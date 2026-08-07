Los Ayuntamientos asturianos celebran la actualización del módulo de vivienda de protección: solo en Oviedo podrían desbloquearse 8.500 pisos

Solo horas después de que la Consejería de Vivienda del Principado y la patronal asturiana de la construcción, CAC-Asprocon, hiciesen público el acuerdo alcanzado para actualizar el precio del módulo de la vivienda protegida, el Ayuntamiento de Gijón anunció su intención de relanzar el Plan Llave, que en su primera fase prevé la construcción de 120 viviendas. Solo en Oviedo, el Gobierno local espera que esta medida permita desbloquear 8.500 pisos cuyo desarrollo está paralizado.

Los grandes ayuntamientos asturianos, que podrían ser los más beneficiados por esta meida, aplauden en líneas generales un acuerdo que la patronal venía reclamando desde hace años. El precio del módulo de la vivienda protegida —el valor económico utilizado para calcular el precio máximo al que se pueden vender este tipo de construcciones— no se actualizaba desde 2022. Ahora, el Principado plantea no solo una subida del 3,7%, hasta situarlo en 2.202,59 euros por metro cuadrado, sino que otorgará una ayuda de 139,41 euros por metro cuadrado a los constructores que apuesten por este tipo de inmuebles.

“Llevábamos tiempo incidiendo, en línea con la reivindicación de la patronal del sector, en la imperiosa necesidad de que el Principado revisara sus módulos de vivienda protegida para que así se pudiera apostar por construir ese tipo de vivienda, tan necesaria, sin incurrir en pérdidas”, explica Nacho Cuesta, concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística de Oviedo.

En su opinión, esta actualización de los módulos puede “favorecer” el desarrollo de suelos urbanizables prioritarios destinados a viviendas protegidas. Actualmente, el Plan General de Ordenación (PGO) recoge quince de estos suelos pendientes de culminar su urbanización y gestión.

“Hablamos de suelo para construir nada menos que 8.500 viviendas protegidas y que en la actualidad está paralizado, no por falta de interés del sector en desarrollarlo, tal como nos han venido trasladando durante estos últimos años importantes inversores locales y foráneos, sino como consecuencia de unos módulos que obligaban a construir a pérdidas”, incide Cuesta.

En Avilés también hacen una buena valoración del acuerdo alcanzado entre el Principado y la patronal. Manuel Campa, portavoz del PSOE en el concejo, considera que no se puede afrontar el problema de la vivienda “sin la colaboración entre las administraciones y la promoción privada”.

Por tanto, esta actualización del precio del módulo, después de muchos años, permitirá “generar oferta de nueva vivienda a la vez que garantiza que las promotoras actúan a un precio que les permita una rentabilidad mínima de sus inversiones”.

“Esperamos que este impulso se concrete en una oferta de vivienda privada en Avilés y poder sumarla a las 235 viviendas que construirá el Principado en La Grandiella, a las que construirá el Ayuntamiento en las calles Pelayo y Gutiérrez Herrero y a las 282 viviendas de promoción pública de la Sareb en Ciudad Jardín. En total, casi 600 viviendas”, apunta.

En Gijón, la respuesta al anuncio del Gobierno regional fue inmediata. El Ayuntamiento relanzará el Plan Llave para construir, en una primera fase, 120 viviendas de protección oficial en parcelas que venderá el Consistorio. El equipo de gobierno tendrá los pliegos preparados en cuanto se formalice el acuerdo con la patronal de la construcción, lo que ocurrirá en el marco de la concertación social de Asturias, en una reunión que se celebrará "en torno al día 10 u 11".

En el Ayuntamiento de Siero no entran a valorar la subida del módulo, aunque el alcalde es crítico a la hora de analizar las viviendas públicas y de protección que se ha construido en el concejo en estos años. “Del precio tendrán que hablar los constructores, la realidad de Siero es que no se ha hecho una sola vivienda pública en lo que va de legislatura”, afirma Ángel García, Cepi.

Los 44 pisos de alquiler asequible para jóvenes se impulsaron en la anterior legislatura, con Melania Álvarez al frente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. “Llevamos mucho tiempo reivindicando vivienda pública porque hay una gran demanda, pero el número de viviendas públicas que se han hecho estos años es cero”, insiste el regidor. Por eso, el Ayuntamiento "tomará en los próximos meses la iniciativa y hará distintas propuestas".

Con esta actualización del módulo, una vivienda protegida de tres dormitorios y más de 70 metros cuadrados útiles tendrá un precio de venta de poco más de 150.000 euros, según el ejemplo realizado por el Principado. Incorporando una plaza de garaje y un trastero, el precio final se situará por debajo de los 200.000 euros.