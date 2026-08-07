Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
Varios de los afectados han quedado ingresados y se supone que el foco está controlado
Un brote de salmonelosis surgido en un restaurante de Oviedo ha propiciado, hasta la media tarde de hoy, viernes, cerca de una treintena de asistencias en el área de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Lo habitual de las infecciones alimentarias que generan las bacterias del género “salmonella” es que provengan de huevos en mal estado.
Aunque los cuadros que presentan los pacientes son, básicamente, diarreas leves, varios de los afectados han sido ingresados en el complejo sanitario ovetense. Por lo general, “se les aplica un suero durante un par de días y se les da el alta”, han explicado fuentes sanitarias, las cuales consideran que “el foco está controlado”.
Turistas y personal del restaurante
Según los conocedores del caso, la mayor parte de los afectados son turistas, y también algunos trabajadores del establecimiento. Se maneja la hipótesis de que el grueso de las intoxicaciones tuvieron lugar este miércoles. La mayor parte de los pacientes acudieron al HUCA entre el jueves y hoy viernes, y la previsión es que el flujo de enfermos vaya a menos.
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