cierta similitud con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue el primero en promulgarse durante la Segunda República, donde aparecen instituciones legislativas y ejecutivas propias con una amplia autonomía, mientras que el Estado central se arrogaría las competencias de fronteras, política exterior y defensa del territorio. Habría que estudiar el documento en su totalidad, contextualizarlo en una situación más que delicada para las fuerzas revolucionarias y, por supuesto, conocer a los autores intelectuales para conocer qué es lo que querían llevar a cabo: una democracia burguesa o una ‘democracia popular’".

Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo:

"El dato importante desde el punto de vista histórico y político es la vinculación de ese borrador con el Consejo Soberano y que no sea una simple iniciativa privada (que no parece). El optimismo de los redactores en la victoria es increíble y emocionante. No estaba el horno para bollos. Sabíamos del borrador de Gendín de 1932, que no llegó a tramitarse. Pero esto es una novedad importante, en una situación de excepción y con unos contenidos que, por lo que se ha publicado, tienen un gran interés especialmente por la amplitud atributiva en campos como la justicia".

Tito Montero, autor de "Ciudadano Riego", periodista, escritor y director de cine:

"El proyecto de Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León es un documento fundamental que demuestra que la voluntad autonomista del país emana históricamente de las clases populares asturianas. Son los herederos de Manuel Llaneza: los Belarmino Tomás, Ramón González Peña o Amador Fernández, los que sientan las bases del impulso legislativo que va construyendo el Consejo Interprovincial durante 1937 y, como este documento revela, pretenden mantener y extender ese autogobierno en el tiempo".

Bernardo Fernández, exprofesor de Derecho de la Universidad, vocal del Consejo General del Poder Judicial y autor de publicaciones sobre los movimientos regionalistas y autonomistas en Asturias:

"El proyecto de Estatuto que ahora conocemos tiene un interés histórico indudable. No obstante, se desconoce su autoría, el alcance e implantación de la iniciativa. Su descubrimiento no anula una realidad: durante la II República ninguna iniciativa autonomista llegó a buen puerto en Asturias. Cambiaré de criterio el día que alguien encuentre (yo fracasé en el intento) el proyecto de Estatuto de Autonomía que se encargó entonces redactar a Teodomiro Menéndez, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Rico Avello, Ramón Menéndez Pidal y José Alvarez-Buylla. Este texto que aparece ahora no prueba, a mi juicio, la continuidad histórica de una voluntad autonómica asturiana casi milenaria: la significación de cada hecho ha de analizarse en su contexto histórico concreto. Con este documento no deberíamos hacer una excepción".

Faustino Zapico, historiador y secretario general de Izquierda Asturiana (IAS):

"Que en plena guerra haya alguien en el Consejo Interprovincial, o del círculo más cercano, haciendo planes para el escenario posguerra, y que ese escenario sea el de una república democrática avanzada, en la clave del programa del Frente Popular, y no una república socialista, como pretende hacernos creer la historiografía revisionista, indica que el bando republicano estaba muy lejos de ser lo que la derecha de entonces y ahora nos dice que era".

Ramón Lluís Bande, cineasta y escritor, dirigió una película contando la historia del Consejo Soberano de Asturias y León:

"Este documento no es solo una huella de lo que sucedió: es la aparición de un futuro posible que el fascismo interrumpió. Al recuperarlo, la historia de Asturias deja de ser únicamente el relato de lo que terminó imponiéndose y vuelve a incluir aquello que pudo haber sido. El hallazgo rompe la continuidad escrita por los vencedores y convierte el archivo en un lugar desde el que interrogar nuestro presente y volver a imaginar el país".