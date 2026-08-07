Los agentes de la Guardia Civil expresan su "consuelo" por las muestras de "cariño" tras el asesinato de Laura Cruz

Los agentes de la Zona de la Guardia Civil de Asturias han expresado en la mañana de este viernes su "más sincero agradecimiento a las instituciones, organismos, asociaciones y a todas las personas" que les han manifestado su apoyo con motivo del asesinato, este pasado miércoles, de su compañera Laura Cruz Vega en el cuartel de Llanes, a manos de su expareja, también guardia civil.

El comunicado público señala que la gratitud es particularmente intensa en el caso de "los hombres y mujeres que integran el Acuartelamiento de Llanes" ante el respaldo recibido "durante estos difíciles días". Apoyo y compañía que se han traducido en "muestras de cariño, respeto, apoyo y afecto".

"El inmenso cariño recibido ha sido un consuelo para su familia y para todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella el servicio y la vocación de servir a los demás", indican los profesionales de la Zona de la Guardia Civil de Asturias, quienes se confiesan reconfortados por sentir la cercanía de quienes contribuyen a "mantener vivo el recuerdo de Laura".

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Una agente muy querida en Llanes

El guardia civil Dámaso F. S. asesinó a su exmujer Laura Cruz Vega el pasado miércoles, también agente, de 50 años. En torno a la una y media de la tarde, entró en las dependencias de la Benemérita y mató a tiros a su expareja, destinada desde hace más de diez años en Llanes y muy querida en la villa. Después disparó en una rodilla al teniente de Ribadesella, que había acudido en auxilio de la víctima, y abrió fuego contra otros agentes mientras intentaba huir. Un sargento al mando del puesto llanisco, con experiencia en el Grupo de Acción Rápida (GAR), cuerpo de élite de la Guardia Civil, consiguió alcanzarle durante el intercambio de disparos en el garaje. Los sanitarios trataron de salvarle la vida durante cerca de dos horas en una UVI móvil, pero el agresor también acabó falleciendo.