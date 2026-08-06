Salas ampliará el polígono de Nonaya para albergar el gran centro de datos

La construcción de un gran centro de almacenamiento y procesamiento de datos informáticos en Salas, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA y anunciada el pasado lunes, obligarán a ampliar la superficie original diseñada para el futuro polígono industrial que albergará la infraestructura. En concreto, el recinto de Nonaya Este –de titularidad municipal y actualmente en vías de tramitación– deberá incrementarse en unos 57.000 metros cuadrados. Esto se debe a que el espacio está diseñado con un tamaño de 97.517,16 metros, pero la empresa promotora del centro de datos, Sales For You Consulting, ha precisado que necesita un total de 154.584 metros cuadrados. Según ha sabido este periódico de fuentes municipales, la dimensión del polígono se modificará para dar cabida al complejo tecnológico.

El futuro polígono de Nonaya Este se ubicará junto a la Avenida de Ricardo Fuster, que comunica la carretera N-634 con la villa de Salas. En concreto, el recinto se construirá en una finca atravesada por el río Nonaya y a apenas un kilómetro de distancia de la capital del concejo. Cerca se localiza la nueva fábrica de mozzarella de la empresa holandesa Royal A-ware, anteriormente propiedad a Danone y que ha comenzado recientemente su actividad.

Según informó el pasado lunes el Gobierno asturiano, el centro de datos –denominado corporativamente Digital Valley Asturias– ocupará una superficie de 154.584 metros cuadrados, de los cuales 46.865 corresponderán a equipamientos. El recinto reservará un 28% del espacio para zonas verdes y contará con 375 plazas de aparcamiento. El también llamado "campus virtual" estará formado por diez módulos de centro de datos y alcanzará una capacidad informática final de 120 megavatios. También incluye una instalación fotovoltaica con 350 paneles solares.

La inversión total está estimada en 1.226 millones de euros y está previsto que la construcción del centro tecnológico comience en la segunda mitad de 2027 y se alargue hasta finales de 2030, fecha en la que se espera que la instalación esté ya activa con unos 120 trabajadores directos y cerca de 960 indirectos. No obstante, los responsables del proyecto aseguran que la edificación requerirá de hasta 3.000 trabajadores.

Además de la presentación corporativa celebrada el lunes en Oviedo en la se de Presidencia del Principado, está previsto que el proyecto –denominado corporativamente Digital Valley Asturias– se exponga en Salas el próximo 12 de septiembre.

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El pasado junio, el Ayuntamiento de Salas adjudicó el contrato para la redacción del plan parcial que dará paso al desarrollo y urbanización de los terrenos de Nonaya Este. Dicho contrato fue adjudicado al bufete ovetense Calixto Escariz, especializado en asuntos urbanísticos, con una inversión de 257.000 euros, de los que el 90% fueron financiados por el Principado de Asturias a través de la Agencia Sekuens, organismo clave en la inversión del centro de datos.