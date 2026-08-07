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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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Los agentes de la Guardia Civil expresan su "consuelo" por las muestras de "cariño" tras el asesinato de Laura Cruz

Un comunicado público subraya que la gratitud es particularmente intensa en el caso de "los hombres y mujeres que integran el Acuartelamiento de Llanes"

Un grupo de agentes de la Guardia Civil se abrazan, desconsolados, antes del funeral por Laura Cruz, en Llanes.

Un grupo de agentes de la Guardia Civil se abrazan, desconsolados, antes del funeral por Laura Cruz, en Llanes. / Xuan Vega

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Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Los agentes de la Zona de la Guardia Civil de Asturias han expresado en la mañana de este viernes su "más sincero agradecimiento a las instituciones, organismos, asociaciones y a todas las personas" que les han manifestado su apoyo con motivo del asesinato, este pasado miércoles, de su compañera Laura Cruz Vega en el cuartel de Llanes, a manos de su expareja, también guardia civil.

El comunicado público señala que la gratitud es particularmente intensa en el caso de "los hombres y mujeres que integran el Acuartelamiento de Llanes" ante el respaldo recibido "durante estos difíciles días". Apoyo y compañía que se han traducido en "muestras de cariño, respeto, apoyo y afecto".

"El inmenso cariño recibido ha sido un consuelo para su familia y para todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella el servicio y la vocación de servir a los demás", indican los profesionales de la Zona de la Guardia Civil de Asturias, quienes se confiesan reconfortados por sentir la cercanía de quienes contribuyen a "mantener vivo el recuerdo de Laura".

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