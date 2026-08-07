Asturias ya pierde peso en la financiación incluso antes de la reforma de Sánchez, mientras crece Cataluña: los datos que lo revelan

Asturias pierde posiciones en la financiación autonómica. El Principado recibió más recursos en términos absolutos durante 2024, pero su crecimiento fue inferior al del conjunto de las comunidades de régimen común y su peso relativo se redujo. Un nuevo informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sitúa a Asturias con un índice de financiación efectiva de 102,7 puntos, uno menos que en 2023, cuando alcanzaba 103,69. La media del sistema se fija en 100.

La caída no significa que Asturias haya ingresado menos dinero. Según Fedea, la financiación efectiva del Principado aumentó desde 3.774 millones de euros en 2023 hasta 4.065 millones en 2024. Sin embargo, ese avance no fue suficiente para seguir el ritmo medio de crecimiento. Los recursos por habitante ajustado pasaron de 3.515 a 3.766 euros, mientras que la media subió desde 3.390 hasta 3.666 euros. Asturias crece, pero crece menos, y por eso retrocede en términos relativos. No obstante, el Principado conserva la séptima posición (entre quince regiones)que tenía en 2023.

El comentado deterioro resulta más visible al compararlo con Cataluña. Fedea calcula para la Generalitat una financiación efectiva de 3.759 euros por habitante ajustado y un índice de 102,6. Prácticamente empatada ya con Asturias, que queda solo siete euros y una décima por encima. Un año antes, la distancia era de 59 euros y de 1,74 puntos: Asturias tenía entonces un índice de 103,69 y Cataluña, de 101,95. En 2024, el Principado perdió un punto mientras Cataluña ganó seis décimas, reduciendo prácticamente a cero la diferencia. La Administración catalana queda a un paso (una décima) de superar a Asturias en recursos por habitante. Y ocurre antes incluso de que se aborde una reforma del modelo negociada entre el PSOE y ERC, que conlleva más recursos para todas las autonomías pero que cambiaría de manera significativa el ranking de financiación: Cataluña, por ejemplo, pasaría a ser uno de los territorios mejor financiados, mientras que Asturias quedaría por debajo de la media.

Los datos de 2024 vuelven a dejar a Asturias por detrás de dos comunidades vecinas. Cantabria alcanza, según Fedea, 4.349 euros por habitante ajustado y un índice de 118,6, el mayor del sistema. Castilla y León se sitúa en 3.874 euros y 105,7 puntos. Asturias recibe, por tanto, 583 euros menos por unidad de necesidad que Cantabria y 108 menos que Castilla y León. Solo conserva una mínima ventaja sobre Galicia, con 3.749 euros y un índice de 102,3.

El informe de Fedea muestra que el retroceso asturiano no se debe a un único motivo, sino a varios movimientos desfavorables en distintos elementos del sistema. La evolución de los ingresos tributarios homogéneos resta medio punto al índice del Principado. El Fondo de Suficiencia le hace perder otras tres décimas y el Fondo de Cooperación, cuatro. La transferencia del Fondo de Garantía mejora tres décimas y amortigua parcialmente el descenso, pero no lo compensa. El resultado final es una caída de un punto.

Fedea también refleja la dependencia asturiana de los mecanismos de nivelación. El Principado recibe 190 millones del Fondo de Cooperación, ligado a criterios económicos y demográficos. De esa cantidad, 128 millones proceden del segundo tramo, destinado a las comunidades con peor evolución de la población. Este apoyo permite a Asturias mantenerse ligeramente por encima de la media, pero no evita que pierda terreno.

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La principal conclusión del informe de Fedea sobre la liquidación de 2024 para Asturias puede sintetizarse así: el Principado mantiene un nivel de financiación superior al promedio, pero su posición se debilita. Pierde un punto en un solo año, queda claramente por debajo de Cantabria y Castilla y León y ve cómo Cataluña, en el centro del debate político sobre la financiación autonómica, recorta casi toda la distancia que aún las separaba. Y con una reforma puesta sobre la mesa por el Gobierno central que, precisamente, está pactada con Cataluña.