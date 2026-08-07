CEAT Asturias premia a Susana Pascual y José Ramón Badiola en el Día del Autónomo de FIDMA

La asociación de autónomos integrada en FADE entrega la undécima edición de sus galardones a la fundadora de PixelsHub y al referente nacional de la raza frisona. El acto se celebra a las 11.00 horas en la Sala Mirador del recinto ferial Luis Adaro.

CEAT Asturias celebra hoy viernes el Día del Autónomo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). En el acto, que comienza a las 11.00 horas en la Sala Mirador, se entregan los premios anuales de la organización, que alcanzan su undécima edición.

Susana Pascual, CEO y fundadora de PixelsHub, recibe el premio al Mejor Empresario Autónomo del Año. José Ramón Badiola, fundador de la Ganadería Diplomada Badiola, recibe el Premio a la Trayectoria Empresarial. Ambos galardones distinguen dos perfiles muy distintos del trabajo por cuenta propia en Asturias: la tecnología aplicada a la industria y la defensa, por un lado, y la modernización del sector primario, por otro.

Susana Pascual, referente en realidad virtual y aumentada

Susana Pascual dirige PixelsHub, empresa gijonesa especializada en soluciones de realidad virtual, aumentada y mixta. Su trabajo se orienta a la industria y la defensa, dos sectores en los que la simulación y el entrenamiento en entornos inmersivos han pasado de ser una promesa a una herramienta de uso corriente.

La compañía ha desarrollado proyectos junto a organizaciones como Indra, Accenture, Vodafone, Thyssenkrupp o el Ejército de Tierra, una cartera de clientes que ha situado a Pascual entre las voces de referencia de su sector a nivel nacional. Que una empresa asturiana trabaje con esos interlocutores desde Gijón es, en sí mismo, parte del argumento del premio.

A su actividad empresarial suma un compromiso constante con la divulgación de la transformación digital y con el impulso del talento femenino en las disciplinas STEAM, una labor que desarrolla en paralelo a la gestión de la empresa.

José Ramón Badiola, cinco décadas en la ganadería de leche

José Ramón Badiola inició su actividad en 1975 en Condres (Gozón) y ha dedicado más de cinco décadas a la modernización de la ganadería de leche en Asturias. Fue pionero en la aplicación de la mejora genética en un momento en el que esa práctica todavía no estaba extendida en el sector, y convirtió su explotación en un referente nacional de la raza frisona.

Su palmarés lo confirma: 11 títulos de Vaca Gran Campeona Nacional, 22 de Mejor Criador Nacional y 23 de Mejor Rebaño Nacional. Una trayectoria que ha contribuido al prestigio de la ganadería asturiana dentro y fuera de España y que continúa hoy a través de una empresa familiar que suministra leche a Central Lechera Asturiana.

El Premio a la Trayectoria Empresarial reconoce precisamente esa continuidad: un negocio levantado y sostenido durante cincuenta años, con relevo generacional y con vinculación directa al territorio.

Un colectivo clave para la economía asturiana

Asturias cerró julio con 70.559 trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 501 más que un año antes, según los datos de la Seguridad Social. Es un colectivo esencial para la actividad económica y el empleo en el conjunto de la región, especialmente en el comercio de proximidad, la hostelería y el medio rural.

"Estos premios reconocen dos trayectorias muy distintas, pero igual de representativas de lo que es el autónomo asturiano: gente que asume riesgos, que genera empleo y que está presente en todos los sectores, del rural a la tecnología", señala Rubén Castro, presidente de CEAT Asturias.

Una cita consolidada en la agenda de FIDMA

El Día del Autónomo se ha consolidado como la jornada en la que CEAT Asturias distingue públicamente el talento, la innovación y la trayectoria de los autónomos asturianos.

CEAT Asturias es la asociación de autónomos integrada en FADE, la Federación Asturiana de Empresarios.