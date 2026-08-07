Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 7 de agosto de 2026

Oviedo

Visitas teatralizadas al Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrecerá, 3 al 8 y del 10 al 14 de agosto, con pases a las 17.30 y a las 19.30 horas y un aforo de 60 personas por sesión, visitas teatralizadas por sus rincones más entrañables. Diversos personajes guiarán el recorrido, que incluirá tanto la parte noble del teatro como sus entrañas: camerinos, escenario y salas de ensayo. Las entradas, a la venta desde el 27 de julio en entradas.oviedo.es, tienen un precio de 9 euros para menores de 4 a 11 años y 12 euros a partir de 12 años, siendo gratuitas hasta los 3 años.

Concierto «Armonía Eclíptica» en el auditorio

A las 19.00el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acoge el concierto «Armonía Eclíptica». El evento estará protagonizado por la Oviedo Filarmonía bajo la dirección de Anthony Gabriele. El programa musical incluye obras de Richard Strauss, John Estacio, Claude Debussy, Gustav Holst, Joaquín Rodrigo y Modest Músorgski.

Última jornada del ciclo de cine al aire en Bueño

El jardín de la asociación cultural de Bueño acoge la última jornada del XVIII Cine al aire en Bueño en homenaje a María Rubín. Para esta jornada, las emisiones comenzarán a las 22.00 con el documental «El semblante» de Juanjo Menéndez, seguido de la película «Volver» de Pedro Almodóvar. En caso de lluvia, la jornada se realizará en el auditorio cubierto de la asociación.

Concierto de «BOPS» en Kuivi Almacenes

«BOPS» actuará a las 22.00 horas en Kuivi Almacenes (C/ de Almacenes Industriales, 40). El grupo francés con un estilo de pop-garage e indie muy personal promete dar una experiencia única en cada concierto.

Exposición «Poesía de Impacto» en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Poesía de Impacto» que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Gijón

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

Paseo Gastro en Begoña y Jardines de la Reina

Veinte establecimientos hosteleros vivirán la Semana Grande de Gijón desde los Paseos Grastro abiertos en Begoña y los Jardines de la Reina. El horario de atención al público es de 12.30 a 00.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.00 los viernes y sábados.

La Cubana, en el Jovellanos

Hoy, a las 17.00 y a las 21.00 horas, habrá nuevos pases de «La cuisine de ma cousine (La cocina de mi prima)», el nuevo espectáculo de la compañía La Cubana que ofrecerá 14 sesiones en el mes de agosto. Las entradas tienen un precio de 48 euros en butaca, 43 euros en entresuelo y 37 euros en la localidad general.

Pregón y concierto de rock y post-punk en la Semana Grande

La Semana Grande gijonesa da hoy su pistoletazo de salida con el pregón que pronunciará el periodista deportivo Antón Meana, a las 21.00 horas, en la plaza Mayor. Seguirá la música de gaitas en la plaza Mayor y a las 23.00 horas, en Poniente, el primero de los conciertos al aire libre en ese espacio, a cargo de «Echo and the Bunnymen», una influyente banda inglesa de rock alternativo, post-punk y new wave formada en Liverpool en 1978. Son considerados verdaderos tótems de la música británica de los años 80, conocidos por su sonido atmosférico, guitarras melódicas y letras poética.

Festival Internacional de Gaites en el Parchís

El XXVI Festival de Gaites Villa de Xixón tiene hoy el siguiente programa: Actuación de BG Nova Fronteira (Parchís, 12.00 horas); Xeremies de Sóller (Mallorca) (Parchís, 13.00 horas); Actuaciones simultáneas a las 19.00 horas de: BG Nova Fronteira en los Jardines de la Reina, Milngavie Pipe Band en la plaza del 6 de Agosto, la Banda de Gaites Villa de Xixón en el Náutico, Xeremies de Sóller en la Plaza del Marqués y Bagad Arvorizion Karnag en el Parchís; a las 20.00 horas será el desfile Intercéltico, desde la Escalerona hasta la Plaza Mayor y a las 21.30 horas, en el escenario de la plaza Mayor, la Gala Internacional del XXVI Festival, presentada por David Arango.

Autobús lanzadera, visita guiada y títeres en la villa de Veranes

La Villa Romana de Veranes podrá conocerse hoy con una visita guiada al yacimiento y ruta en autobús lanzadera (todo cuesta 3 euros) que lleva a los visitantes desde la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. La actividad se hace todos los jueves y viernes del verano, de 17.00 a 19.30 horas. Además, hoy a las 19.30 horas, habrá teatro familiar. La compañía Picuentos ofrece el espectáculo «Hariak Zirkus», con música en directo y con una «tourneuse» de organillo y 8 marionetas en el centro de la escena.

Concierto coral en la Colegiata de San Juan Bautista

El Grupo vocal Vox Temporalis actúa hoy en la Colegiata de San Juan Bautista con el concierto «El tiempo hecho voz». La cita es a las 19:30 h y reúne en el escenario a dieciséis cantores con amplia experiencia musical, bajo la dirección de David Pérez Fernández. Se escuchará un recorrido por cuatro siglos de creación coral europea, desde el Barroco hasta la música contemporánea. Será un viaje musical y también de palabra, con la participación de Pachi Poncela como presentador y conductor. La entrada es libre, y funcionará la taquilla inversa.

Música pop y verbena en Arte en la Calle

La artista María Casals lleva hoy su música pop al escenario del Paseo de Begoña, a las 20.00. Más tarde, a las 22.30 horas, en la Plaza 3 de Abril actuará la Orquesta Nueva Fuerza, reconocida formación musical de verbena y fiesta.

Fiestas en Deva

Hoy dan comienzo las fiestas patronales de San Salvador en la parroquia de Deva, con corderada vecinal a las 21.30 horas;_entrega del «Hórreo de plata» a las 22.30 horas y primera verbena con el grupo «Waykas» y el DJ Dani Vieites. A partir de las 23.30 horas.

Fiestas de Santa Juliana en Bateao

El barrio de Bateao, en Cenero, celebra las fiestas de Santa Juliana del 7 al 9 de agosto y hoy comienza con el día del socio. A las 21.00 horas empezará la recogida del bollu, a las 22.00 horas habrá parrillada y a las 23.00 horas da comienzo la verbena con el Dúo Reflejos. A las 00.30 horas está convocado un concurso de tiro de cuerda.

Fiestas de San Julián en Roces

Las fiestas sacramentales de la parroquia de Roces levantan hoy el telón con el pregón de las fiestas a las 20.00 horas, con la colaboración del Grupo Folclórico Xolgoriu y la Banda de Gaitas Conceyu de Xixón, y a continuación verbena a cargo del Grupo Da Silva.

Avilés y Comarca

Mercado en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Teatro en el Palacio Valdés

El coliseo avilesino acoge a las 20.00 horas «Palabra de perro», de Juan Mayorga, a partir de «El coloquio de los perros», de Cervantes, dentro del ciclo «Barroco a escena». Las entradas cuestan entre 14 y 24 euros.

Fiestas en Llaranes

La plaza Mayor de Llaranes acoge a las 17.45 horas el pregón de las fiestas de San Lorenzo, a cargo de Rafael Ángel Rodríguez, jefe de la Policía Local de Avilés. A las 18.00 horas habrá fiesta de la espuma y Holi Party, y a las 23.00 horas, verbena con Tattoo.

Juegos en Ferrera

El parque de Ferrera acoge de 11.00 a 14.00 horas «Ferrera Jugón», una propuesta gratuita del programa Verano Joven con juegos de mesa, dinámicas cooperativas, retos de escape y actividades de movimiento. No es necesaria inscripción previa.

CaleyAvilés por el Ferrera

El programa de visitas guiadas en asturiano propone a las 19.00 horas un recorrido por el parque de Ferrera y el edificio sostenible de La Noria para conocer árboles propios de Asturias, como tejos, carbayos y hayas.

Visitas a la rula

La Nueva Rula de Avilés ofrece a las 16.45 horas una visita guiada gratuita para conocer el tránsito del pescado desde su llegada a puerto hasta la subasta. Es imprescindible reserva previa en la Oficina de Turismo.

Paseos por la ría

El pantalán Marina de Avilés ofrece paseos en barco de una hora por la ría, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio es de 8 euros por persona y la edad mínima, 4 años.

Costumbrismo en la Casa Municipal de Cultura

La Casa Municipal de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón», una exposición con 16 cuadros y 5 esculturas de 15 artistas. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, abre de 11.00 a 13.30 horas la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón», con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Las Cuencas

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hsta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

«Atardeceres musicales» en Entralgo, Laviana

Prosigue el ciclo de conciertos «Atardeceres musicales» en Laviana, en el entorno de la casa natal de Palacio Valdés en Entrago. Hoy desde las 20.00 actúa la Banda de Acordeones de Villoria.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Fiestas de San Mamés en Villaviciosa

La localidad maliayesa de Argüeru celebra hoy una nueva jornada de sus fiestas de San Mamés. La programación infantil arranca a las 17.30 horas con juegos dedicados a niños de hasta 12 años. Por la noche, a las 23.30 horas, dará comienzo la verbena, amenizada por Dj Vas Bailar y la Orquesta La Fórmula. Las celebraciones continuarán hasta el domingo 9, con orquestas todas las noches.

Feria Agroalimentaria en Llanera

La Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) celebra hoy una completa jornada de actividades entre las 11.00 y las 20.30 horas. La inauguración oficial tendrá lugar a las 11.00 horas. A lo largo del día se desarrollarán propuestas para todos los públicos, como actividades infantiles de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. A las 14.00 horas se ofrecerá una cata de productos valencianos. A las 18.00 horas se celebrará una charla sobre alimentación ecológica y salud, y a las 19.00 horas un showcooking con elaboración de recetas ecológicas. La jornada concluirá a las 20.30 horas. Las actividades de la feria continuarán hasta el próximo domingo, destacando el XII Concurso de Tapas Ecológicas, así como varias catas y charlas sobre los productos del evento

Fiesta de las Nieves y San Salvador en Priesca (Villaviciosa)

La localidad maliaya de Priesca celebra hoy su primera jornada de las fiestas de Las Nieves y San Salvador, con el XVII Concurso de Tortillas a las 20.00 horas. A partir de las 21.30 horas, con cada consumición se repartirá un pincho de tortilla hasta agotar existencias. La jornada concluirá a las 22.00 horas con una verbena amenizada por el grupo Saoco y Astur DJ. Se dispone de carpa y aparcamiento gratuito.

Fiesta de San Lorenzo en Ferroñes (Llanera)

La localidad llanerense de Ferroñes inicia hoy sus Fiestas de San Lorenzo, que continuarán hasta el domingo 9. La programación de hoy comienza a las 20.30 horas con un «pulpeiro», seguida a las 22.30 horas de la primera verbena amenizada por Nueva Onda. A las 00.30 horas actuará Leticia Sabater, tras lo cual habrá un segundo pase de Nueva Onda y música en la carpa. Las fiestas contarán en días posteriores con la I Ferroñes Race, el XI Concurso de baile y juegos infantiles con Holy Party.

Fiestas de San Lorenzo en Loro (Pravia)

Loro inicia hoy sus fiestas de San Lorenzo. La jornada arranca a las 21.00 horas con una cena popular (paella, cachopo con patatas, postre, pan y café), cuyo precio es de 23 € para socios, 25 € para no socios y 18 € para el menú infantil (de 6 a 12 años). A partir de las 23.00 horas habrá verbena con el Dúo K-Libre y la actuación de Hermanos Cosio. Las celebraciones continuarán mañana con misa y verbena.

Oriente

«L’Allume de Les Piragües» en Arriondas

A las 23.30 horas tendrá lugar el «L’Allume de Les Piragües» en homenaje a todos los selleros fallecidos que ya no pueden asistir a Les Piragües. Docenas de candelas cruzarán el puente Emlilio Llamedo por el agua, lideradas por las candelas en honor a Dionisio de la Huerta y al propio Llamedo. Se trata de una tradición vigente desde 2014 que sirve como pistoletazo de salida a las celebraciones en Arriomndas. Tras esto, habrá una verbena popular en la capital parraguesa gracias a DJ Llamedo.

Fiestas de San Justo y Pastor en Mier (Peñamellera Alta)

Mier, en Peñamellera Alta celebra hoy las fiestas de San Justo y San Pastor. La jornada comenzará a las 12.30 horas con la salida de la procesión del ramu, seguida de misa solemne a las 13.00 horas y subasta a las 13.30. A las 14.00 horas habrá sesión vermú con música y monólogos, y a las 15.00 comida popular. Por la tarde, juegos tradicionales a las 17.30 horas. La romería arrancará a las 22.30 horas con las actuaciones de los grupos Beatriz y D’Cano.

«Orquesta Eureka» en Ribadesella

La «Orquesta Eureka» actuará esta noche a las 23.00 horas en la Plaza Nueva de Ribadesella. Esta verbena se enmarca dentro de la semana de Piragües del concejo, y sirve como víspera para el 88º Descenso Internacional del Sella del sábado.

Cine de verano en Balmori (Llanes)

El Colegio de Balmori alberga hoy a las 22.15 horas, una proyección al aire libre de la comedia musical «Mamma Mia!», llena de humor, romance y canciones del grupo ABBA. El evento está dirigido a todos los públicos. La entrada general tiene un precio de 1 €, con la opción de adquirir una entrada por 2,50 € que incluye palomitas y refresco.

Recital poético-musical de Ana Lamela en Libardón (Colunga)

La Plaza Chile de Libardón alberga hoy viernes 7 de agosto, a las 19.00 horas, el espectáculo poético «La Otra», protagonizado por la poeta Ana Lamela junto al grupo de pandereteres del Remediu «Nun tamos toes». La propuesta fusiona poesía, melodías tradicionales y letras feministas en asturiano para visibilizar a las mujeres rurales. El acto se enmarca en los XXXI Alcuentros cola Cultura Tradicional d'Asturies y la 4ª Ronda «RUlando en clave cultuRAL», dentro del circuito «Asturies, Cultura en Rede».

Exposición sobre el Sella en Ribadesella

La Sociedad etnográfica del Sella organiza en la Casa de Cultura de la capital riosellana una exposición que repasa los casi cien años de historia del Descenso internacional del Sella. La muestra lleva el nombre de «Recuerdos: el Descenso y Les Piragües», y reúne cientos de fotos, recortes de prensa, trofeo, carteles, billetes de tren, dorsales e incluso embarcaciones, para repasar la evolución de una competición insignia en la región. La exposición estará abierta al público hasta el viernes 14 de agosto, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas los sábados.

Occidente

Fiestas de San Salvador y San Damías en Naraval (Tineo)

La parroquia de Naraval celebra hoy la festividad de San Damías dentro de sus fiestas patronales. La jornada arranca a las 10.00 horas con la 7.ª KDD motera. A las 13.00 horas habrá procesión y misa en la ermita de San Mamés. Por la tarde, música con el dúo Silenzzio (18.30 h) y el coro Voces del Esva (19.45 h). A las 21.00 horas comienza la romería con Costa Norte. Desde las 22.00 horas se servirá una cena (precio no especificado). La verbena arranca a las 00.00 horas y a las 2.00 horas habrá concierto de Trastornos del Sueño. Mañana 8 de agosto tendrá lugar el último día de las fiestas en Naraval.

Festival Prestoso en Cangas del Narcea

Las Barzaniellas, en Cangas del Narcea, albergan del 6 al 8 de agosto la novena edición del Festival Prestoso, una cita que une música y entorno rural. La jornada inaugural del jueves será de acceso libre, con inicio en el Parador de Corias y conciertos posteriores en el Escenario Cangas del Narcea. El viernes y sábado continuarán las actuaciones en distintos espacios del recinto, junto a propuestas complementarias como rutas, catas de productos locales y exhibiciones de alfarería. Entradas: 65 euros por día y abono de 90 euros, con modalidades reducidas (72 euros).

Fiestas del Carmen y Corpus en Figueras (Castropol)

As Figueiras disfrutará hoy, dentro de las fiestas en honor al Carmen y Corpus, una jornada festiva que comenzará a las 20.00 horas con reparto de marmitako y bollos preñaos, seguida de música con DJ. Las fiestas continuarán los próximos días, hasta el sábado 9 de agosto.

Fiestas de San Cayetano en Sequeiro (Coaña)

La localidad coañesa de Sequeiro celebra hoy la festividad de San Cayetano. La jornada comenzará a las 13.00 horas con misa solemne y procesión, acompañadas por la Banda de Gaitas Brisas del Navia de Medal. A continuación, tendrá lugar la sesión vermú con el dúo Marfil. Desde las 21.30 horas se repartirá bollo y postre gratuito, antes de una verbena amenizada por el grupo Ideas y el dúo Marfil. Se dispondrá de carpa.

Fiestas en Las Tiendas (Cangas del Narcea)

Las Tiendas, en Cangas del Narcea, arranca hoy viernes sus fiestas patronales. La jornada de hoy comienza a las 20.00 horas con la disputa del Torneo de futbolín Tsunami y la música del Dúo Sin Pausa. El programa se completará mañana sábado con misa solemne a las 12.00 horas, concurso de tortillas para el vermut a las 12.30 horas y campeonato de tute a las 18.00 horas, amenizado por FerAlonso. La programación festiva ofrece hinchables para el público infantil.

Fiestas de Valdeferreiros (Ibias)

Noticias relacionadas

Valdeferreiros arranca hoy sus fiestas patronales a partir de las 21.30 horas con una degustación gratuita de paella, a la que seguirá una gran verbena amenizada por el Dúo Dilema y el Grupo Jaque. El día grande llegará mañana, con la misa solemne y la noche con una verbena amenizada por el propio Grupo Punto Clave y el Dúo Impacto.