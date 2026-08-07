Asturias reivindica los derechos y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas junto al pehuén de la Junta General

La Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA) y representantes institucionales han conmemorado este viernes el Día Internacional de los Pueblos Indígenas junto a la araucaria, o pehuén, situada frente a la Junta General del Principado, un árbol especialmente simbólico para comunidades indígenas del sur de Chile y Argentina.

Durante el acto, en el que participaron Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo; Juan Ponte, director general de Agenda 2030 en el Gobierno de Asturias; directivos de CODOPA y personas protegidas provenientes de Colombia de SOLDEPAZ PACHAKUTI, se reclamó el cumplimiento de los derechos reconocidos por Naciones Unidas y se reivindicó el valor de los conocimientos ancestrales, con especial atención al papel de las mujeres y las parteras.

Aunque la fecha para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue fijada por la ONU para el 9 de agosto, se decidió adelantar dos días el acto. Javier Arjona, de CODOPA, reivindicó la importancia de la jornada, así como la de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. No obstante, subrayó, “lo importante es que ahora se cumpla”. Arjona también advirtió de las "contradicciones" que, a su juicio, existen dentro de la Agenda 2030, al considerar que continúan impulsándose proyectos extractivos que afectan a los territorios y a los derechos de los pueblos indígenas, a los que definió como "guardianes de la Madre Tierra"."

"Mujeres sabias y líderes comunitarias"

Este año, la conmemoración se ha dedicado principalmente a las mujeres indígenas y sus saberes ancestrales. Tomó la palabra Beatriz Chivila, mujer perteneciente al pueblo nasa, una comunidad indígena del suroccidente de Colombia cuya cultura cuida mucho la naturaleza. Ella misma es una defensora de los derechos humanos y se encuentra protegida en Asturias, dentro del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia que gestiona SOLDEPAZ PACHAKUTI: “Somos un pueblo que lucha por la tierra, por los derechos, por el territorio, por el agua”, comentó. Acto seguido, reivindicó el papel de las parteras, o “mayoras” como las llaman en su pueblo, mujeres sabias y líderes comunitarias, principalmente de comunidades indígenas, que resguardan el saber ancestral de cuidar la vida, asistir el embarazo, atender el parto y el posparto: “Dicen que es muy difícil dar a luz en una casa, pero ellas siempre lo han hecho, tienen ese conocimiento”. Y concluyó: “Me alegra mucho que se estén rescatando esos saberes y poder hablar del pueblo nasa”.

Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo (AACD), ratificó el apoyo de la organización: "Seguimos manteniendo un porcentaje importante de la cooperación asturiana, en torno al 40%, con una inversión de 1,7 millones de euros". También aprovechó para hablar de la importancia de que la ONU abordase este año “el tema de las parteras, sobre todo en el escenario internacional en el que estamos viviendo, en el que los reportes de la ayuda internacional están teniendo un gran impacto en la salud de las mujeres y en los derechos sexuales y religiosos”.

"No sacralizar el PIB"

Por su parte, Juan Ponte, director general de Agenda 2030 en el Gobierno de Asturias, hizo referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que versan sobre el trabajo de la gente y el crecimiento económico: “Creo en el desarrollo, pero no en producir por producir; debemos comenzar a pensar más allá de la sacralización del PIB, estableciendo un consenso político de gran alcance que supere esta medida como un indicador único, y que empecemos a pensar verdaderamente en clave de post-crecimiento, de cooperación internacional, de progreso, de exámenes voluntarios…”. Y concluyó: “Ahí aprendemos mucho de esos conocimientos centrales de los pueblos indígenas”.

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El acto se celebró, como ya es costumbre desde hace años, junto a la araucaria situada frente a la Junta General por el simbolismo de este árbol, también conocido como pehuén. Originario de los bosques del sur de Chile y Argentina, sus semillas han constituido durante siglos un alimento fundamental para el pueblo pehuenche, una comunidad mapuche cuyo nombre significa precisamente "gente del pehuén", por el estrecho vínculo que mantiene con este árbol. Introducida en Asturias por los indianos, la araucaria se ha convertido así en el emblema de esta conmemoración, como homenaje a los pueblos indígenas y a su histórica relación con la tierra y la naturaleza.